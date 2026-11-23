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Maternitatea nu are vârstă, iar povestea unei foste doctorițe din China demonstrează că miracolul vieții poate apărea în cele mai neașteptate momente. Deja mamă a doi copii adulți și bunică a mai multor nepoți, Tian a uimit întreaga lume medicală după ce a rămas însărcinată și adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă la vârsta de 67 de ani, fără a apela la tratamente de fertilizare in vitro.

O fostă doctoriță de 67 de ani a rămas însărcinată pe cale naturală

Evenimentul, care a stabilit un record național în China, a avut loc în anul 2019, în provincia Shandong. Femeia a născut prin cezariană chiar la Spitalul de Maternitate și Sănătate a Copilului Zaozhuang, unitatea medicală în care profesase înainte de a ieși la pensie.

Micuța a cântărit la naștere puțin peste 2,5 kilograme, iar atât ea, cât și mama sa au trecut cu bine peste intervenție, fiind monitorizate atent la terapie intensivă imediat după naștere. Un detaliu emoționant și totodată inedit al acestei povești este faptul că, la momentul venirii sale pe lume, fetița avea deja un nepot adult.

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Explicația medicilor: „Ovarele ei arătau ca ale unei femei de 40 de ani”

Sarcina a fost complet neplanificată și a reprezentat o surpriză uriașă inclusiv pentru cadrele medicale. Totul a pornit în urma unei urgențe medicale, când Tian a urmat un tratament medicamentos după care, pe neașteptate, i-a revenit ciclul menstrual. Reprezentanții spitalului au subliniat că femeia a reușit să își mențină fertilitatea combinând cunoștințele sale medicale cu practici din medicina tradițională chineză.

Medicul care a efectuat operația de cezariană a explicat pentru postul de televiziune CCTV ce a observat în timpul intervenției: „Ovarele ei arătau ca ale unei persoane în jur de 40 de ani. Nu se micșoraseră așa cum s-ar fi micșorat ovarele unei femei de 60 de ani, ceea ce ar putea explica cum a rămas însărcinată pe cale naturală.”

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Cum se descurcă familia în prezent

Împreună cu soțul ei, Heng, care avea 68 de ani la momentul nașterii, Tian a ales pentru fetiță numele Tianci, o alegere plină de semnificație care se traduce prin „dar trimis din ceruri”.

Astăzi, micuța are șase ani și a început deja școala. Deși uneori se întoarce acasă povestind că colegii o tachinează din cauza vârstei înaintate a părinților săi, fetița este înconjurată de multă iubire.

Ajuns la 75 de ani, tatăl ei, Heng, se ocupă atât de creșterea și educația micuței Tianci, cât și de îngrijirea soției sale, care se află în proces de recuperare după ce a suferit un accident vascular cerebral, potrivit publicației Mothership.

Privind cu optimism spre viitor, bărbatul nu se teme de provocările vârstei. Întrebat cine va avea grijă de fiica lor pe măsură ce va crește, acesta a răspuns zâmbind: „O să mai trăiesc câteva decenii și totul va fi bine”.

Deși sarcina lui Tian rămâne o raritate absolută datorită faptului că a fost obținută pe cale naturală, istoria recentă consemnează și alte femei curajoase care au devenit mame la vârste înaintate, însă cu ajutorul fertilizării in vitro. Printre acestea se numără Adriana Iliescu care a intrat în Cartea Recordurilor după ce a adus-o pe lume pe Eliza la vârsta de 66 de ani, în urma a nouă ani de tratamente. De asemenea, Maria del Carmen Bousada din Spania, a născut gemeni la 66 de ani, în 2006, în timp ce Erramatti Mangayamma din India a devenit mamă de gemeni la impresionanta vârstă de 73 de ani, în anul 2019.

Sursă foto: Shutterstock

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