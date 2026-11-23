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Zi cu o dublă miză pe scena politică și judiciară din România. Chiar înainte ca magistrații de la Curtea de Apel București să pronunțe o decizie crucială privind menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv sau plasarea sa în arest la domiciliu, liderul AUR, George Simion, a făcut un anunț major legat de scrutinul din 2024.

Geroge Simion, anunț privind anularea alegerilor din 2024

Șeful Alianței pentru Unirea Românilor a transmis că formațiunea sa va publica luni, 23 noiembrie, propriul raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 — scrutin în urma căruia Călin Georgescu se calificase în turul al doilea alături de Elena Lasconi. Totodată, Simion a lansat un atac direct la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că nu a oferit încă explicațiile promise.

Potrivit informațiilor transmise de AUR, documentul va fi prezentat luni, începând cu ora 19:00, în cadrul unui briefing ce va avea loc în sala de grup a partidului de la Camera Deputaților.

George Simion a prefațat momentul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, în care a explicat de ce formațiunea a decis să prezinte propriile concluzii: „Cum Nicuşor nu a mai prezentat nimic, Ţara trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară.”

Reprezentanții AUR susțin că, la aproape doi ani de la decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, românii încă așteaptă lămuriri complete din partea instituțiilor statului pentru o hotărâre care a zdruncinat încrederea publică.

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Cum a fost pregătit raportul AUR

Demersul formațiunii a fost pregătit încă din toamnă. La finalul lunii septembrie, deputata AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, anunța că a finalizat materialul și că a analizat inclusiv ipoteza potrivit căreia anularea scrutinului ar fi avut la bază informații nepublice.

La acel moment, parlamentarul folosea termeni tranșanți, numind decizia din decembrie 2024 un „asasinat al democraţiei”, și detalia modul în care a lucrat la acest document: „Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle (…) şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat.”

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Poziția președintelui Nicușor Dan

De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan a abordat subiectul pe 10 noiembrie, explicând că situația are o dimensiune mult mai amplă și ține atât de finanțarea campaniei, cât și de un context regional de securitate.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a declarat președintele.

Șeful statului a reamintit că procurorul general a prezentat anterior fapte legate de influența rusă și a subliniat că își dorește ca publicul să aibă acces la întreaga imagine atunci când raportul oficial va fi gata.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a subliniat Nicușor Dan.

Magistrații CAB decid soarta lui Călin Georgescu

Anunțul lui George Simion vine într-un moment tensionat pentru fostul candidat la prezidențiale. Tot astăzi, 23 noiembrie, Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe asupra contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de a înlocui arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu, în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Sursă foto: Hepta

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