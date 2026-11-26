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Alina Laufer i-a dat replica lui Jorge după ce acesta din urmă a declarat, în emisiunea „Furnicuțele Revin”, că nu i s-a permis să o vadă pe fiica lor, Karina, după divorț. Alina și Jorge au divorțat în 2012.

Alina Laufer, prima reacție după ce Jorge a spus că nu a fost lăsat să o vadă pe fata lor după divorț

Jorge a declarat recent în emisiunea „Furnicuțele Revin” că fosta soție, Alina Laufer, nu i-a permis să o vadă pe fiica lor după divorț. Deranjată de aceste afirmații, Alina a reacționat printr-o declarație pentru Click!.

„Mă văd nevoită să fac câteva precizări, întrucât anumite afirmații nu corespund realității, iar altele privesc aspecte ale vieții mele private și ale familiei mele, pe care nu consider oportun să le mai văd dezbătute în spațiul public”, și-a început Alina Laufer declarația.

Alina Laufer îl contrazice pe Jorge. Vedeta susține că nu i-a interzis fostului soț să-și vadă fiica.

„În primul rând, afirmația potrivit căreia, după divorțul nostru, George nu ar fi avut posibilitatea să își vadă fiica este neadevărată. Acesta a avut posibilitatea să o vadă pe Karina conform programului stabilit de comun acord și consemnat la notariat. Prin declarațiile sale, lasă să se înțeleagă că ar fi fost împiedicat să își vadă copilul pentru o perioadă îndelungată, fără să ofere însă date concrete sau dovezi care să susțină această versiune. Este o afirmație pe care o repetă public de ani de zile și pe care nu mai doresc să o las necontestată”, a declarat Alina Laufer.

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„Consider că asemenea aspecte sunt profund personale și nu ar trebui transformate în subiecte de discuție publică”

Jorge a făcut și o serie de declarații despre părinții Alinei. Jorge a susținut că fostul socru l-a ajutat să-și deschidă prima afacere, însă Alina susține că această afirmație este falsă. Totodată, Alina l-a rugat pe fostul soț să nu mai comunice public despre perioada în care mama ei a avut probleme de sănătate.

„În ceea ce privește referirile la părinții mei, inclusiv la perioada în care mama mea era bolnavă și internată în spital, consider că asemenea aspecte sunt profund personale și nu ar trebui transformate în subiecte de discuție publică. De asemenea, afirmația potrivit căreia tatăl meu l-ar fi ajutat să își deschidă prima afacere în București este eronată. Afacerea respectivă aparținea părinților mei, nu lui”, a transmis Alina.

Totodată, Alina a comentat declarațiile lui Jorge și ale actualei lui soții, Ramona, despre începutul poveștii lor de dragoste. Alina susține că cei doi ar fi omis să precizeze că, la acel moment, Jorge și cu ea erau căsătoriți.

„Am remarcat și relatarea făcută împreună cu actuala sa soție despre începuturile poveștii lor de dragoste și despre perioada în care aceasta îl urmărea la spectacolele Romeo și Julieta. Din această relatare a fost omis însă un detaliu esențial: la momentul respectiv, George era căsătorit cu mine, iar la aceleași spectacole asistam și eu, în calitate de soție, împreună cu fiica noastră, Karina”, a mai declarat Alina Laufer.

„Discreția mea nu trebuie confundată cu acceptarea unei versiuni neadevărate a trecutului”

În încheiere, Alina a specificat că nu și-ar fi dorit să redeschidă aceste capitole din trecut sau să comenteze viața personală a fostului soț însă a simțit să clarifice anumite dezvăluiri care, din punctul ei de vedere, au fost prezentate selectiv de Jorge.

„Nu intenționez să redeschid capitole din trecut și nici să comentez viața personală a fostului meu soț. Consider însă că, atunci când sunt relatate public anumite episoade, adevărul nu ar trebui prezentat selectiv, prin omiterea unor aspecte esențiale. Au trecut aproape 15 ani de la divorțul nostru, iar fiica noastră a împlinit deja vârsta de 18 ani. Fiecare dintre noi și-a continuat viața și consider că este firesc ca acest capitol să rămână în trecut.

Am ales să îmi trăiesc viața departe de asemenea controverse și îmi doresc ca această alegere să îmi fie respectată. Faptul că am preferat să păstrez discreția nu înseamnă că sunt de acord cu afirmațiile făcute la adresa mea sau că acestea reflectă adevărul. Îmi doresc ca, pe viitor, fostul meu soț să se abțină de la declarații publice referitoare la mine, la părinții mei și la aspectele intime ale fostei noastre căsnicii.

Nu solicit nimic altceva decât respect pentru adevăr, pentru viața mea privată și pentru familia mea. Discreția mea nu trebuie confundată cu acceptarea unei versiuni neadevărate a trecutului”, a concluzionat Alina Laufer.

Foto: Facebook

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