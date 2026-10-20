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O nouă tragedie zguduie lumea mondenă. Modelul și creatoarea de modă australiană Sahara Ray s-a stins din viață la doar 34 de ani, lăsând în urmă o comunitate îndurerată și o fetiță de doar câteva luni. Cunoscută atât pentru cariera sa în modelling, cât și pentru relațiile mediatizate din trecut cu vedete precum Justin Bieber și Cody Simpson, tânăra a murit la spital în cursul weekendului trecut.

Anunțul dureros a fost făcut de familie într-o declarație transmisă publicației TMZ la începutul acestei săptămâni, fără a fi specificată cauza exactă a decesului. Reprezentanții familiei au împărtășit ultimele clipe din viața modelului: „A trecut în neființă azi-noapte, la spital, înconjurată de familie. A fost atât de iubită.”

Val de omagii pe rețelele de socializare

Vestea morții premature a Saharei Ray a provocat o reacție puternică de compasiune în mediul online, unde prietenii, colegii de breaslă și urmăritorii au umplut platformele de mesaje de adio. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat și prietena ei apropiată, modelul Becky Hearn, care a publicat pe rețelele sociale o serie de fotografii de arhivă din momentele petrecute împreună, adăugând un mesaj mișcător: „Te voi iubi mereu, sufletul meu drag.”

Fiică a celebrului surfer australian Tony Ray, Sahara s-a lansat cu succes ca model și influențatoare de talie internațională. Pe lângă activitatea din fața aparatului de fotografiat, ea s-a afirmat și în antreprenoriat, lansându-și propriul brand de costume de baie, Sahara Ray Swim, pe care l-a condus timp de peste un deceniu.

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Lupta cruntă cu o boală autoimună rară

Anul 2024 a adus o cotitură dramatică în viața tinerei, după ce a fost lovită de o mașină în luna aprilie și a dezvoltat o infecție severă în timpul perioadei de recuperare. Complicațiile au dus la diagnosticarea sa cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune autoimună rară în care sistemul imunitar atacă nervii periferici, provocând slăbiciune musculară și paralizie.

La acel moment, Sahara le-a vorbit deschis urmăritorilor săi despre calvarul prin care trece și despre dificultatea de a-și accepta noua stare de sănătate: „Este foarte greu de gestionat și am încercat să păstrez o atitudine bună și să sper că îmi voi recăpăta sensibilitatea, dar există mereu riscul să rămână așa.” Ea a dezvăluit atunci că era paralizată de la coapse în jos și că se deplasa în principal într-un scaun cu rotile, mărturisind cu durere că nu mai putea „să meargă deloc”.

Lumina din viața ei: Maternitatea și ultimul mesaj public

În ciuda diagnosticului crunt, determinarea și tratamentul au ajutat-o pe Sahara să își recupereze treptat abilitatea de a merge în lunile care au urmat. La scurt timp, viața i-a oferit o mare bucurie când a rămas însărcinată, aducând pe lume în luna ianuarie o fetiță pe nume Snow.

Experiența de mamă a devenit noua ei mare pasiune, pe care a împărtășit-o cu dragoste pe canalele sale sociale. În ultima sa postare pe Instagram, publicată în luna iulie, Sahara a transmis toată afecțiunea pe care o purta copilului său printr-o serie de fotografii dulci cu micuța, însoțite de un mesaj emoționant: „Toată inima mea, bebelușa Snow.”

Comunitatea internațională deplânge acum dispariția timpurie a unei tinere care a demonstrat o forță remarcabilă în fața suferinței și a lăsat în urmă amintirea unei prezențe luminoase pe scenă și în viața de zi cu zi.

Foto – Profimedia

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