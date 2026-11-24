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Dudu Georgescu s-a stins în urmă cu o săptămână în Toronto, Canada, unde se retrăsese în urmă cu mai mulți ani alături de soția lui, Marina. Fostul fotbalist a fost înjunghiat în apartamentul în care locuia, iar soția sa a fost reținută timp de trei zile, după care a fost eliberată. Acum, Gavrilă Șandor, bărbatul care i-a închiriat apartamentul lui Dudu, spune că trupul neînsuflețit al acestuia încă se află la morgă, iar rudele sale nu își permit înmormântarea, cu atât mai mult repatrierea acestuia în România.

Mister în jurul morții lui Dudu Georgescu

Trupul neînsuflețit al legendarului atacant se află încă la morga din Toronto, iar repatrierea lui pare o misiune aproape imposibilă. Gavrilă Șandor, românul care i-a oferit o locuință în Canada lui Dudu Georgescu, trage un semnal de alarmă cutremurător și cere ajutorul autorităților din România, în condițiile în care familia fostului fotbalist este de negăsit.

La șapte zile de la tragedia care a îndoliat sportul românesc, misterul planează în continuare asupra circumstanțelor în care s-a stins din viață Dudu Georgescu. Ancheta poliției canadiene este în plină desfășurare, fără a exclude varianta unei crime, iar trupul fostului mare golgheter așteaptă la institutul de medicină legală. Cu soția dispărută după ce fusese reținută în zilele de după tragedie și cu fiul său complet inaccesibil, nimeni nu poate prelua formalitățile pentru a-i oferi o înmormântare creștinească.

Gavrilă Șandor, cel care i-a pus la dispoziție apartamentul din Toronto în care Dudu Georgescu și-a trăit ultimii ani alături de soție, a făcut mărturisiri tulburătoare pentru Gazeta Sporturilor despre impasul birocratic și financiar uriaș din Canada.

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Apel pentru repatrierea fostului fotbalist

Apropiatul fostului mare fotbalist avertizează că legile canadiene sunt extrem de stricte, iar costurile pentru aducerea în țară a trupului neînsuflețit sunt exorbitante. Acesta face un apel frontal către Federația Română de Fotbal, Guvern și clubul Dinamo pentru a nu-l lăsa pe fostul mare campion într-un mormânt anonim, departe de casă.

„A murit lunea trecută, la ora 10:25, asta este foarte clar. Din ce am înțeles, i s-a făcut autopsia astăzi sau ieri, am auzit lucrul acesta de la Poliție. Nu te informează nimeni, aici sunt alte legi. Până va veni un răspuns, va trece mult timp. Nu știu unde este el, sunt două departamente care pot face autopsia. Nu se știe, însă, când vine rezultatul, iar el poate să rămână confidențial mult timp. Dacă se ajunge la o concluzie, ar trebui ca Federația Română de Fotbal să participe financiar să-l aducem, cumva, în țară. Vă spun eu dacă vă interesează… În primul rând, de la morgă – sau unde este ținut acum – trebuie adus la o casă funerară. Casa aceasta funerară te taxează de nu te vezi! Sunt și aici reguli… Sicriul costă de la 3.000 de dolari în sus. Nu poți să-l pui într-un sicriu de carton, nu? Că așa e omenește. Te costă, probabil, 3.000, 4.000, 5.000 de dolari. Acest sicriu trebuie pus sigilat într-un alt sicriu de aluminiu pentru a fi transportat. Imaginați-vă cât de costisitor e să transporți un cadavru din România. Costă câteva mii de euro, dacă nu, mai mult!”, a mărturisit Gavrilă Șandor.

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Costuri uriașe pentru înmormântarea lui Dudu Georgescu

În prezent, singurii care au dreptul legal să ceară informații de la morgă și să decidă locul de veci sunt membrii familiei – respectiv fiul său, „Duducă” (fost arbitru în prima ligă), sau fratele fostului atacant. Însă tăcerea lor complică dramatic situația.

