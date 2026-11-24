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Elena Cârstea a trecut prin momente critice și a petrecut două zile la Terapie Intensivă, la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Solista, în vârstă de 63 de ani, a luat legătura printr-un apel video cu Mara Bănică, pentru a vorbi despre starea ei de sănătate.

Elena Cârstea, la un pas de moarte! A stat 48 de ore la Terapie Intensivă

Mara Bănică a dezvăluit pe rețelele sociale cât de mult s-a speriat în clipa în care a văzut că este apelată de artistă. „Acesta este mesajul Elenei Cârstea către cei care o iubesc. Mi-a tremurat mâna pe telefon dimineață când am văzut apel video de la ea. A trecut pe lângă moarte și știe asta. A stat la Terapie Intensivă 48 de ore. Simte dragostea tuturor”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Deși a traversat o cumpănă uriașă, Elena Cârstea nu și-a pierdut umorul și a ținut să le vorbească deschis celor care o apreciază. „Eu, peste noapte, m-am îmbolnăvit și era să dau colțul, încă mai sunt în zonă să vă mai stric nervii puțin. Vă mulțumesc din suflet tuturor. (…) Mă bucur că mi s-a întâmplat aici, nu acasă”, a spus Elena Cârstea în apelul video.

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Ce rugăminte are pentru cei care o apreciază

Pe lângă veștile despre sănătatea ei, solista a dorit să inițieze un gest de solidaritate în prag de iarnă, lucru subliniat și de Mara Bănică. „Vrea să vă roage ceva pe toți cei care puteți face asta. Nu-i un lucru mare, nu presupune un efort imens, ci doar un pic de bunătate, îndreptată către Spitalul de Urgență Floreasca din București. PS: Finalul e tipic Elena, semn că e de bine!”, a transmis Mara Bănică.

Artista îi roagă pe cei care au posibilitatea să aducă daruri simbolice pentru medici, asistente și pacienții internați. „O să vă rog să facem o campanie pentru spital. Un cozonac pentru Spitalul de Urgență. Jucării, dacă puteți dona. Veniți la poarta spitalului și lăsați un cozonac pentru personal și pentru bolnavi, pentru că este greu. Știm cu toții că este greu”, a spus Elena Cârstea.

La finalul discuției, cântăreața a transmis gânduri bune și le-a amintit oamenilor să nu uite de sănătatea lor. „Vă mulțumesc din suflet tuturor. Vă iubesc de numai foc și mă bucur tare mult că măcar mi s-a întâmplat aici, acasă. Aveți grijă de voi. Nu uitați: un cozonac pentru Spitalul de Urgență!”, a încheiat artista.

Foto: Facebook; Captură YouTube

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