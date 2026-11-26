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Mara Bănică se confruntă cu scumpirile din sectorul energetic: factura la gaze pentru octombrie 2026 aproape s-a dublat față de cea din aceeași lună a anului 2025. Vedeta își exprimă îngrijorarea privind costurile viitoare.

Mara Bănică a răbufnit după ce a primit factura la gaze

Sezonul rece aduce provocări financiare pentru mulți români, iar vedetele nu fac excepție. Mara Bănică, jurnalista și prezentatoarea de la Antena Stars, a dezvăluit recent pe rețelele sociale că factura la gaze din luna octombrie 2026 i-a dat fiori, ajungând la 701 lei. Comparativ cu octombrie 2025, când a plătit 432 de lei, creșterea este alarmantă, aproape dublă.

„Mi-au venit gazele 701 lei. Și pentru că aplicația mă lasă să compar cu anul trecut pe vremea asta, am comparat. E de necomparat: 432 cu 701, aproape dublu. Bă, și nici n-a fost frig în perioada asta, adică… ce vom face la minus 10 grade afară? Cât vor veni? Incredibil”, a scris Mara Bănică, potrivit Libertatea.

Vedeta a subliniat că temperaturile din ultima lună nu au fost extrem de scăzute, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare legate de viitoarele facturi, mai ales odată cu venirea iernii. Îngrijorarea sa este una împărtășită de mulți români, care se confruntă cu scumpiri semnificative în sectorul energetic.

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Prezentatoarea a criticat și modul de calcul al facturilor

Pe lângă suma ridicată, Mara a atras atenția asupra modului de calcul al facturilor la gaze, pe care îl consideră lipsit de transparență. „Gazele se plătesc calitativ, nu cantitativ. E o găselniță imbecilă: ai gaz de calitate, plătești mai mult. În sfârșit, o enigmă totală factura: nu plătim la metru cub”, a adăugat ea.

Conform Libertatea, situația semnalată de Mara Bănică reflectă dificultățile financiare tot mai mari cu care se confruntă gospodăriile, fiind un semnal de alarmă pentru importanța reglementării și clarificării costurilor din sectorul energetic.

Foto: Instagram

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