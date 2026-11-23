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Maria Teodora Cernat, soprană a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, s-a stins din viață la doar 33 de ani. Vestea a fost anunțată luni dimineață de reprezentanții Parohiei „Sfântul Mina”, unde tânăra făcea parte din cor și unde cântase la Sfânta Liturghie chiar cu o zi înainte de deces.

Soprana Maria Teodora Cernat a murit la doar 33 de ani

Originară din Tulcea, Maria Teodora Cernat a studiat la Universitatea „Ovidius” și s-a stabilit la Constanța, unde își construise o carieră artistică frumoasă, la Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Artista a făcut parte din distribuția spectacolului „Magic Swing” și a urcat pe scenă în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Publicul a avut ocazia să o asculte și la spectacolele de vară organizate în parcul teatrului, unde a evoluat alături de alți artiști ai instituției.

Soprana făcea parte și din corul Bisericii „Sfântul Mina” din Constanța, unde participa în fiecare zi de sărbătoare la slujbele religioase. Dispariția sa a provocat multă durere în comunitatea din care făcea parte, iar reprezentanții parohiei i-au transmis un mesaj de rămas-bun.

„Dumnezeu să te odihnească, Maria Teodora Cernat… Vom duce dorul glasului tău la Sfânta Liturghie. Ieri a fost ultima dată când ți-am ascultat glasul la Sfânta Liturghie. Ne vom ruga pentru sufletul tău, ca el să-și afle odihnă și vom păstra și vom prețui fiecare secundă pe care tu ți-ai petrecut-o în Biserica noastră, în Corul Bisericii noastre”, au transmis reprezentanții bisericii.

Mesajul a fost însoțit de numeroase reacții din partea celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Colegii de scenă și credincioșii au transmis condoleanțe și au evocat amintirea unei artiste al cărei glas va rămâne în memoria celor care au ascultat-o.

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Maria Teodora Cernat era implicată în acțiuni caritabile

Maria Teodora Cernat era implicată și în acțiuni caritabile. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, era membră de onoare a Asociației de Sprijin a Copiilor cu Autism „Bărcuța Fermecată”, participând la evenimentele organizate pentru susținerea copiilor. Reprezentanții asociației au transmis, la rândul lor, un mesaj de adio, amintind că soprana oferea cu generozitate din timpul și talentul său.

„Maria ne-a dăruit, de fiecare dată, mai mult decât vocea ei minunată. A fost prezentă la evenimentele noastre caritabile, a cântat pentru copiii noștri, a oferit din timpul și talentul ei, fără să aștepte vreodată ceva în schimb. Dar, dincolo de toate acestea, ne va rămâne în suflet blândețea ei. Felul cald în care ne întâmpina, zâmbetul, bunătatea și delicatețea cu care se apropia de fiecare dintre noi. Ne este greu să acceptăm că nu o vom mai reîntâlni, că nu îi vom mai asculta glasul la evenimentele noastre… Maria, îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit Bărcuței și copiilor noștri. Ai lăsat în urmă amintiri pe care le vom păstra cu mult drag. Suntem profund tulburați de plecarea ta atât de devreme. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet frumos!”, au scris reprezentanții asociației pe pagina lor de Facebook.

În 2021 s-a confruntat cu probleme de sănătate

Amintim că tânăra soprană trecuse printr-o cumpănă grea în toamna anului 2021, când a suferit o intervenție chirurgicală complicată și avea nevoie de sânge. Colegul său, Iulian Bratu, publicase atunci un anunț pe Facebook prin care îi ruga pe cei care pot dona sânge să o ajute pe colega sa mai tânără.

„Maria a ieșit din operație, este în continuare în stare critică și va avea nevoie de sânge. Este cât de cât stabilă dar nu a trecut de pragul critic. Rog pe toată lumea care poate și dorește, să se mobilizeze și să doneze luni la prima oră la CRTS de la spitalul județean Constanța, cu mențiunea că este pentru Cernat Maria Teodora, care se află la ATI!”, scria în septembrie 2021 artistul liric Iulian Bratu.

Foto: Facebook

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