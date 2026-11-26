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Bianca Drăgușanu atrage toate privirile oriunde merge, iar recenta ei escapadă în Dubai nu a făcut excepție. Aflată la cină într-un local exclusivist din Emiratele Arabe Unite, vedeta a avut parte de o surpriză de proporții: un bărbat necunoscut s-a așezat în genunchi în fața ei și a cerut-o de soție.

Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie în Dubai

Frumoasa vedetă a împărtășit întregul moment cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, unde a publicat o serie de fotografii din timpul serii. Dintre toate imaginile, una a stârnit imediat valuri de reacții: cea în care un străin îngenunchează în fața ei, chiar pe terasa restaurantului.

Pentru această ieșire, Bianca Drăgușanu a mizat pe o apariție răvășitoare, alegând o rochie lungă, cu un decolteu adânc în „V”, care i-a evidențiat silueta. Ținuta a fost completată de sandale cu toc și o geantă de designer.

Departe de a fi deranjată de gestul îndrăzneț al necunoscutului, Bianca Drăgușanu a tratat situația cu multă relaxare, lăsându-se fotografiată cu zâmbetul pe buze.

„Doar o zi de miercuri obișnuită în Dubai. Am ieșit în oraș la cină și am fost cerută în căsătorie de un străin. Ghici dacă am spus da sau nu!”, a scris vedeta în descrierea fotografiilor postate pe Instagram.

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Incidentul care i-a adus o amendă de 1.000 de euro în Emirate

Dincolo de momentele amuzante și luxul din Dubai, Bianca Drăgușanu a trecut recent și printr-o situație mai puțin plăcută, cauzată de legile stricte privind intimitatea din Emiratele Arabe Unite. Vedeta s-a ales cu o amendă de 5.000 de dirhami (aproximativ 1.000 de euro), după ce s-a filmat la piscina unui hotel, iar în cadru au apărut, din întâmplare, un bărbat și o tânără.

Deși a șters videoclipul la câteva ore după publicare, bărbatul respectiv a acționat-o în instanță, iar Bianca Drăgușanu a aflat de sancțiune abia când a mers la bancă pentru a-și deschide un cont.

„În luna iunie am fost în Dubai pentru a-mi deschide cont. La piscină era un domn mai în vârstă însoțit de o domnișoară, care s-a dovedit a fi româncă, iar eu am făcut o filmare la piscina hotelului, fără intenția de a-i filma. După 5 ore am șters postarea. A doua zi m-a sunat un avocat, care s-a prezentat a fi avocatul domnului. Mi-a vorbit foarte agresiv, să șterg postarea, pe care o ștersesem deja”, a povestit Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.

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Chiar și în urma acestui incident, vedeta rămâne hotărâtă să își construiască un nou capitol în Dubai, declarându-se fascinată de regulile și stilul de viață de acolo.

„În acest moment nu am nicio interdicție de a părăsi Dubaiul! Trebuie să plătesc o amendă în jur de 5.000 dirhami (1.000 euro). Din acest lucru am învățat că Dubaiul mi se potrivește perfect, aici nu există hate și nici nu poți filma pe nimeni fără acordul lui. Momentan îmi construiesc cea mai frumoasă viață aici și o să mă mut. Sunt în cel mai frumos loc din lume, cu această ocazie m-am convins încă o dată că aici e locul meu”, a adăugat ea.

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Sursă foto: Instagram

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