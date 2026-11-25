Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ancheta deschisă după moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a ajuns într-o nouă etapă. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov l-au pus sub acuzare pe juristul Marius Calotă, bărbatul despre care s-a scris că i-ar fi fost partener în ultimele luni de viață și care a primit o parte importantă din averea acesteia.

Marius Calotă, pus sub acuzare

Anchetatorii îl suspectează de acces ilegal la un sistem informatic. Conform unor surse judiciare, Marius Calotă ar fi intrat în repetate rânduri în cele două telefoane mobile ale Rodicăi Stănoiu. În cadrul investigației, polițiștii au percheziționat locuința fostei ministre, de unde au ridicat laptopuri, telefoane și stickuri USB, iar datele extrase din telefoane au fost atașate la dosar, potrivit Evenimentul Zilei.

Până acum, juristul nu a dat declarații în fața procurorilor, precizând că vrea să studieze probele pentru a-și pregăti apărarea. El beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Citește și: Câți bani ar fi primit Narcis Bujor pentru noaptea petrecută cu Bianca Iotu la Insula Iubirii: „N-am vorbit niciodată despre viitor”

Citește și: Ramona Dumitrescu de la Radio Impuls a fost victima violenței domestice: „Am ajuns la poliție plină de vânătăi, cu capul umflat și cu nasul spart și am fost întrebată cum mi-am provocat iubitul”

Dosar pentru moarte suspectă după decesul Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Inițial, procurorii au deschis un dosar pentru moarte suspectă, după ce în spațiul public au apărut discuții legate de posibila ei izolare, de o externare pe semnătură și de anumite semne vizibile în fotografii.

Trupul neînsuflețit a fost deshumat pe 15 decembrie 2025 din Cimitirul Izvorul Nou pentru expertiza medico-legală. Medicii de la INML au concluzionat că decesul a survenit din cauze naturale, fără urme de violență, însă cercetările au continuat pentru alte posibile fapte.

Citește și: Antena Stars, amendată de CNA, după o afirmație controversată a Mirelei Vaida

Citește și: Ramona Dumitrescu de la Radio Impuls a fost victima violenței domestice: „Am ajuns la poliție plină de vânătăi, cu capul umflat și cu nasul spart și am fost întrebată cum mi-am provocat iubitul”

Prin testamentul autentificat la notar, Marius Calotă este primul legatar menționat. Fosta ministră i-a lăsat proprietatea din Șoseaua Pipera-Tunari cu toate bunurile din ea — tablouri, tapiserii, piese de mobilier și cristale —, casa din Năvodari, două mașini (o Toyota Yaris Hybrid din 2020 și un Volkswagen Touareg din 2007), un loc de veci la Cimitirul Izvorul Nou și 5% din banii aflați în conturi, fonduri de investiții și titluri de stat.

Restul disponibilităților financiare au fost împărțite între alte opt persoane: Mirela Ștefan, Călin-Laurențiu Conescu, Radu-Călin Conescu, Marinel-George Candidatu, Alin-Mihai Candidatu, Daniela-Irina Neagoe, Alejandro Nicolas Andrei Danciu și Adriana Ionescu.

Sursă foto: Hepta, Captură video

Urmărește-ne pe Google News