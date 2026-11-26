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Georgiana Lobonț are un parcurs artistic impresionant, după ce a debutat pe scenă la vârsta de doar 4 ani. De atunci și până în prezent, Georgiana a alcătuit o colecție remarcabilă de amintiri, printre care și o apariție televizată în adolescență. Vezi în galeria foto de mai jos cât de mult s-a schimbat cântăreața de atunci și până în prezent.

Imagini rare cu Georgiana Lobonț adolescentă

Georgiana Lobonț are astăzi 32 de ani, dintre care aproape trei decenii dedicate muzicii. În prezent este una dintre cele mai iubite artiste din țară, dar puțini știu cum arăta și cum și-a început povestea de succes.

Drumul Georgianei Lobonț în muzică a început la doar 4 ani, când a cucerit scena emisiunii „Tip Top Mini Top” și a câștigat locul al doilea. Aceasta a fost scânteia care i-a aprins pasiunea pentru muzică, o pasiune ce avea să o poarte departe. Acela a fost momentul în care și-am dat seama că locul ei era pe scenă, cântând pentru oameni.

Anii adolescenței au fost marcați de muncă intensă și dedicare. Georgiana a urmat cursurile Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, specializându-se în canto popular. În paralel, timp de 12 ani, a colaborat cu Ansamblul „Tradiții” din Cluj-Napoca, participând la turnee care au dus-o în fața publicului din toată țara.

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Moment definitoriu în cariera Georgianei Lobonț, în 2005

Un moment definitoriu în cariera ei a avut loc în 2005, când a fost invitată să participe în emisiunea „Tezaur Folcloric”, moderată de regretata Marioara Murărescu. Acolo, Georgiana a fost inclusă în rândul „mugurilor de tezaur” ai folclorului românesc, experiență pe care a descris-o ca fiind „un vis împlinit”.

La doar 16 ani, în 2010, artista a lansat primul său album, „Mi-o spus frunza fagului”, marcându-și debutul în industrie. În 2017, Georgiana a revenit cu un al doilea album, „Vin nuntașii după mine”, consolidându-și locul printre marile nume ale scenei muzicale.

În plan personal, Georgiana Lobonț este căsătorită cu Rareș Ciciovan din anul 2016, când ea avea 22 de ani, iar el 25, și împreună au doi copii, o fiică și un fiu, Irina și Edi.

Foto: Instagram; Capturi YouTube

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