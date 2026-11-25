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Amalia, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 13, a confirmat divorțul de Sebastian în cadrul unui live pe TikTok. După luni de speculații, tânăra a dezvăluit că nu mai formează un cuplu cu acesta.

Amalia de la Mireasa, sezonul 13, a confirmat divorțul de Sebastian

Amalia de la Mireasa, sezonul 13, a confirmat recent despărțirea de soțul ei, Sebastian. După o perioadă de tăcere în care zvonurile despre separare au luat amploare, tânăra a decis să ofere un răspuns direct. Potrivit Spynews, Amalia a confirmat oficial divorțul într-o transmisiune live pe TikTok, punând astfel capăt speculațiilor care au circulat în ultima vreme.

Amalia ar fi declarat că nu este vorba despre zvonuri, dând de înțeles că ea și Sebastian nu mai formează un cuplu. Decizia de a vorbi deschis despre acest subiect a venit după ce urmăritorii săi au observat că fotografiile cu fostul său soț au dispărut de pe rețelele sociale, iar cei doi nu se mai urmăreau reciproc online.

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„Ce frumos e să știi că ocupi atât de mult spațiu în mintea unora”

Fosta concurentă a transmis, de asemenea, un mesaj subtil pentru cei care au comentat asupra vieții sale personale. „Unii oameni sunt invidioși doar pentru că îți vezi de viața ta. Roagă-te pentru ei. E greu să fii atât de nefericit. Ce frumos e să știi că ocupi atât de mult spațiu în mintea unora”, a scris aceasta pe TikTok, potrivit Spynews.

Amalia și Sebastian s-au cunoscut la Mireasa, sezonul 13. Povestea lor de dragoste a cucerit telespectatorii, iar în luna iunie 2026, cei doi și-au unit destinele chiar în emisiune, reușind să ocupe locul al doilea în finală. Cu toate acestea, relația lor nu a rezistat în afara platoului de filmare.

Foto: Instagram

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