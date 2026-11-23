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Într-o perioadă în care ecranele par să acapareze tot mai mult din timpul liber al celor mici, micile ritualuri de familie devin adevărate comori. Iar atunci când pasiunea pentru fotbal se împletește cu bucuria de a răsfoi, de a lipi și de a face schimb de dubluri, rezultatul este o activitate care aduce generațiile împreună. După succesul înregistrat de ediția precedentă, colecția oficială de abțibilduri SUPERLIGA Panini revine pentru sezonul 2026–2027, într-un format mai bogat și plin de surprize. Notează data în calendar: 27 noiembrie este ziua în care aventura începe oficial în magazine!

Ediția gândită pentru micii și marii suporteri

Pentru sezonul 2026–2027, Panini a pregătit o colecție extinsă și îmbunătățită, menită să transforme fiecare plic deschis într-un moment de entuziasm pur în sufragerie. Noul album are 8 pagini suplimentare față de ediția anterioară și reunește nu mai puțin de 360 de elemente de colecționat: 300 de abțibilduri pe hârtie (dintre care 16 decupate special) și 60 de abțibilduri speciale, cu efecte spectaculoase, pe care copiii le vor vâna cu nerăbdare.

Structura albumului oferă acum și mai mult spațiu pentru poveștile din teren:

Mai mult loc pentru echipele preferate: Fiecare club din SUPERLIGA beneficiază de 3 pagini dedicate (în loc de 2, ca până acum), astfel încât fanii să își poată admira favoriții în detaliu.

Loturi extinse și actualizate: Fiecare echipă este reprezentată de 20 de jucători – 17 disponibili chiar din ziua lansării și alți 3 care vor fi distribuiți ulterior, în cadrul actualizării de după perioada transferurilor de iarnă. Astfel, distracția și suspansul continuă pe tot parcursul sezonului!

Mândria de a fi suporter: Colecția include și două pagini dedicate echipei naționale, care marchează noul capitol al tricolorilor sub comanda lui Gheorghe Hagi și drumul lor către turneul final european din 2028, prilejul perfect ca părinții și bunicii să le povestească celor mici despre magia „Regelui” pe teren.

Mai mult decât un hobby: o lecție de răbdare și prietenie

Dincolo de emoția de a descoperi portarul favorit sau golgheterul campionatului, colecționarea abțibildurilor Panini rămâne una dintre cele mai frumoase activități educative departe de tablete și telefoane. Cei mici învață să își organizeze colecția, să fie atenți la detalii, să negocieze și să socializeze în curtea școlii sau în parc atunci când fac schimb de dubluri cu prietenii și colegii. Pentru părinți, mămici, nași sau bunici, este ocazia perfectă de a retrăi nostalgia propriei copilării și de a construi amintiri alături de copii, pagină cu pagină.

Două variante de album, inclusiv o idee inspirată de cadou

Albumul cu copertă flexibilă (56 de pagini, format 232 × 270 mm) – ușor, practic și gata de luat oriunde de cei mici. Acesta vine la pachet cu 6 abțibilduri incluse, perfecte pentru a da startul colecției (preț recomandat: 12,00 lei).

Albumul cu copertă rigidă din carton (56 de pagini, format 232 × 270 mm) – o ediție de colecție, rezistentă și elegantă, ideală pentru a fi păstrată ani la rând în bibliotecă sau oferită cadou unui mic pasionat de fotbal (preț recomandat: 50,00 lei).

Pentru a completa treptat paginile, colecționarii au la dispoziție plicurile individuale (cu câte 5 abțibilduri fiecare, la prețul recomandat de 4,50 lei) sau variantele avantajoase pentru sesiuni lungi de lipit în familie: Ecoblisterul (care conține 9 plicuri, dintre care 10 sunt gratuite – practic, primești 9 plicuri la preț de 7, prețul fiind de 31,50 lei) și cutia de 50 de plicuri.

Din 27 noiembrie, descoperă alături de cei mici noua colecție SUPERLIGA Panini și începeți să completați împreună albumul cu jucătorii și echipele preferate!

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