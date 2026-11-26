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Considerată de celebrul fotograf Richard Avedon „cea mai frumoasă femeie din lume”, Veruschka a murit pe 25 noiembrie, la vârsta de 87 de ani, înconjurată de familie și prieteni. Dincolo de statutul de prim supermodel al lumii, artista de origine germană lasă în urmă o poveste de viață demnă de un scenariu de film: de la trauma copilăriei marcate de execuția tatălui său de către naziști, până la copertele Vogue, rolul iconic din Blow-Up și curajul de a sfideze tabuurile epocii.

Veruschka a murit la 87 de ani

Lumea modei și a artei este în doliu după dispariția uneia dintre cele mai magnetice și cameleonice prezențe ale secolului XX. Decesul modelului a fost confirmat de Vogue, punând punct unei vieți dedicate metamorfozei continue.

Cu o înălțime de peste 1,80 metri, pomeți sculptați și o abilitate aproape supranaturală de a-și contorsiona corpul în fața aparatului de fotografiat, Veruschka nu a fost doar un manechin, ci un veritabil artist de performance.

O copilărie marcată de tragedie și lupta împotriva regimului nazist

Născută Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort pe 14 mai 1939, în Königsberg (Prusia Orientală, astăzi Kaliningrad), viitoarea stea a podiumurilor a cunoscut oroarea războiului de la o vârstă fragedă. Avea doar cinci ani când tatăl său, contele Heinrich von Lehndorff-Steinort, a fost executat pentru implicarea în complotul eșuat din 1944 de asasinare a lui Adolf Hitler.

Familia ei a fost încarcerată de regimul nazist, iar lumea aristocratică în care se născuse s-a prăbușit complet la finalul războiului. Aceste traume au modelat-o profund, împingând-o ulterior spre artă ca formă de evadare și reinventare.

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Veruschka a fost muza lui Richard Avedon

Descoperită în 1959 la Florența, pe când studia arta, tânăra Vera a avut un început dificil în modelling, fiind considerată mult prea înaltă și neconvențională pentru standardele vremii. După o perioadă prolifică în Italia alături de fotograful Johnny Moncada, momentul decisiv a venit odată cu propria sa reinventare: a renunțat la numele aristocratic, adoptând diminutivul cu rezonanță rusească „Veruschka” și construindu-și o aură de mister.

Întoarsă la New York în 1964, a cucerit-o imediat pe Diana Vreeland, redactor-șef al revistei Vogue. Au urmat 13 coperte ale ediției americane Vogue și colaborări istorice cu maeștri precum Richard Avedon, Irving Penn sau David Bailey.

Avedon, despre care Ron Howard a lansat recent un documentar pe Netflix, spunea despre ea că are o frumusețe care „te provoacă să îți depășești limitele, altfel pierzi pentru totdeauna o formă de splendoare”.

Printre imaginile nemuritoare ale carierei sale se numără și fotografia din 1968 realizată de partenerul ei de viață și creație, Franco Rubartelli, în care Veruschka poartă celebra jachetă safari creată de Yves Saint Laurent, redefinind senzualitatea și puterea feminină.

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De la cinema și activism feminist, la arta camuflajului

Succesul ei a depășit rapid paginile revistelor lucioase. În 1966, a electrizat publicul jucându-și propriul rol într-o scenă memorabilă din filmul cult „Blow-Up”, regizat de Michelangelo Antonioni, iar un an mai târziu apărea pe coperta revistei Life.

Totuși, la mijlocul anilor ’70, dezamăgită de superficialitatea industriei modei, Veruschka s-a retras treptat pentru a se dedica artei vizuale. Alături de artistul german Holger Trülzsch, a realizat proiecte fotografice avangardiste în care trupul ei pictat se contopea complet cu peisajele naturale sau arhitecturale.

Mai mult, Veruschka nu s-a ferit să ia atitudine politică și socială. În 1971, a apărut pe coperta revistei vest-germane Stern alături de alte 27 de femei, sub titlul manifest „Wir haben abgetrieben!” („Am făcut avort!”), într-un gest de curaj menit să schimbe legislația restrictivă din Germania acelor ani.

Deși a ales drumul artei, moda nu a uitat-o niciodată. A revenit sporadic, dar spectaculos, pe podiumuri – defilând pentru Chanel în 1994 și pentru Giles Deacon la Londra, la vârsta de 71 de ani, în 2011. În 2017, la aproape 80 de ani, poza cu părul argintiu dat pe spate pentru casa de modă Acne Studios, demonstrând o modernitate intactă.

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Sursă foto: Profimedia

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