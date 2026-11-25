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Julianne Hough a confirmat despărțirea de Adrian Williams la doar o zi după ce relația lor a devenit publică. Co-prezentatoarea emisiunii „Dancing With the Stars” a descris relația ca fiind de scurtă durată.

Julianne Hough și Adrian Williams s-au despărțit

Julianne Hough, co-prezentatoarea emisiunii „Dancing With the Stars”, a dezvăluit recent că relația sa cu instructorul Peloton, Adrian Williams, a ajuns la final, la foarte scurt timp după ce s-a aflat despre relația lor. „Am avut o relație de scurtă durată și nu mai suntem împreună”, a declarat Hough pentru TMZ, punând capăt speculațiilor.

Relația lor a fost făcută publică pe 22 noiembrie, când Williams, în vârstă de 42 de ani, a distribuit pe Instagram Stories o fotografie cu Hough ținându-și câinele Sunny în brațe. Hough, la rândul său, a redistribuit imaginea pe propriul cont. A doua zi, o sursă a confirmat pentru E! News că cei doi formau un cuplu. Cu toate acestea, relația lor a fost de scurtă durată.

Hough, în vârstă de 38 de ani, preferă discreția când vine vorba despre viața de cuplu, după divorțul de Brooks Laich, finalizat în 2022. Vedeta a lăsat să se înțeleagă în septembrie, la gala premiilor Emmy 2026, că un nou capitol în viața sa sentimentală ar putea începe, declarând pentru E! News: „S-ar putea să nu mai fiu singură. Sunt multe de discutat în afara camerelor de filmat”.

La doar o zi după confirmarea despărțirii, Hough a distribuit o postare misterioasă pe Instagram Stories: „Cu cât te simți mai în siguranță, cu atât lucrurile devin mai sălbatice”. Această declarație a fost percepută de fani ca o reflecție personală asupra noilor începuturi și a curajului de a merge mai departe.

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Cum arată viețile celor două după despărțire

În tot acest timp, Hough a continuat să strălucească pe plan profesional. Pe 24 noiembrie, a participat la repetițiile pentru finala sezonului 35 „Dancing With the Stars” și i-a fost alături fratelui său, Derek Hough, la lansarea documentarului său, „The Symphony of Dance”. Filmul explorează drumul emoționant al soției lui Derek, Hayley Erbert, spre recuperare după o leziune cerebrală gravă suferită în 2023.

„Wow, mi-a trezit atâtea amintiri, emoții sfâșietoare și mi-a readus în minte, cu tot corpul, frica și speranța pe care le trăiam simultan”, a scris Julianne la Stories, alături de un videoclip în care își exprimă emoțiile după vizionarea documentarului. „Dar, mai presus de toate, simt o imensă recunoștință amintindu-mi de toată dragostea pe care toată lumea v-a oferit-o vouă doi.”

În ceea ce-l privește pe Adrian Williams, instructorul Peloton pare să își canalizeze energia către noi începuturi. Pe 24 noiembrie, el a redistribuit pe Instagram Stories o fotografie personală însoțită de un mesaj motivațional: „Un restart pentru tine nu trebuie să aibă sens pentru nimeni altcineva. În cazul meu are trei pedale”.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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