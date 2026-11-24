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Circumstanțele în care legendarul fotbalist Dudu Georgescu și-a pierdut viața în Canada ridică tot mai multe semne de întrebare. Noi informații oficiale furnizate de autoritățile din Toronto arată că intervenția echipajelor de urgență a fost declanșată de un apel în timpul căruia s-au auzit țipete și zgomote specifice unei altercații.

Apelul la urgențe care anunța moartea lui Dudu Georgescu

Dispariția lui Dudu Georgescu, găsit fără suflare în locuința sa din Canada, rămâne învăluită în mister, iar detaliile care apar de la o zi la alta conturează un scenariu tot mai sumbru. Potrivit informațiilor obținute de Cancan de la Poliția din Toronto, tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 16 noiembrie, la o adresă din cartierul Thorncliffe Park, unde fostul sportiv locuia alături de soția sa.

Încă din momentul preluării apelului la numărul de urgență, circumstanțele le-au trezit suspiciuni anchetatorilor canadieni. Un ofițer al Poliției din Toronto a confirmat că intervenția a fost înregistrată sub indicativul „Unknown Trouble” (incident de natură necunoscută).

Conform unui raport oficial al Auditorului General din Toronto privind gestionarea apelurilor de urgență, acest cod specific este atribuit exclusiv situațiilor în care operatorul din dispecerat aude țipete sau zgomote de altercație pe fundal, fără a putea identifica imediat natura exactă a pericolului. Această informație oficială se coroborează cu mărturiile unor apropiați ai familiei, care au susținut că fostul atacant ar fi fost găsit înjunghiat.

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Reacția oficială a Poliției din Toronto

Solicitați să ofere lămuriri cu privire la desfășurarea evenimentelor și la ipoteza unei agresiuni, reprezentanții autorităților canadiene au confirmat ora intervenției și efectuarea autopsiei, păstrând însă rezerva impusă de procedurile legale.

„Vă pot confirma că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, am intervenit la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel transmis prin dispecerat, clasificat drept «Unknown Trouble» (incident de natură necunoscută), iar la fața locului a fost găsită o persoană decedată. În acest moment, nu pot confirma identitatea acestei persoane, din motive de confidențialitate. A fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei morții. Dacă acest caz va deveni obiectul unei anchete penale, vom comunica informații suplimentare”, au transmis oficialii canadieni pentru sursa citată.

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Pe lângă datele comunicate de autorități, declarațiile venite din cercul apropiaților adâncesc misterul din jurul tragediei. Potrivit acestora, soția fostului fotbalist, Mariana, ar fi fost reținută de polițiști timp de trei zile, fiind ulterior pusă în libertate.

Până la finalizarea raportului medico-legal, polițiștii din Toronto nu au încadrat oficial cazul ca fiind o anchetă penală, urmând ca rezultatele autopsiei să stabilească cu exactitate cauza decesului.

Sursă foto: Shutterstock, Profimedia

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