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Câteva dintre cele mai apreciate vedete din România s-au adunat la Piatra Neamț cu ocazia lansării a două noi colecții vestimentare. Evenimentul a avut loc la înălțime, pe Muntele Cozla, și a fost găzduit de fermecătoarea Monica Bîrlădeanu. Printre invitați s-au numărat și câteva cupluri, printre care proaspăt căsătoriții Cristina Bâtlan și Gabriel Traian și Paula Chirilă și Dan Giuvelic. Printre vedetele prezente s-au aflat și Lora, Nicoleta Nucă și Simona Pătruleasa.

Pleiadă de vedete la o prezentare de modă din Piatra Neamț

Muntele Cozla din Piatra-Neamț s-a transformat într-un adevărat podium de modă cu ocazia lansării a două colecții semnate Nicoleta Negură by Muliebrity, care au adus pe podium 57 de creații couture. Printre invitații la eveniment s-au numărat numai personalități una și una.

Prezentarea a marcat unul dintre primele evenimente mondene la care Cristina Bâtlan și Paula Chirilă au participat după nunțile lor recente. Cele două s-au căsătorit la o zi diferență una de cealaltă, în luna noiembrie. Pentru ambele, aceasta este a doua căsătorie.

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Cristina Bâtlan și Paula Chirilă, prima apariție cu soții lor după ce s-au căsătorit

Cristina Bâtlan a optat pentru o rochie neagră cu umerii căzuți și accesorii perle, în timp ce soțul ei, Gabriel Traian, a optat pentru clasicul costum negru cu cămașă albă și cravată neagră cu buline albe. Paula Chirilă a adoptat o ținută mai masculină, purtând un costum din catifea neagră. Soțul ei, Dan Giuvelic, a ales un costum de un verde foarte închis și o cămașă neagră.

Un alt cuplu elegant prezent la eveniment a fost cel format din Leonard Doroftei și soția lui, Monica, ambii în ținute negre.

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Monica Bîrlădeanu a găzduit prezentarea de modă

Nicoleta Nucă, Monica Bîrlădeanu și Lora s-au numărat printre invitații care au adus puțină culoare evenimentului prin ținutele lor. Nicoleta a optat pentru o rochie lila strălucitoare, Monica Bîrlădeanu a purtat o rochie cu o singură mânecă și fustă verde chartreuse, în timp ce Lora a ales o rochie în nuanțe de crem și negru, cu un șliț la spate.

Printre vedetele prezente la eveniment s-au mai numărat Daiana Anghel, Sonia Argint și Simona Pătruleasa. Vezi ținutele lor și nu numai în galeria foto de mai sus!

Foto: Burlibasa Antonel

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