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Smiley și Pavel Bartoș sunt cunoscuți, printre multe altele, pentru prietenia lor îndelungată, precum și pentru discreția lor când vine vorba despre viața de familie. Recent însă, cei doi au vorbit despre relația specială dintre soțiile lor, Gina Pistol și Anca Bartoș, într-un interviu pentru VIVA!.

Smiley și Pavel Bartoș au dezvăluit cum se înțeleg soțiile lor, Gina Pistol și Anca Bartoș

Smiley a descris atmosfera din timpul întâlnirilor dintre el și Gina Pistol și Pavel Bartoș și soția lui. „Anca și Gina se înțeleg foarte bine, au multe în comun și în afară de noi doi. Vorbesc mult la telefon, găsesc prilej de întâlnire cât de des se poate, se sfătuiesc, mai glumesc pe seama noastră. Sunt frumoase întâlnirile noastre de familie, cu atâtea fete la masă care vorbesc (cam mult), se distrează frumos și se simt minunat când se văd”, a povestit artistul pentru VIVA!.

Pavel Bartoș a confirmat că partenerele lor au o legătură strânsă. „Se înțeleg foarte bine. Ne vizităm, ne vedem, iar ele vorbesc și își cer sfaturi. Nu știu dacă la fel de mult ca noi, dar, sincer, nici nu știu cine ar putea să vorbească atât cât vorbim noi doi. În ultima vreme, și-au cerut mai ales sfaturi medicale. Au o relație sinceră, firească”, a mărturisit actorul.

Smiley și Pavel Bartoș, din nou împreună într-un proiect cinematografic

Prietenia dintre cei doi artiști s-a consolidat și prin numeroasele proiecte în care au lucrat împreună. Recent, Smiley și Pavel Bartoș au lansat comedia „Vacanță All-Inclusive”, o producție în care interpretează doi ofițeri antidrog. Experiența le-a oferit ocazia să exploreze personaje diferite de cele cu care publicul era obișnuit să îi asocieze.

Smiley a povestit că filmările au fost pline de momente amuzante, dar și de provocări, mai ales în timpul pregătirii scenelor de acțiune. „Ne-am bucurat unul de altul și fiecare în parte de frumusețea meseriei noastre, dar și de întreaga echipă care a făcut să se transforme în film un scenariu palpitant și imprevizibil. În plus, ofițeri antidrog nu ne-am mai văzut unul pe altul, așa că a fost și un proces de descoperire și redescoperire, ce să spun, tot haios e Pavel și dur așa.

„A fost haios tot procesul de lucru, dar și provocator prin pregătirea pentru secvențele de acțiune și pericol”

Avem niște personaje complexe, pe care n-ai cum să nu le îndrăgești, dar de care parcă îți vine să te și ferești, că nu știi ce le poate pielea și de multe ori nici ei nu știu exact. Enzo e o figură, genul de personaj șturlubatic, dar și ferm, mi-a plăcut mult să evadez în povestea și în felul lui de a fi. Am încercat să mă delimitez de mine și să construiesc un caracter cu personalitate și identitate proprie. A fost haios tot procesul de lucru, dar și provocator prin pregătirea pentru secvențele de acțiune și pericol. Am lucrat mult, dar am râs și mai mult, ceea ce sper să li se întâmple și spectatorilor”, a declarat Smiley.

Pavel Bartoș s-a declarat, la rândul său, încântat de colaborare și a recunoscut că experiența i-a făcut să își dorească să lucreze din nou împreună. „Cea mai mare provocare a fost să aducem pe marele ecran chimia pe care o avem pe micul ecran. Mă bucur din tot sufletul că am reușit. Am descoperit că ne potrivim și în film, iar experiența asta ne-a făcut poftă: vrem să mai facem!”, a spus actorul.

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Smiley, despre provocările de a fi tată: „Ce putem face este să fim prezenți în viața copiilor noștri”

În același interviu, Smiley a vorbit și despre familie și despre responsabilitatea pe care o simte în rolul de tată. Artistul și Gina Pistol au împreună o fetiță, Josephine, iar venirea ei pe lume le-a schimbat prioritățile. Întrebat despre pericolele la care sunt expuși copiii și despre felul în care părinții îi pot proteja, Smiley a explicat că educația, comunicarea și încrederea sunt esențiale. Artistul știe că nu își va putea ține fiica permanent aproape, însă consideră că este important să îi ofere sprijinul și reperele de care va avea nevoie pe măsură ce crește.

„De multe ori aș vrea ca acest subiect să rămână o ficțiune, cu toate că și în film inspirația este tot realitatea. Sunt convins că, oricât ne-am dori să fim mereu lângă ei și să-i protejăm de orice pericol, copiii devin independenți, așa este firea lucrurilor, așa este sănătos să se întâmple, iar noi trebuie să ne pregătim pentru asta cu tot ce implică.

Ce putem face este să fim prezenți în viața copiilor noștri prin ceea ce am trăit împreună, prin ceea ce am descoperit, am învățat, am trăit și am iubit. Cred că informarea corectă și continuă, sufletul deschis, comunicarea permanentă, verbalizarea temerilor și a suferințelor, schimbul de povești și de percepții, simțul realității și încrederea trebuie să fie la baza oricărei relații părinte-copil.

Nu vreau să dau eu lecții, e clar că fiecare părinte face tot ce crede el că este mai bine și mai eficient pentru copilul lui, însă educația de acasă și de la școală, informarea corectă și comunicarea trebuie să fie permanente și obligatoriu îmbrăcate în iubire, încredere, respect, blândețe și empatie”, a transmis Smiley.

Foto: Instagram; VIVA!

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