„Nu am vorbit cu nimeni (n.r. din familie), nu răspunde nimeni la telefon, nu știe nimeni absolut nimic. Nu știu ce se întâmplă. Marina este dispărută, nu se știe unde este, ce face, ce drege. Vom vedea dacă se va afla vreodată ce s-a întâmplat sau va ști doar familia. Ar trebui ca cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară! Ar trebui să se mobilizeze! Cheltuielile vor fi foarte mari. Nici nu am voie să mă interesez, pot s-o facă doar cei din familie, ei sunt cei care vor decide dacă va fi înmormântat aici (n.r. în Canada) sau în altă parte. Dar n-au bani să-l înmormânteze aici. Înmormântarea costă de la 10.000, 12.000 de dolari în sus! Nu poți să-l arunci într-o groapă, undeva, la întâmplare! Ar trebui înmormântat într-un loc lângă alte staruri. Guvernul României, Federația, cluburile ar trebui să se intereseze și să-i găsească un loc unde să se odihnească în liniște! Nu poți să-l arunci, pur și simplu. Mircea Lucescu a fost deștept și și-a făcut un «castel» la Belu. Dudu n-a avut această posibilitate”, a punctat Gavrilă Șandor.

Viața discretă și greutățile din exil ale lui Dudu Georgescu

Departe de lumina reflectoarelor și de gloria de odinioară, Dudu Georgescu a trăit modest în Canada, lovindu-se de bariera limbii și de dificultățile adaptării la o vârstă înaintată. Gavrilă Șandor își amintește cum a încercat să-i întindă o mână de ajutor celui pe care îl cunoștea încă din anii ’70.

„La 55, 60 de ani, e greu să vii într-o altă țară, e greu să te acomodezi. El a avut probleme cu limba, nu vorbea engleză. Eu l-am ajutat cât am putut. Dacă nu eram eu, era vai și amar! I-am dat o chirie cu 700 de dolari, la vremea aceea era peste 900 de dolari. L-am ajutat să-și găsească apartament într-o zonă frumoasă. L-am luat și la mine la birou să mai facă un business, fiindcă aici nu poți să faci nimic dacă nu muncești. L-am cunoscut pe Dudu în ’75… Îmi pare rău de el, nu merita soarta asta. A fost un om extraordinar, întrebați foștii lui colegi. Vorbiți cu Cornel Dinu, cu Loți Boloni, care i-a fost coleg de cameră la națională, cu Liță Dumitru! Era un om foarte, foarte retras! Nu i-a plăcut niciodată să iasă în față. Dar nu putea vorbi absolut nimic fără soție!”, a mai povestit românul stabilit în Toronto.

Cu amărăciune în glas, Gavrilă Șandor acuză indiferența instituțiilor și a clubului pentru care Dudu Georgescu a scris istorie, amintind și de drama pierderii locuinței din România, un episod care i-a marcat profund bătrânețea.

„Nu s-a interesat nimeni de el, dacă mai trăiește, dacă nu mai trăiește. E un lucru foarte urât! E un star care a făcut cinste României… Aveți grijă măcar de ăștia care mai trăiesc! L-a sunat cineva să-l mai întrebe ce face? Că avea 75, 76 de ani… Eu nu-mi permit. Ce o să pot face eu, alături de comunitatea românească de aici, oamenii care l-au cunoscut, e să strângem și noi niște bănuți în memoria lui Dudu Georgescu. Clubul Dinamo? Îi doare în c*r, deși a făcut faimă pentru clubul Dinamo. Ministerul de Interne, când a câștigat Gheata de Aur, i-a dat un apartament de trei camere, apoi i l-au luat ceilalți proprietari. Să știți că a fost o durere mare pentru el. Apoi, nu s-a mai interesat nimeni de el, cum trăiește, dacă trăiește, dacă are după ce bea apă. Viața în Canada nu este simplă, domnule!”, a încheiat Gavrilă Șandor.

Cât costă, de fapt, repatrierea și ce sprijin oferă statul român

Potrivit estimărilor standard pentru transportul funerar aerian din Canada în România, aducerea în țară a trupului neînsuflețit al fostului mare atacant ar putea ajunge la sume cuprinse între 10.000 și 15.000 de euro.

Conform Legii nr. 270/2024, statul român poate deconta, la solicitarea familiei, o parte din cheltuielile de repatriere pentru cetățenii români decedați peste hotare, însă plafonul maxim asigurat din bugetul Ministerului Afacerilor Externe este de 5.000 de euro. Diferența considerabilă ar trebui acoperită fie de rude, fie prin solidaritatea oamenilor de fotbal și a celor care nu i-au uitat performanțele uriașe — cele patru titluri de campion cu Dinamo și cele două trofee Gheata de Aur cucerite în 1975 și 1977.

Sursă foto: FC Dinamo (Octavian Cocoloș)

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