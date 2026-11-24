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Mirabela Grădinaru (42 ani) a lăsat deoparte protocolul strict și s-a așezat la povești alături de cei mici, chiar la Muzeul Național Cotroceni. Partenera președintelui Nicușor Dan a participat la un atelier interactiv de lectură și poezie, unde le-a transmis copiilor un mesaj plin de căldură despre puterea cărților de a le transforma viața.

Mirabela Grădinaru le-a citit copiilor, la Muzeul Național Cotroceni

Luni, 23 noiembrie, atmosfera de la Muzeul Național Cotroceni a fost animată de râsete, curiozitate și versuri. Mirabela Grădinaru a fost invitată la evenimentul intitulat „Rime pentru puștime”, un club de carte inedit, gândit special pentru a-i apropia pe cei mici de lectură într-un mod relaxat și plin de creativitate, după cum au relatat reprezentanții asociației „România în lumină” pe rețelele sociale.

Prezentă în mijlocul celor 24 de copii participanți, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, Prima Doamnă i-a încurajat să citească cât mai mult și să privească fiecare volum ca pe o poartă deschisă către lumi noi.

Potrivit organizatorilor, partenera lui Nicușor Dan le-a vorbit celor mici despre faptul că lectura este cel mai bun aliat al lor: îi ajută să își facă prieteni, să descopere locuri pe care nu au apucat încă să le viziteze și să își dezvolte imaginația și curiozitatea.

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Poezie, joacă și o provocare creativă la muzeu

Întâlnirea de la Cotroceni a fost departe de o lecție clasică. Programul a debutat cu un tur ghidat al muzeului, transformat într-un joc interactiv, astfel încât copiii să descopere istoria și cultura prin joacă.

Ulterior, micii vizitatori au luat parte la un atelier de poezie coordonat de poeta Carmen Tiderle. Împreună, au citit versuri, au descifrat mesajele ascunse în spatele cuvintelor și au învățat secretele rimelor. Momentul culminant al zilei a fost provocarea lansată chiar de organizatori: aceea de a compune pe loc propria lor poezie.

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Clubul de carte „Rime pentru puștime” face parte dintr-o serie de ateliere creative organizate pe tot parcursul anului de Muzeul Național Cotroceni, în parteneriat cu festivalul NOD și Organizația Salvați Copiii.

Inițiativa aduce laolaltă copii din medii sociale diferite, oferindu-le șansa unor experiențe educaționale valoroase. Scopul proiectului este de a le arăta celor mici că muzeul și cărțile nu sunt spații rigide, ci locuri pline de emoție, prietenie și aventuri care așteaptă să fie descoperite.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru la Muzeul Național Cotroceni

Sursă foto: Facebook, Hepta

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