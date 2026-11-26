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Gala Premiilor TVmania 2026 a oferit publicului atât trofee, cât și momente pline de umor. Câștigătorii au lăsat deoparte discursurile rigide și au stârnit râsete cu paranteze neașteptate sau ironii bine plasate.

Cele mai amuzante momente ale serii la Gala Premiilor TVmania 2026

Tudor Chirilă, glumă despre GTA 6 și Nvidia

La primirea premiului pentru „Vocea României”, Tudor Chirilă a ținut să urce pe scenă împreună cu producătoarea Mihaela Nuțu, explicând rolul esențial pe care îl are echipa din spatele camerelor:

„Bună seara. Trebuia să fie Horia Brenciu aici, dar n-a putut să vină și mi s-a spus că ar trebui să vin eu și eu am zis că nu vin fără Micki (Mihaela Nuțu, n.r.). Și motivul pentru care n-aș veni fără Micki este că ea de fapt reprezintă tot ce e în spatele acestui show. E un show foarte complex și e un show care pentru mine a reprezentat o schimbare foarte mare. Partea asta de pedagogie și de lucru cu copiii mi s-a părut extraordinară, mai mult decât faptul că stăm pe niște scaune și încercăm să facem glume. E un show ținut de o echipă foarte mișto și foarte dedicată, și foarte stabilă, și asta e foarte important”, a spus Tudor Chirilă.

Imediat după aceste cuvinte, artistul a schimbat direcția și a făcut o trimitere surprinzătoare către lumea jocurilor video și a tehnologiei.

„Aș vrea să vă mai spun că s-a lansat GTA 6, din păcate doar în versiunea single-player, nu multiplayer, și că Jensen Huang s-a întors la Nvidia, adică practic e ok să-ți înșeli nevasta dacă totuși ai cea mai mare companie de cipuri din lume. Deci pentru aspiranți, trebuie să aveți cea mai mare companie de cipuri din lume. «Vocea României» e un show foarte bun. Vă mulțumim. La revedere!”, a încheiat el.

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Ramona Olaru, glume despre trezitul la 5:30, Mr. Pancu și Aris

În stilul său inconfundabil, Ramona Olaru, care a primit trofeul la categoria „Cea mai sexy vedetă TV”, le-a mulțumit celor prezenți, glumind despre programul matinal încărcat al echipei Neatza cu Răzvan și Dani.

„Da. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc alor mei că încă sunteți aici și n-ați plecat, după ce mi-am luat premiul, pentru că ne trezim la 5:30. Nici eu nu înțeleg de ce n-ați mai făcut până acum această rubrică… a, știu, m-ați așteptat pe mine la luat ceva. Mulțumesc”, a spus ea, stârnind râsete în sală, conform TVmania.ro.

Nu a lipsit nici umorul la adresa „concurenței”. „Mi-a fost puțin frică de Mr. Pancu, dar cred că n-au fost pe fază fanele lui de pe TikTok să-l voteze. Aia e, mulțumesc, îmi revine mie acest premiu”, a adăugat Ramona, referindu-se la Marius Pancu, nominalizat și el la aceeași categorie.

În încheiere, aceasta a punctat că farmecul adevărat vine din interior: „Și de Aris, pentru că până la urmă acest sexiness vine de la interior și el are un sex appeal extraordinar”.

Cătălin Oprișan: „Bunul-simț n-a murit, e în comă asistată, dar trăiește”

Cătălin Oprișan a plecat acasă cu trofeul pentru cel mai popular podcast cu vedete TV, acordat emisiunii „Vreau să știu”. Jurnalistul a descris în stilul propriu relația cu cei care îl urmăresc.

„La toți de față și viitor, sănătate! Vreau să mulțumesc, în primul rând, tuturor celor care au votat, indiferent de nișa podcastului, pentru că asta înseamnă că cineva se mai uită la tâmpeniile noastre. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au votat pe noi, de la «Vreau să știu», pentru că asta înseamnă că cineva a înțeles că bunul-simț n-a murit, e în comă asistată, dar trăiește”, a spus Cătălin Oprișan.

În continuare, realizatorul a transmis mulțumiri echipei sale și oamenilor care au acceptat invitația de a veni la microfon.

„Vreau să mulțumesc băieților de la «Vreau să știu» și pentru faptul că au grijă de mine de cinci ani de zile. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care mai cred în astfel de emisiuni. Și, nu în ultimul rând, tuturor oamenilor care au ajuns pe la podcast, pentru că meritul este al lor 90%, tuturor invitaților care au venit cu poveștile lor. Mulțumesc și TVmania, vă mulțumesc vouă, să avem un 2027 cât mai bun și să nu uităm niciodată, dar niciodată, că cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Vă mulțumesc!”

Foto: Dan Borza / Ringier

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