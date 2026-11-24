Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Călin Georgescu (64 ani) a ieșit luni seară din Arestul Central al Poliției Capitalei, fiind întâmpinat cu urale de susținătorii săi. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a susținut un discurs halucinant, cu puternice accente mistice, în care și-a declarat nevinovăția, a adus mulțumiri soției și celor trei fii ai săi și a transmis un mesaj neașteptat celor pe care îi consideră trădători. Decizia vine după ce Curtea de Apel București a hotărât plasarea lui în arest la domiciliu.

Călin Georgescu, discurs halucinant la ieșirea din Arestul Central

Luni seară, porțile unității de arest preventiv a Poliției Capitalei s-au deschis pentru Călin Georgescu, în urma hotărârii luate de magistrații Curții de Apel București. Așteptat de o mulțime de susținători care i-au scandat numele, acesta a ales să facă o serie de declarații ample chiar la ieșirea din sediu, punând accent pe credință, susținerea familiei și ceea ce el numește o prigoană politică.

Călin Georgescu și-a început discursul invocând divinitatea și recunoștința față de cei apropiați, subliniind rolul pe care soția și copiii săi l-au avut în tot acest timp.

„Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne. Și acum, și în viața cealaltă. Flacăra gândului meu spune: Slavă lui Dumnezeu pentru toate, mare este numele Sfintei Treimi. Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele care a stat lângă mine în această perioadă. Mulțumesc celor trei băieți ai mei care s-au purtat cu mare demnitate, mulțumesc soției mele a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate a făcut înconjurul lumii. Mulțumesc avocaților mei pentru înalta ținută morală și pentru valoarea profesională inestimabilă. Mulțumesc poporului român, pentru rugăciunile voastre. M-am căit cu iubirea voastră”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din Arestul Central.

Citește și: O fostă doctoriță a rămas însărcinată, pe cale naturală, la 67 de ani. Ce au spus medicii despre ovarele ei

Citește și: Soția lui Dudu Georgescu a dispărut. Dezvăluirile făcute de Irina Șandor: „Au găsit sânge peste tot”

Reacție la adresa criticilor și a foștilor apropiați

Discursul său a continuat cu o serie de mulțumiri adresate unei părți a presei, dar și cu un mesaj tăios la adresa celor pe care îi acuză de trădare, declarând că alege calea iertării și comparându-se cu un spic de grâu călit de vânt.

„Mulțumesc, de asemenea, și jurnaliștilor, puțini la număr, care au dat dovadă de o înaltă ținută morală și au apărat o cauză nobilă, nu cauza mea, cauza poporului român. Aș dori să le mulțumesc vrăjmașilor mei, detractorilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș. Le mulțumesc tuturor. Îi iert pe toți și rămân mâna dreptății lui Dumnezeu. Sunt nevinovat în al nu știu câtelea dosar fabricat politic, de înțeles într-o dictatură. Într-un stat dictatorial, a mărturisi iubirea și pacea, desigur că sunt prigonite aceste lucruri și pedepsite. Eu oricum, fără vânt, spicul de grâu nu are așa rezistență. Acum, este mai rezistent ca un fir de oțel. România va renaște doar și numai când va fi condusă în crezul și în legile lui Dumnezeu”, a mai spus el.

Citește și: Diana Buzoianu, avertisment despre misoginismul din politică, extremism și prădătorii sexuali din universități: „Sunt profesori care își folosesc puterea pentru favoruri sexuale. Sunt cunoscuți și nimeni nu face nimic”

Citește și: Prima reacție a lui Raed Arafat, după ce a fost trimis în judecată în dosarul „Elicopterul”: „Resping categoric acuzațiile”

Ce urmează pentru Călin Georgescu

Deși părăsește celula Arestului Central, libertatea lui Călin Georgescu rămâne una strict supravegheată. Potrivit deciziei instanței, acesta va sta în arest la domiciliu, fiind obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de monitorizare. Totodată, el trebuie să informeze constant autoritățile cu privire la mijloacele sale de existență și are interdicția de a comunica cu celelalte persoane implicate în dosar.

În motivarea deciziei anterioare a Tribunalului București, judecătorul subliniase gravitatea acuzațiilor formulate de procurorii DIICOT – dosar deschis în urma plângerii unui om de afaceri care susține că ar fi fost păgubit cu un milion de euro –, menționând inclusiv o posibilă intenție a inculpatului de a părăsi țara.

Pe lângă această anchetă, Călin Georgescu este deja trimis în judecată în alte două dosare aflate pe fond: unul pentru propagandă legionară și altul, alături de Horațiu Potra, pentru tentativă la răsturnarea ordinii constituționale.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News