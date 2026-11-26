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Claudia Pătrășcanu a sărbătorit ziua de naștere a fiului cel mare, Gabriel, la Constanța, marcând prima aniversare fără fratele mai mic, Nicolas, care locuiește de mai multe luni cu tatăl lui, Gabi Bădălău, la București, în ciuda custodiei stabilite la mamă. Artista a transmis un mesaj emoționant pentru băiatul cel mic.

Claudia Pătrășcanu, mesaj sfâșietor de ziua fiului cel mare. Gabriel a împlinit 12 ani fără fratele lui, Nicolas

Fiul cel mare al Claudiei Pătrășcanu, Gabriel, a sărbătorit prima sa aniversare fără fratele său, Nicolas, care locuiește de câteva luni alături de tatăl său, Gabi Bădălău. Într-o postare emoționantă, cântăreața a împărtășit cu admiratorii ei detalii despre această zi specială, dar și despre durerea de a nu-l avea alături în acea zi pe fiul cel mic.

Claudia a povestit că, deși Gabriel, care a împlinit 12 ani, a fost înconjurat de cei dragi la petrecerea sa organizată la un loc de joacă din Constanța, absența fratelui său mai mic a lăsat un gol imens. „Pentru prima dată în viața lor, băieții mei nu au fost împreună de ziua de naștere a unuia dintre ei. Astăzi, Gabriel a împlinit 12 ani, iar Nicolas ne-a lipsit enorm. Mi-e greu să descriu în cuvinte ceea ce simt ca mamă. Să mă bucur de zâmbetul unui copil, în timp ce sufletul meu îl caută și pe celălalt”, a transmis artista.

Încă de la început, Claudia și-a dorit ca această zi să fie una specială pentru Gabriel, mai ales în lipsa lui Nicolas.

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Dorul de Nicolas

De mai multe luni, Nicolas locuiește cu tatăl său, iar Claudia continuă să își exprime dorința ca fiul ei să revină acasă. Deși a încercat să îl convingă, până acum nu a reușit să îl aducă înapoi. Cu toate acestea, legătura dintre cei doi frați rămâne una extrem de puternică, după cum reiese și din mesajul emoționant pe care artista l-a transmis băiatului ei mai mic.

„Nicolas, iubirea mea, știu cât de mult îți iubești fratele. V-am văzut crescând împreună și cunosc legătura voastră încă din prima zi în care v-ați întâlnit… pe 24 ianuarie 2017, imediat după ce te-ai născut, l-ai întâlnit pe Gabriel, fratele tău. Chiar dacă nu ai putut fi prezent, oriunde mergem și orice am face, te purtăm mereu în sufletele noastre. Astăzi, prietenii voștri, colegii de la scoală, ți-au transmis un mesaj din inimă: «Nicolas, te iubim și ne gândim la tine!»”, a transmis Claudia prin intermediul rețelelor sociale.

În încheierea mesajului, Claudia a transmis că are încredere în Dumnezeu că fiul ei cel mic se va întoarce acasă și i-a urat încă o dată la mulți ani fiului cel mare. „Știu că acolo, sus, Dumnezeu vede tot, cunoaște durerea sufletului meu și îmi aude rugăciunile. Am credința că în curând vom fi din nou toți trei împreună. La mulți ani, Gabriel, sufletul meu bun! Voi doi sunteți cele mai frumoase binecuvântări ale vieții mele. Pentru voi voi găsi întotdeauna puterea de a merge înainte”, a conchis artista.

Foto: Instagram

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