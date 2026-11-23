Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Călin Georgescu părăsește Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Curtea de Apel București a decis definitiv înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, cu brățară electronică de monitorizare, respingând contestația procurorilor DIICOT.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu

După aproape două luni în arest preventiv, Călin Georgescu a primit o decizie favorabilă din partea instanței. Magistrații Curții de Apel București au hotărât definitiv ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, menținând astfel soluția anterioară a Tribunalului București și respingând opoziția procurorilor DIICOT, potrivit Gândul.

Reținut și arestat preventiv încă din 29 septembrie 2026, Călin Georgescu va fi monitorizat în continuare prin intermediul unei brățări electronice și va trebui să respecte o serie de restricții stricte impuse de judecători pe toată durata măsurii preventive.

Citește și: O fostă doctoriță a rămas însărcinată, pe cale naturală, la 67 de ani. Ce au spus medicii despre ovarele ei

Citește și: Prima reacție a lui Raed Arafat, după ce a fost trimis în judecată în dosarul „Elicopterul”: „Resping categoric acuzațiile”

De ce a fost arestat și ce susțin procurorii DIICOT

Măsura arestării preventive a fost dispusă într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi obținut 1,1 milioane de euro în urma unor promisiuni privind facilitarea accesului la finanțări și dezvoltarea unor proiecte de afaceri. Urmărirea penală în acest caz a fost finalizată pe 11 noiembrie 2026, iar dosarul a fost deja trimis în judecată la Tribunalul Ilfov.

Deși procurorii DIICOT au insistat ca fostul prezidențiabil să rămână în spatele gratiilor, invocând gravitatea faptelor, judecătorii au considerat că arestul la domiciliu este o măsură suficientă în acest stadiu al procesului.

Citește și: George Simion, anunț important înainte ca magistrații CAB să ia decizia privind arestul lui Călin Georgescu. Ce mesaj i-a transmis lui Nicușor Dan

Citește și: Soția lui Dudu Georgescu a dispărut. Dezvăluirile făcute de Irina Șandor: „Au găsit sânge peste tot”

Ieșirea din Arestul Central nu pune însă capăt problemelor pe care Călin Georgescu le are cu justiția. În prezent, acesta este vizat de cinci dosare penale, aflate în diferite etape – trei dintre ele fiind deja trimise în judecată.

Primul dintre ele este cel instrumentat de DIICOT, care privește constituirea unui grup infracțional organizat și un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Un al doilea dosar, aflat pe rolul Curții de Apel București, vizează acuzații de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, alături de Horațiu Potra și alți membri ai grupării acestuia.

Tot în faza de judecată se află și o a treia cauză, în care Călin Georgescu este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război, precum și a unor idei fasciste și legionare.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News