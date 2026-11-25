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Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus nu doar momente tensionate și răsturnări de situație în Thailanda, ci și recompense financiare pe măsură pentru ispitele care și-au îndeplinit misiunea. Potrivit informațiilor apărute în presă, Narcis Bujor și Gabriella ar fi încasat o „primă de obiectiv” substanțială din partea producătorilor.

Câți bani a primit Narcis Bujor pentru noaptea petrecută cu Bianca Iotu

Rolul de ispită în cadrul reality show-ului de la Antena 1 vine la pachet cu provocări emoționale, dar și cu stimulente financiare atractive. În ediția aniversară cu numărul 10 a formatului, cele mai active ispite din vila fetelor și cea a băieților ar fi fost recompensate suplimentar pentru modul în care au reușit să testeze limitele concurenților.

Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, citate de Cancan, producătorii emisiunii ar fi introdus un sistem de bonusare pentru ispitele care reușesc să ducă interacțiunea cu un concurent la un nivel cât mai avansat. Această așa-numită „primă de obiectiv” s-ar ridica la suma de 10.000 de euro de persoană.

Pe insula băieților, Gabriella ar fi reușit să îmbine atracția reală cu obiectivul emisiunii. Aceasta s-a apropiat considerabil de Prințul Marco, povestea lor continuând până la etapa de dream date, motiv pentru care ispita s-ar fi ales, la finalul filmărilor, cu bonusul de 10.000 de euro.

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Strategia lui Narcis Bujor și deznodământul cu Bianca Iotu

O sumă identică, de 10.000 de euro, ar fi intrat și în conturile lui Narcis Bujor, însă parcursul său pe insula fetelor a avut o dinamică diferită. Deși la ceremonia de cunoaștere i-a oferit ghirlanda Nattashei Black, Narcis și-a reorientat atenția pe parcursul competiției către Bianca Iotu, după ce aceasta a renunțat la colierul care simboliza relația ei cu Remi.

Apropierea dintre cei doi a culminat cu momente intime în baie, moment care i-ar fi asigurat lui Narcis atingerea obiectivului stabilit. Totuși, spre deosebire de Gabriella, ispita masculină nu a dorit să continue povestea și dincolo de camerele de filmat.

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Deși Bianca Iotu spera ca legătura lor să evolueze într-o relație reală după încheierea experienței din Thailanda, Narcis a ales să pună punct înainte de etapa finală a întâlnirilor. El i-a explicat concurentei că nu împărtășește aceleași sentimente și că totul s-a rezumat la rolul său din emisiune.

„Te-am simțit. De câte ori am vorbit, noi n-am vorbit niciodată despre viitor, despre sentimente sau despre alte lucruri. Am vorbit doar despre ceea ce îți era ție benefic. Zi-mi dacă greșesc. Și focul pe care îl simți și îl văd în tine este mare și, cu cât l-am văzut mai mare, cu atât am sperat mai tare. Și mi-am dat seama că te rănesc, fiindcă nu simți același lucru. Trebuie să accepți că rolul meu în viața ta nu este cel pe care ți-l dorești și încă ține de amândoi, iar eu nu sunt pregătit deloc pentru locul ăsta. Și rolul meu în viața ta se apropie de final. Mi-am dat seama că eu m-am despărțit de două persoane în 21 de zile. Eu m-am despărțit până și de ispită”, i-a transmis Narcis Bujor Biancăi Iotu, în cadrul emisiunii.

Sursă foto: Instagram

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