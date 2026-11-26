Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Echipa matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost recompensată cu un nou trofeu la Gala Premiilor TVmania 2026. Întregul colectiv a urcat pe scenă, inclusiv Aris Eram, iar discursurile colegilor au combinat glumele cu momentele de recunoștință pentru anii de muncă. Un moment inedit a fost cel în care Răzvan Simion a observat-o lângă scenă pe Andreea Esca, replica lui stârnind hohote de râs.

Dani Oțil și Răzvan Simion, alături de echipa „Neatza” la Premiile TV Mania

Răzvan Simion și Dani Oțil, alături de echipa lor de la „Neatza”, au fost onorați cu un trofeu la Gala Premiilor TV Mania 2026. Aceștia au urcat pe scenă pentru a-și primi premiul, iar momentul a fost unul savuros.

Dani Oțil a fost primul care a luat cuvântul, mulțumindu-le celor alături de care lucrează zi de zi: „Bună seara! Suntem Răzvan, Dani și restul. Alo! Nu pot să bag ca într-un generic pe toată lumea. O să încep în primul rând prin a le mulțumi colegilor mei că ne fac nouă viața mai ușoară, mie și lui Răzvan și, apropo de asta, am o întâmplare — nu mi-am scris textul, oricum nu m-a lăsat Răzvan să zic nimic de Pro TV iară, deci nu pot să-i zic lui Cabral că îmbătrânește atât de frumos. Asta e, îți zic la anul!

Am vorbit cu tata azi la telefon și a zis tata: «Bă, cred că prezentați Revelionul». Zic: «Da, de unde știi?». Zice: «M-am uitat la „Neatza” și nici tu, nici Dani nu apăreți». Și eu zic: «Tată, eu sunt Dani!». Și tata zice: «Același lucru!».

Vreau să le mulțumesc colegilor mei că fac ca familia asta să fie atât de închegată, încât chiar să nu conteze dacă unul e Dani, unul e Răzvan, Ramona, Ristei sau ceilalți. Le mulțumesc colegilor mei”, a spus Dani Oțil.

A urmat Ramona Olaru, care a vorbit despre parcursul ei în cadrul echipei.

„Salut! Mulțumim foarte mult! Noi ne-am întâlnit prima dată în 2008, voi nu știți acest lucru, ne-am apropiat în 2013 și din 2016 mă trezesc doar cu ei doi. Altul nu s-a putut. Cineva undeva greșește, dar să dea naiba dacă n-aș repeta greșeala asta până mor. Mulțumim foarte mult, TVmania!”, a declarat Ramona Olaru.

Citește și: Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie în Dubai: „Ghici dacă am spus da sau nu!”

Citește și: Radu Vâlcan, anunț despre Insula Iubirii, sezonul 11, la Gala Premiilor TVmania 2026

Premieră la Gala Premiilor TV Mania

Gala a marcat și o premieră. Răzvan Simion a chemat-o alături de ei pe producătoarea Elena, omul din spatele camerelor încă de la debutul emisiunii la Antena 1, acum 19 ani.

„Să faceți cumva să vă așezați, să apăreți toți în poză, poate Florin un pic în partea asta, sau poate Diana, sau nu vă faceți poze între voi. Să fim un pic serioși. Bine că am apucat să tragem Revelioanele, că, după cum ați văzut la știri, rămâneam fără jumătate din invitați. Bine că am făcut chestiunea asta. Mulțumim tare mult pentru încredere Antena 1, acum 19 ani au avut încredere în noi și ne-au adus în barcă. Mulțumim tare mult TVmania, acum 19 ani, prima mare copertă cu Răzvan și Dani, iar apoi la premii, premiul de «cel mai bun transfer», ați spus voi la vremea aia. Premiul inventat cumva pentru noi, și ținem minte lucrul…”, a povestit Răzvan Simion.

Dani Oțil l-a completat: „...de cel mai sexy, auzi…”.

