Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează după șapte ani de căsnicie. Mesajul emoționant transmis de fostul model

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După o poveste de dragoste intensă, marcată de numeroase provocări, Angela Martini (40 ani) și Dragoș Săvulescu (53 ani) au decis să meargă pe drumuri separate. Fosta Miss Univers Albania a confirmat oficial despărțirea printr-un mesaj, punând capăt zvonurilor care au circulat în ultimele luni.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează

După o relație longevivă și șapte ani de căsnicie, Angela Martini și omul de afaceri Dragoș Săvulescu au ales să încheie acest capitol din viața lor. Deși în spațiul public apăruseră încă din vară speculații legate de tensiuni în cuplu, cei doi au preferat discreția până în momentul în care au luat o hotărâre definitivă.

Anunțul oficial a venit chiar din partea modelului, care a confirmat separarea într-o manieră asumată și lipsită de resentimente.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Angela Martini a subliniat că întreaga atenție a celor doi se concentrează acum pe binele și echilibrul fiului pe care îl au împreună. Modelul a ținut să puncteze că legătura creată în jurul copilului va rămâne indestructibilă, indiferent de destrămarea mariajului.

„După un capitol plin de însemnătate petrecut împreună, relația noastră a ajuns la final. Fiul nostru rămâne cel mai important și minunat cadou al timpului petrecut împreună, iar fericirea și starea lui de bine vor fi întotdeauna prioritatea noastră. Îi doresc lui Dragoș toată fericirea. Vă mulțumesc pentru bunătate și pentru că ne respectați intimitatea!”, a scris Angela Martini pe Instagram.

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Zvonurile despărțirii apăruseră încă din vară

Semnele unei rupturi au început să fie discutate încă din luna iunie, când fanii au remarcat o distanțare subtilă între cei doi și mesaje care sugerau că traversează o perioadă delicată. În ciuda încercărilor de a-și ține viața privată departe de ochii curioșilor, confirmarea oficială arată că divergențele au dus, în final, la o decizie ireversibilă.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au format unul dintre cele mai vizibile și comentate cupluri din showbiz. Căsătoriți în 2017 în Statele Unite, într-un cadru spectaculos și nonconformist, cei doi au navigat de-a lungul anilor prin multiple etape agitate, rămânând însă mereu uniți în fața opiniei publice.

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Angela Martini și Dragoș Săvulescu au devenit părinți cu ajutorul unei mame surogat

Copilul Angelei Martini și al lui Dragoș Săvulescu este un băiețel pe nume Kyree Martini Săvulescu, născut la începutul lunii decembrie 2021 (pe 2 decembrie 2021), într-o clinică din Dallas, Texas.

Micuțul a venit pe lume prin intermediul unei mame surogat din Statele Unite. Deși sarcina a fost purtată de o altă femeie, copilul este copilul biologic al cuplului. Procedura medicală utilizată a fost fertilizarea in vitro (FIV), folosindu-se materialul genetic provenit exclusiv de la Angela Martini și Dragoș Săvulescu.

La momentul nașterii, Angela Martini a vorbit deschis și public despre această alegere, declarând că ea și omul de afaceri sunt profund recunoscători mamei surogat pentru gestul și dăruirea ei, descriind momentul venirii pe lume a lui Kyree drept o adevărată minune și cea mai mare împlinire a vieții lor de cuplu.

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Sursă foto: Instagram

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