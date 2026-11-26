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Ziua de 24 noiembrie a adus un moment de sărbătoare în familia lui Salman Khan. Tatăl actorului, cunoscutul scenarist Salim Khan, a împlinit vârsta de 91 de ani. Stabilită de mai mulți ani la Mumbai, unde și-a clădit o carieră artistică, Iulia Vântur a ținut să marcheze această zi importantă.

Iulia Vântur, mesaj emoționant pentru tatăl lui Salman Khan

Iulia Vântur a publicat o fotografie în care apare cu capul sprijinit pe umărul sărbătoritului, alături de câteva rânduri prin care își arată prețuirea pentru modul în care a fost primită în India.

”Locul unde îmi găsesc fericirea. La mulți ani unui suflet frumos și înțelept, care m-a făcut să simt că aparțin, că sunt acasă. Nu am decât recunoștință și iubire pentru tine. Fie ca tu să fii mereu protejat, puternic și fericit”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

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Salim Khan este una dintre cele mai respectate figuri de la Bollywood, recunoscut pentru scenariile care au marcat istoria filmului indian. Tatăl său, Abdul Rashid Khan, a fost ofițer de poliție de rang înalt și a ocupat funcția de Inspector General Adjunct de Poliție în Indore timp de 32 de ani. Deși a încercat inițial actoria, Salim s-a îndreptat ulterior spre scris, devenind un reper în industrie și sprijinul moral al întregii familii.

Salman Khan, despre zvonurile privind căsătoria cu Iulia Vântur

De-a lungul timpului, presa a scris des despre o posibilă căsătorie între Iulia Vântur și Salman Khan. Într-un interviu acordat publicației Mumbai Mirror, actorul a vorbit despre cum privește aceste discuții: „Există multe zvonuri despre multe lucruri legate de mine, care nu sunt niciodată adevărate. Da, citesc ce se scrie, aud ce se spune, iar răspunsul meu corect la întrebarea ta ar fi că sunt indiferent față de toate acestea. Lucrurile mărunte nu mă deranjează deloc, dar îi deranjează pe părinții mei. Iar asta chiar mă deranjează.”

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La rândul ei, Iulia a explicat rolul important pe care Salman l-a avut în cariera ei muzicală: „Salman (Khan) este un prieten bun și m-a îndrumat, încurajându-mă să cânt. Nu m-am gândit niciodată că voi putea cânta în hindi, dar el m-a susținut. Am început să cânt datorită lui.”

Cât despre zvonurile privind nunta, fosta prezentatoare a menționat: „Mare parte din ce se spune nu este adevărat. Dar nu îi pot opri pe oameni să inventeze povești. Am mult respect pentru Salman. În același timp, nu am nicio idee încotro mă duce viața”.

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Sursă foto: Instagram, Viva!

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