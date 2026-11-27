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Daniela Crudu (37 ani) s-a retras din viața publică după ce a devenit mama a doi copii, aceasta îndepărtându-se complet de rolul de asistentă tv care a consacrat-o. Aceasta are apariții rare în mediul online, iar cele mai noi postări i-a lăsat pe toți muți de uimire. Fosta asistentă a lui Dan Capatos este greu de recunoscut!

Daniela Crudu, greu de recunoscut

În perioada sa de glorie pe micile ecrane, Daniela Crudu era nelipsită din emisiunile de divertisment, fiind recunoscută pentru energia debordantă, umorul spontan și aparițiile extravagante. Astăzi, însă, viața ei se desfășoară într-un ritm mult mai liniștit, dictat de nevoile familiei sale.

Cea mai vizibilă transformare a Danielei Crudu este cea de ordin fizic. După cele două nașteri, fosta vedetă TV a reușit să scape rapid de kilogramele acumulate în timpul sarcinilor, ajungând la o siluetă extrem de suplă, chiar mai firavă decât în perioada în care apărea zilnic la televizor.

Imaginile recente publicate pe rețelele de socializare arată o Daniela Crudu aproape de nerecunoscut la nivelul fizionomiei. Scăderea dramatică în greutate și intervențiile estetice din ultimii ani i-au modificat considerabil trăsăturile clasice, făcând ca mulți dintre urmăritorii săi să o privească cu uimire.

Deși s-a retras din televiziune, Daniela nu a renunțat deloc la stilul vestimentar provocator și sexy care a consacrat-o, continuând să pozeze în ținute îndrăznețe, mulate și sumare, care îi pun în evidență noua siluetă.

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Daniela Crudu, din nou pe micile ecrane, după ce a ales să se dedice familiei

Fosta asistentă tv a devenit mamă pentru prima dată în mai 2023, când a adus-o pe lume pe fetița ei, Daiana, iar la scurt timp, în 2024, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a băiețelului său, Dominic.

Diferența mică de vârstă dintre cei doi copii a transformat-o pe fosta asistentă TV într-o mamă cu normă întreagă. Cei care o cunosc spun că este extrem de implicată în creșterea și educația celor mici, preferând să își petreacă majoritatea timpului acasă, în duplexul spațios din nordul Capitalei în care locuiește alături de familie.

Proiectele profesionale au trecut pe plan secund, Daniela Crudu acceptând doar colaborări punctuale sau apariții speciale care nu îi răpesc timpul prețios petrecut alături de Daiana și Dominic.

Astfel, în urmă cu câteva săptămâni, aceasta și-a anunțat fanii din mediul online că a participat la „Chefi la cuțite”, dezvăluind că jurații au fost uimiți când au văzut cine a gătit pentru ei. Ediția urmează să fie difuzată la Antena 1.

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Discreție totală în privința partenerului de viață

Un alt capitol în care Daniela Crudu a schimbat complet registrul este viața sentimentală. Dacă în trecut relațiile ei erau intens dezbătute în presa mondenă, de câțiva ani încoace vedeta a impus o regulă strictă a discreției. Tatăl copiilor ei, Daniel, este un bărbat de origine aromână, mai tânăr decât ea, care nu face parte din lumea showbizului și care nu și-a dorit niciodată expunerea mediatică.

Cei doi formează un cuplu sudat de mai mulți ani, iar vedeta a ales să îi respecte dorința partenerului său de a rămâne în umbră. Aparițiile lor împreună pe rețelele de socializare sunt extrem de rare, iar declarațiile despre viața de cuplu sunt oferite cu multă rezervă.

Deși sunt logodiți și au împreună doi copii, cei doi nu s-au grăbit să ajungă în fața altarului, punând pe primul loc liniștea căminului și armonia familiei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Daniela Crudu

Sursă foto: Instagram

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