„Nu, asta urma să spun. Toată viața am fost nominalizat la «cel mai sexy prezentator TV». Mircea Radu, cel de la primul slide, lua toate premiile, după care a venit Radu Vâlcan, ia uite-l, el, tu ești! După care acum, contorizându-mi anii, îmi dau seama că nu mai am nicio șansă, că a apărut Narcis Bujor de la Insula Iubirii”, a continuat Răzvan.

„Să mai dăm premiul, Răzvan…”, a intervenit Dani.

„Revenim. Mulțumesc colegilor mei care fac să fim frumoși, care ne fac să fim deștepți și de azi, și de ieri, și de 19 ani. Și dacă suntem la capitolul premiere și dacă voi, cei de la TVmania, ne gratulați și ne măguliți cu premii multe și cu trandafiri, cum dădeați pe vremuri, v-am făcut și noi, v-am întors favorul și o să vă spun așa: este pentru prima dată când ne însoțește pe o scenă de acest gen să primim un premiu… Unii îi spun «mama noastră de la București», alții îi spun pur și simplu «doamna Elena» — este producătoarea emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani! Elena, te rog, pentru prima dată pe scenă, când echipa Neatza ridică un premiu! Și pentru prima dată vorbește în fața camerelor de luat vederi, ea având un loc bine definit al ei, știți deja, undeva în spate…”, a adăugat Răzvan Simion.

Dani Oțil a ținut să precizeze: „…sau în casca noastră! Elena e cu noi din primul minut de Antena 1, deci facem imediat 19 ani împreună.”

Aflată pentru prima oară cu microfonul în mână în fața publicului, Elena a vorbit despre miile de ore petrecute în direct.

„Ce vorbeam cu băieții ăștia: sunt 19 ani și 15.000 de ore de live. A stat cineva 15.000 de ore…”, a început producătoarea.

„...nici măcar cu soțiile?”, a adăugat Dani Oțil.

„Eu am stat cu ei 15.000 de ore numai în live, lăsând redacția la o parte. Vreau să vă spun că avem cea mai bună echipă de live din piață în acest moment în România. În spatele acestor frumoși sunt redactori, reporteri, șase fete grozave și Marian e aici lângă noi, avem redactori, avem producători, avem cei mai buni editori de montaj și oameni de producție. Al lor este premiul din această seară! Vă mulțumim și nu uitați: noi suntem Neatza!”, a spus Elena.

Citește și: Tradiția familiei Lucescu a ajuns la „Chefi la cuțite”. Matei Lucescu a impresionat cu rețeta bunicii: „Este mâncarea pe care ne-o gătea ea”

Citește și: Miss România a stârnit controverse la Miss Universe 2026, cu o ținută inspirată de operele lui Brâncuși. Alina Pușcaș: „O rochie total neinspirată, care nu a pus absolut deloc în valoare reprezentanta noastră”

Răzvan Simion, replică amuzantă la adresa Andreei Esca

Pe finalul intervenției, atenția s-a mutat spre primele rânduri din sală. Aris Eram și-a salutat mama cu un „Bună, mama!”, moment în care Răzvan Simion a zărit-o pe Andreea Esca și a încheiat discursul cu o remarcă amuzantă.

„Mulțumim tare mult pentru tot ce ați făcut pentru noi! Mulțumim concurenței noastre că ne ține în priză și ne ține tot timpul cu gândurile sus, că altfel ne-am pleoști. Vă mulțumim că ne-ați gratulat cu încă un premiu TVmania, sunteți în inima noastră! Ne așteaptă un an interesant, 2027, fii bun deci cu noi! Avem poze? Avem selfie-uri? Stai că a venit mama lui Aris… Îl dăm afară la anul, măcar să-l vedeți așa… Mulțumim tare mult! Noi suntem Neatza, ne vedem la anul!”, a încheiat prezentatorul.

FOTO: Dan Borzan

Urmărește-ne pe Google News