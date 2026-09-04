Betty Salam, reacție după ce a fost acuzată că și-a făcut o nouă familie alături de Roberto: „Nu voi face diferențe între Matthias și frățior”

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Betty Salam a vorbit deschis despre acuzația conform căreia și-a făcut altă familie alături de logodnicul ei, Roberto Tudor, cel căruia urmează să îi dăruiască un copil. Fiica lui Florin Salam a spus adevăratul motiv pentru care Matthias, fiul pe care îl are cu Cătălin Vișinescu, a ales să se mute cu tatăl lui și iubita acestuia în Spania.

Betty Salam, adevărul despre mutarea băiețelului său în Spania

Artista a primit mai multe critici de la urmăritori, după ce fiul ei, Matthias, a ales să se mute în Spania alături de tatăl lui și iubita acestuia. Vedeta a fost acuzată că a ales să își facă o nouă familie alături de Roberto, mai ales că a dezvăluit că este însărcinată și așteaptă al doilea copil.

Oamenii i-au reproșat că și-ar fi părăsit copilul pe care îl are din căsnicia cu Cătălin Vișinescu. Betty a ținut să clarifice situația și a mărturisit că relația dintre ea și Matthias a rămas neschimbată, chiar dacă acesta s-a mutat la tatăl lui, în Spania.

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Mai mult, cântăreața a spus că decizia a fost a lui Matthias, iar ea a acceptat acest lucru, având în vedere că Spania ar putea să îi ofere mai multe oportunități în privința viitoarei sale cariere în fotbal. Mai mult, ea spune că este implicată în creșterea și educația micuțului, chiar dacă sunt la distanță.

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”Copilul meu va rămâne pentru toată viața prima mea iubire, în orice moment al vieții mele voi face orice pentru el, nu voi face nicio diferență între Matthias și frățiorul lui care urmează să vină pe lume. Matthias și-a dorit enorm să locuiască în Spania, deoarece iubește foarte mult fotbalul și acolo are mult mai multe oportunități de a ajunge cum își dorește”, a declarat Betty Salam, pe rețelele de socializare.

Matthias, nerăbdător să își cunoască frățiorul mai mic

Betty Salam a dezvăluit că fiul ei este nerăbdător să își cunoască frățiorul mai mic. În plus, artista a spus că venirea pe lume a celui de-al doilea copil nu va schimba relația dintre ea și fiul ei cel mare.

”Voi vă agitați în timp ce eu și Matthias suntem bine, ne iubim necondiționat de mult, este foarte bucuros că va avea un frate și abia așteaptă să îl cunoască. Vorbim zilnic și mă voi ocupa să nu îi lipsească niciodată nimic, iar eu tot mama lui sunt, în ciuda voastră”, a mai scris Betty Salam.

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