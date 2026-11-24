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Tyson Fury vorbește despre lupta sa cu schizofrenia într-un documentar Netflix ce va fi lansat pe 27 noiembrie. Boxerul a fost candid cu privire la vocile din cap, depresie și momentele întunecate din cariera sa sportivă.

Tyson Fury, mărturisiri cutremurătoare despre lupta cu schizofrenia

Tyson Fury, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea boxului, vorbește despre lupta personală cu schizofrenia într-un documentar Netflix care promite să inspire. Soția sa, Paris, vorbește cu sinceritate despre momentele de cumpănă ale familiei, dezvăluind că diagnosticul a venit după ani de chinuri invizibile, relatează The Sun.

Lumea din culisele ringului

În ciuda succesului său răsunător în ring, inclusiv victoria împotriva lui Wladimir Klitschko în 2015 pentru titlul mondial, viața personală a lui Tyson Fury a fost marcată de lupte interioare. În documentarul intitulat „Tyson Fury”, care va fi lansat pe Netflix pe 27 noiembrie, campionul povestește despre momentele înfricoșătoare prin care a trecut înainte de a fi diagnosticat cu schizofrenie.

„Cuvintele nu pot descrie întunericul în care mă aflam”, mărturisește Tyson. „Era ca o versiune vie a focului din adâncurile iadului. Eram 100% convins că voi ajunge într-o cameră capitonată, cu ușa încuiată, iar asta m-a speriat foarte tare.”

O poveste despre curaj și sprijinul familie

Pentru Paris Fury, soția sa și sprijinul său de nădejde, această luptă a fost un coșmar trăit în tăcere. „Mi-era atât de teamă pentru el”, spune ea în documentar. La sfârșitul anului 2016, Tyson a fost spitalizat de urgență, inițial cu suspiciunea unui atac de cord. Adevărul era însă altul: o cădere nervoasă și halucinații severe, care includeau voci amenințătoare.

„Radioul începe să vorbească, purtând o conversație întreagă cu mine”, își amintește Tyson. „Spunea: «Nimeni nu e de neatins, te putem prinde oricând. Dacă nu te porți cum trebuie, îl vom omorî pe tatăl tău.»”

După acest episod, medicii au concluzionat că Tyson suferea de depresie severă, anxietate și tulburare bipolară, iar mai târziu, de o formă ușoară de schizofrenie. Paris mărturisește: „Atunci nici nu mi-am dat seama. M-am gândit: «Nu fi prostuță, ce tot spune ea acolo? Maniacii sunt schizofrenici».”

Demonii copilăriei

Lupta lui Tyson cu sănătatea mintală nu a început la maturitate. În film, campionul povestește despre copilăria sa dificilă, petrecută într-o familie de nomazi irlandezi. Născut prematur, cântărind mai puțin de o jumătate de kilogram, Tyson a fost botezat după legendarul Mike Tyson.

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„Am lupta în sânge. Nu voi fi niciodată altceva”, afirmă el. Totuși, copilăria sa nu a fost deloc ușoară. „Mă ascundeam în dulap când eram mic și mă gândeam că se va întâmpla ceva rău”, spune Tyson despre anxietățile care l-au urmărit încă din copilărie.

Tatăl său, John Fury, recunoaște în documentar că nu a știut cum să gestioneze aceste semne timpurii. „Nu voiam să văd un copil deprimat. Dacă vedeam, nu îi dădeam importanță”, mărturisește el. „Acum înțeleg că este o boală teribilă. Eu însumi sufăr de ea.”

Dragoste, pierderi și renaștere

Viața de familie a lui Tyson nu a fost lipsită de încercări. Moartea unchiului său, Hughie, și pierderea unui copil în 2014 au lăsat urme adânci. „Am dus copilul la tata și l-am îngropat în grădină. Am găsit cel mai adânc și mai întunecat dulap al minții în care să-i pun pe toți și îi voi păstra acolo”, mărturisește Tyson cu durere.

Dar în mijlocul haosului, sprijinul nevestei sale a fost un pilon de stabilitate. Paris, alături de cei șase copii ai lor, reprezintă astăzi cea mai mare realizare a lui Tyson. „Cel mai mare succes al meu este familia mea, soția și copiii mei”, spune el cu mândrie. Povestea lor de dragoste, care a început când Paris avea doar 16 ani, a fost un reper de stabilitate pentru campion.

Dincolo de umbra întunericului

După ce și-a pierdut controlul asupra greutății și s-a luptat cu gânduri suicidale, Tyson a avut un moment de revelație într-o noapte de Halloween. „M-am dus sus, am îngenuncheat și am plâns. Simțeam cum îmi udă pieptul lacrimile. M-am rugat la Dumnezeu: «Nu pot face asta singur, nicăieri. Am nevoie de ajutorul Tău.» Și acela a fost momentul revenirii.”

Acum, Tyson trăiește o viață echilibrată, merge la psihiatru săptămânal și se pregătește pentru un nou meci important. Peste doar câteva săptămâni, pe 11 decembrie, își va apăra titlul mondial WBA „Super” la categoria grea împotriva lui Anthony Joshua, într-un meci așteptat cu sufletul la gură de fani.

Documentarul „Tyson Fury” va fi disponibil pe Netflix începând cu 27 noiembrie și oferă lumii o privire rară și emoționantă asupra bătăliilor interioare ale unui campion legendar.

Foto: Captură YouTube

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