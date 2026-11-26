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Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au despărțit după aproape doi ani de relație. Cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele sociale, iar influencerul a confirmat recent schimbările din viața sa.

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au despărțit

Viviana Sposub și influencerul Iustin Chiroiu au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de aproximativ doi ani. Informația a fost confirmată chiar de acesta, în cadrul unui eveniment monden, unde a dezvăluit că este din nou singur, menționând că „s-au produs niște schimbări” în viața sa.

Deși inițial cei doi au preferat discreția, indiciile despre ruptura lor au devenit tot mai evidente. Viviana, care apărea frecvent în videoclipurile amuzante create de Iustin pe rețelele sociale, și-a redus vizibil prezența în postările acestuia încă din vară. Ultimul videoclip în care cei doi apar împreună datează din lunile calde, iar de atunci urmăritorii lor au observat absența Vivianei din conținutul online al lui Iustin.

Un alt semn clar al despărțirii a fost faptul că cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele sociale un gest ce deseori indică o ruptură în relațiile de cuplu. În plus, la întrebarea cui îi va cumpăra primul cadou de Crăciun, Iustin a răspuns fără ezitare că familia este acum prioritatea sa. „Cred că familiei, nu știu. Înainte era iubita, dar s-au produs niște schimbări, deci cred că familiei”, a declarat acesta, conform Spynews.

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Un nou început

Aceasta nu este prima despărțire publică a Vivianei Sposub. Înainte de relația cu Iustin Chiroiu, ea a fost într-o relație cu actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Relația lor a durat aproximativ cinci ani și a fost una intens mediatizată, mai ales că mulți se așteptau ca cei doi să ajungă la altar. Însă, în 2025, aceștia au anunțat că s-au despărțit, fără a oferi detalii despre motivele care au dus la separare.

Ulterior, Viviana și-a găsit fericirea alături de Iustin Chiroiu, cunoscut pentru relația sa anterioară cu Carmina Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu.

Deși și-au trăit povestea de dragoste cu discreție, evitând să facă declarații publice despre relația lor, cei doi nu s-au ferit să își împărtășească momentele frumoase pe rețelele sociale. Acest lucru a făcut ca fanii să observe rapid schimbările din viața lor personală.

Foto: Instagram

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