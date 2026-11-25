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Fosta gimnastă Anca Surdu a devenit mamă pe 9 octombrie, dar bucuria nașterii a fost umbrită de o serie de complicații medicale. Micuța Aria Maria a avut nevoie de îngrijiri speciale, dar acum se află acasă, sănătoasă, alături de părinții ei.

Anca Surdu a avut complicații la nașterea fiicei

Anca Surdu, fosta campioană la gimnastică ritmică și soția fotbalistului Denis Alibec, a experimentat, pe 9 octombrie, cea mai intensă și emoționantă zi din viața sa: venirea pe lume a fiicei sale, Aria Maria. Însă, alături de bucuria de a deveni mamă, Anca a trecut și prin momente dificile, pe care le-a împărtășit recent, într-o postare emoționantă pe Instagram.

„Mi-am dat seama că nici eu nu am povestit prea mult despre venirea pe lume a Ariei. Totul s-a întâmplat repede. O problemă medicală, contracții tot mai dese și o cezariană de urgență. În câteva ore toate planurile mele despre cum avea să arate ziua în care îmi voi ține pentru prima dată fetița în brațe au dispărut”, a scris Anca, într-un mesaj care a emoționat mii de urmăritori.

„A avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen”

Potrivit Digi Sport, nașterea nu a decurs conform planurilor sale, iar Aria Maria a venit pe lume cu doar 2.580 de grame, având nevoie de îngrijiri medicale în primele zile de viață. „Aria s-a născut cu 2.580 g, iar în loc să o am lângă mine, așa cum visasem, a avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen. Au urmat suspiciunea unei infecții, analize, antibiotice și zile în care așteptam cu sufletul la gură fiecare veste despre evoluția ei. Îmi amintesc cât de ciudat era sentimentul acela. Să fiu mamă, dar să nu-mi pot ține copilul lângă mine”, a mai povestit Anca.

Deși experiența a fost una traumatizantă, Anca a reușit să rămână puternică și optimistă, având încredere că totul va fi bine. „Nu cred că poți fi vreodată pregătit pentru sentimentul de neputință pe care îl ai atunci când copilul tău are nevoie de ajutor, iar tu nu poți face altceva decât să ai încredere, să aștepți și să speri”, a adăugat ea.

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„Știu că există părinți care au trecut prin mult mai mult”

Astăzi, la mai bine de o lună de la acele clipe grele, fosta gimnastă se bucură de fiecare moment alături de micuța sa, care s-a recuperat complet și a ajuns acasă. Anca mărturisește că această încercare i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a maternității, învățând-o cât de importantă este empatia față de ceilalți părinți care trec prin situații similare sau chiar mai dificile.

„Știu că există părinți care au trecut prin mult mai mult. Bebeluși care au petrecut luni întregi în terapie intensivă, mame care au așteptat săptămâni pentru prima îmbrățișare și familii pentru care drumul până acasă a fost mult mai lung. Nu compar povești și nici suferințe. Fiecare experiență are greutatea ei. Poate tocmai de aceea am simțit să împărtășesc și eu o parte din a noastră.

„În spatele unui zâmbet pot exista multe lacrimi”

Pentru că în spatele unei fotografii frumoase poate exista o perioadă despre care nu știm nimic. În spatele unui zâmbet pot exista multe lacrimi. Și în spatele unei mame care pare că le are pe toate sub control poate exista o poveste pe care încă încearcă să o înțeleagă. Să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți”, a fost mesajul plin de emoție al Ancăi, citat de Digi Sport.

Povestea de dragoste dintre Denis și Anca a rămas mult timp departe de ochii curioși ai publicului, cei doi preferând discreția. Relația lor a început în urmă cu doi ani, iar în iunie 2026 s-au căsătorit. Acum, cu venirea pe lume a fetiței lor, familia Alibec a intrat într-o nouă etapă plină de iubire și împlinire.

Foto: Instagram

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