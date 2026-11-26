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Lumea muzicii internaționale este în doliu după ce Andy Taylor, chitaristul care a marcat perioada de glorie a celebrei trupe britanice Duran Duran, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Artistul a murit luni, acasă, înconjurat de familia sa, după o luptă îndelungată cu cancerul de prostată.

Chitaristul Duran Duran a murit la 65 de ani

Vestea tristă a fost confirmată de soția lui Andy Taylor, Tracey, care a transmis un mesaj emoționant în numele întregii familii, subliniind cât de mult a însemnat familia pentru artist, dincolo de succesul uriaș pe scenă.

„Pentru lume, Andy a fost un chitarist strălucit, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic. A fost stâlpul familiei noastre. Cu toate experiențele incredibile pe care i le-a adus muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc. Nimic nu îl făcea mai fericit decât să ne aibă pe toți împreună și, indiferent cât de departe îl ducea muzica, inima lui a fost mereu acasă”, a declarat Tracey Taylor, citată de Variety.

Și foștii săi colegi din trupa Duran Duran au adus un omagiu celui care a contribuit decisiv la ascensiunea formației în anii ’80: „Andy a fost acolo chiar de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a ajuns în Birmingham din nord-est, cu o chitară și o credință de neclintit în ceea ce puteam deveni, a adus un foc de neșters și o atitudine inconfundabilă muzicii noastre. Felul în care cânta a dat viață pieselor care ne-au purtat în jurul lumii, iar umorul său sec și perspectiva realistă asupra vieții ne-au ținut cu picioarele pe pământ”.

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Andy Taylor și lupta cu o boală incurabilă

Andy Taylor fusese diagnosticat cu cancer de prostată metastatic în stadiul 4 încă din anul 2018. În noiembrie 2022, starea sa de sănătate s-a agravat, motiv pentru care a fost nevoit să lipsească de la ceremonia de includere a trupei Duran Duran în Rock and Roll Hall of Fame.

La acea vreme, muzicianul mărturisea deschis că, deși urma tratamente sofisticate menite să îi prelungească viața, boala nu avea leac și îi pusese limite fizice și psihice greu de depășit.

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Cine a fost Andy Taylor

Născut în Northumberland, Andy Taylor s-a alăturat trupei Duran Duran în aprilie 1980, la doar 19 ani, după ce a răspuns unui anunț dintr-o revistă muzicală în care se căuta un chitarist plin de energie. La doar opt luni de la venirea sa, trupa a semnat cu EMI, iar succesul a venit aproape instantaneu.

Alături de Duran Duran, Taylor a dominat topurile muzicale din Marea Britanie și Statele Unite cu hituri legendare precum „Girls on Film”, „Hungry Like the Wolf”, „Rio”, „The Reflex” sau „The Wild Boys”. Trupa a devenit un fenomen global, inclusiv datorită videoclipurilor spectaculoase difuzate intens pe MTV, care le-au adus și două premii Grammy în 1986, dar și aprecieri din partea Familiei Regale Britanice, inclusiv a Prințesei Diana.

Succesul uriaș a venit însă și cu un preț. Ritmul epuizant al turneelor și stilul de viață marcat de excese și consum de substanțe interzise au dus la tensiuni în trupă și la probleme în viața personală, inclusiv o perioadă dificilă în care soția sa a suferit o depresie postpartum severă după nașterea fiului lor. În 1986, epuizat, Andy Taylor a decis să părăsească formația pentru a-și pune viața în ordine și a se dedica proiectelor solo și colaborărilor cu artiști precum Steve Jones (Sex Pistols) sau Rod Stewart.

Revenirea în trupa Duran Duran

După o absență de 14 ani, Andy Taylor a revenit în formula originală Duran Duran pentru un turneu mondial și albumul „Astronaut” (2004), însă neînțelegerile creative l-au determinat să plece din nou în 2006.

Cu toate acestea, muzica i-a adus din nou împreună pe finalul vieții sale. În 2023, în ciuda diagnosticului crunt, chitaristul a colaborat din nou cu foștii săi colegi pentru albumul „Danse Macabre” și și-a lansat propriul material discografic solo, „Man’s a Wolf to Man”.

Andy Taylor lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă, pe soția sa, Tracey, și pe cei patru copii ai lor: Andrew, Isabelle, Bethany și Georgina.

Sursă foto: Profimedia

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