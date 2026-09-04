Cătălin Cazacu are planuri mari de viitor cu Roxana Șerbănescu. Ce a dezvăluit despre nuntă. „O să fie pe nisip!”

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Cătălin Cazacu are planuri mari de viitor cu Roxana Șerbănescu, spulberând definitiv speculațiile din presă legate de o posibilă despărțire. Vedeta a decis să pună capăt zvonurilor apărute în spațiul public și a oferit o serie de declarații sincere în stilul său caracteristic, plin de umor, confirmând că povestea lor de dragoste continuă fără probleme.

Răspuns ferm în fața zvonurilor de separare

Zvonurile privind o eventuală ruptură au apărut în urma absenței lor de la evenimentele publice, o alegere de altfel obișnuită pentru cei doi, care au preferat întotdeauna să își trăiască povestea departe de atenția presei. Cătălin Cazacu a infirmat categoric ideea că ar trece prin momente dificile pe plan amoros.

„Nu, n-am niciun motiv să sufăr, sunt foarte bine. De ce aș suferi? Asta e o prostie, cum să sufăr? Sunt împreună cu fata, normal că suntem împreună. Nu știu de unde chestia asta că ne-am despărțit. Că dacă nu te desparți și nu te împaci, te iau dracii”, a declarat motociclistul, pentru Spynews.ro.

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Pregătiri pentru viitor și o ceremonie neconvențională

Întrebat despre pasul cel mare, prezentatorul TV a lăsat să se înțeleagă că ideea unei căsătorii rămâne pe masă, chiar dacă prioritățile de moment ale celor doi sunt legate de alte proiecte și de călătorii în afara țării. Fiind obișnuit să fie maestru de ceremonii la evenimentele altora, Cătălin Cazacu își imaginează deja cum ar arăta propria nuntă.

„Păi eu v-am tot zis: voi puneți bani de dar, că la un moment dat eu tot o iau. Poate la anul, momentan avem alte treburi. Momentan plecăm din țară, le facem… Oricum, eu prezint nunți, chiar săptămâna viitoare am o nuntă de prezentat. Sunt sătul de nunțile altora, darămite de a mea! Asta mai lipsea, o nuntă a mea! O să fie pe nisip”, a explicat el.

Despre maturitate și echilibru în cuplu

Trecut prin diverse experiențe sentimentale de-a lungul timpului, sportivul demonstrează o viziune mult mai așezată asupra vieții de cuplu. Pentru el, linia dintre un spațiu de locuit și un adevărat cămin este trasată de persoana de lângă tine.

„Poți să ai palat cu zece palate. Dacă nu ai o femeie bună, care să te aștepte cu lumina aprinsă, ești un paznic la muzeu. Ea transformă zidurile în casă”, a transmis Cătălin Cazacu într-un videoclip recent publicat în mediul online.

Iubirea dintre Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu, începută în urmă cu mai bine de doi ani, continuă în același ritm discret, dovedind că stabilitatea din viața privată nu depinde de expunerea la evenimentele mondene.

Foto – Facebook

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