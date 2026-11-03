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Cum se strecura Iulia Vântur în camera lui Salman Khan la București. Fostul bodyguard dezvăluie deghizările neașteptate: „Îi puneam uniformă și șapcă”

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.  Actualizat 03.11.2026, 10:49
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Pentru a trăi o poveste de dragoste departe de lumina reflectoarelor, uneori este nevoie de scenarii demne de marile ecrane. La începuturile relației dintre Iulia Vântur și starul bollywoodian Salman Khan, discreția a fost cuvântul de ordine. Pentru ca fosta prezentatoare să poată ajunge nevăzută în camera de hotel a actorului indian în perioada în care acesta filma în România, gărzile de corp apelau la strategii surprinzătoare de camuflaj.

Iulia Vântur, deghizată în paznic și muncitor pentru a ajunge la Salman Khan

Povestea dintre fosta vedetă TV și titanul cinematografiei indiene a început în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2011, la Dublin. De-a lungul anilor, legătura lor a fost învăluită în mister și protejată cu atenție de privirile curioase ale publicului și ale presei. Însă detaliile din culisele întâlnirilor secrete ies la iveală abia acum, prin mărturia directă a celui care a asigurat paza actorului pe teritoriul României.

iulia vantur si salman khan la o inmormantareIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Adrian Mihai, cunoscut în lumea gărzilor de corp sub porecla „Sfarmă Piatră”, a fost responsabil cu securitatea lui Salman Khan în perioada în care acesta a turnat un lungmetraj cu decoruri rustice la Muzeul Satului din București, dar și în zone precum Sighișoara sau împrejurimile Sibiului.

Invitat în cadrul emisiunii „Martorii”, bodyguardul a povestit cum era gestionată presiunea constantă a paparazzilor adunați la intrarea hotelului Hilton, unde era cazat starul.

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Salman Khan s-a cazat la Hilton și venea iubita lui la el, Iulia Vântur. Era plin de presă. Salman Khan era atunci cel mai mare actor al Indiei. Mă gândesc că și acum este tot în top. Acesta a filmat un film la Muzeul Satului, ceva legat de lumea rustică, cu oi, cu căruțe, cu tot felul de elemente rustice. Erau filme de-ale lor, din acelea de dragoste. Pe timpul zilei păzeam platoul, tot ce era legat de platoul de filmare, iar seara îl păzeam și pe el, când mai ieșea în oraș. Dar a ieșit foarte rar, doar de două ori. Ieșea într-o zonă de lângă Sibiu, nu chiar în Sibiu, în zona centrală. Nu prea îi plăcea lui să se expună în fața publicului”, a dezvăluit agentul.

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De la întâlnirile conspirative din România la succesul Iuliei Vântur la Bollywood

Pe lângă efortul de a ascunde vizitele Iuliei, echipa de securitate trebuia să gestioneze și stilul extrem de retras al actorului. Conform gărzii de corp, Salman Khan era o prezență modestă, care evita aglomerația și ieșirile în spații publice deschise, preferând intimitatea camerei de hotel sau a locațiilor ferite de ochii lumii.

Când venea iubita lui la el, Iulia Vântur, noi o îmbrăcam în agent de pază. Îi puneam uniformă și șapcă. Ea venea la hotel, iar noi o mascam, o camuflam. Găseam tot felul de ținute, în așa fel încât să nu atragă atenția presei, pentru că presa era cu ochii pe ea și pe el. Voiau să o filmeze, să surprindă faptul că era iubita lui Salman Khan. Și o îmbrăcam în hainele pe care le aveam și noi pe acolo, și de pază, și de muncitor. Ce am putut și noi, ca să poată să se întâlnească, bineînțeles. După aceea s-a mutat la Sighișoara, iar eu l-am însoțit și acolo, cu filmările. Era un om modest”, a mai povestit agentul de pază.

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Între timp, acele întâlniri clandestine au devenit istorie, iar Iulia Vântur a ales să-și schimbe radical cursul vieții. Stabilită de ani buni în India, românca a reușit să își clădească un nume propriu în industria muzicală și cinematografică de la Bollywood, demonstrând că începuturile complicate au deschis calea unui nou capitol profesional și personal.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iulia Vântur și Salman Khan

Sursă foto: Profimedia, Instagram, Facebook

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