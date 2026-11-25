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Ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026, a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimii ani. La 28 de ani, atrage toate privirile, însă în 2021 era blondă, purta aparat dentar și avea un look mai natural.

Cum arăta ispita Gabriella Barbu înainte de Insula Iubirii 2026

Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sezonul 10, a cucerit publicul datorită frumuseții și personalității sale. În ultimii ani, ispita a trecut printr-o transformare semnificativă, iar imaginile din trecut demonstrează cât de mult s-a schimbat. Înainte de a deveni cunoscută publicului român, Gabriella avea părul blond până la umeri și purta aparat dentar.

În vârstă de 28 de ani, Gabriella a devenit rapid una dintre cele mai râvnite ispite din reality show-ul difuzat de Antena 1. Aspectul ei fizic apreciat este rezultatul unor schimbări pe care tânăra și le-a dorit de-a lungul timpului. Ea a apelat la câteva intervenții estetice, care i-au redefinit înfățișarea.

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A provocat tensiuni între concurenții Prințul Marco și soția lui, Bianca Ghiurcă

Gabriella nu a fost străină de lumina reflectoarelor nici în anii trecuți. Pe rețelele sociale, încă din 2021, tânăra atrăgea atenția cu videoclipuri amuzante și momente din viața de zi cu zi, împărtășite cu o comunitate de fani, mai ales din Spania. În acea perioadă, Gabriella prefera un look natural, cu un machiaj discret și ținute provocatoare, dar diferite față de cele de astăzi.

Transformarea sa fizică nu a trecut neobservată, însă personalitatea vibrantă a fost cea care a cucerit publicul, mai ales după ce a apărut în sezonul 10 Insula Iubirii. Acolo, Gabriella a fost protagonista unor momente intense, mai ales datorită apropierii sale de Prințul Marco, unul dintre concurenții controversați ai sezonului. Potrivit Spynews, relația dintre cei doi a generat multă vâlvă, culminând cu o confruntare directă între Gabriella și soția concurentului, Bianca Ghiurcă. În ciuda tensiunilor, cele două femei au avut o discuție surprinzător de civilizată, demonstrând maturitate și respect reciproc.

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A fost ispită și la Insula Iubirii Spania

Născută în România, dar mutată în Murcia (Spania), Gabriella Barbu a fost ispită și în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii Spania. Pe lângă cele două sezoane ale show-ului „La Isla de las Tentaciones”, Gabriella Barbu a mai participat într-o altă emisiune din Spania: „Los vecinos de la casa de al lado”.

Într-un interviu pe care l-a acordat presei din Spania, românca a dezvăluit că tatăl ei este spaniol, mama ei este din România, iar din țara noastră a plecat pe când avea doar trei ani.

Foto: Instagram

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