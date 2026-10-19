Cine este Gabbriette, modelul care o depășește în celebritate și nonconformism pe Bianca Censori

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Gabbriette, modelul de 29 de ani cu un stil gotic și nonconformist, cucerește lumea modei. După ce a debutat pe podiumul Savage X Fenty al Rihannei, a devenit o prezență constantă la marile evenimente fashion, ajungând chiar mai urmărită decât Bianca Censori.

Cine este Gabbriette

Gabbriette, noul nume de referință din moda internațională, continuă să uimească prin stilul său gotic și nonconformist. De la debutul său spectaculos la prezentarea Savage X Fenty, brandul de lenjerie al Rihannei, modelul în vârstă de 29 de ani a devenit o prezență constantă pe podiumuri, la festivaluri și evenimente exclusiviste, atrăgând atenția prin aparițiile sale îndrăznețe și pline de personalitate. Nu e de mirare că numele său este tot mai des menționat alături de cele mai mari figuri din moda contemporană.

Sub numele de scenă Gabbriette se ascunde Gabriella Lee Bechtel, un model american care a reușit să se impună în industria modei printr-un stil care combină influențe gotice și punk. La doar 29 de ani, Gabbriette este deja considerată o muză a noii generații, iar mulți o văd ca o rivală directă a Biancăi Censori, una dintre cele mai controversate personalități ale momentului.

Cariera sa a luat avânt în 2023, odată cu apariția pe podiumul Savage X Fenty, show-ul extravagant al Rihannei, care a propulsat-o în atenția publicului internațional. De atunci, a devenit o obișnuită a celor mai exclusiviste evenimente de modă și a festivalurilor de renume, iar prezența sa este imposibil de ignorat. De asemenea, Gabbriette colaborează constant cu branduri importante și își păstrează legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde își expune stilul îndrăzneț și provocator.

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Căsătoria cu Matthew Healy

Viața personală a modelului a atras și ea atenția publicului, mai ales după căsătoria cu Matthew Healy, solistul trupei The 1975 și fostul partener al celebrei Taylor Swift. La 37 de ani, Healy și-a găsit partenera în Gabbriette, iar cei doi au spus ”Da” într-un cadru spectaculos, pe domeniul unui castel.

Pentru această zi specială, tânăra nu s-a abătut de la stilul său caracteristic. A purtat patru ținute diferite, inspirate de tradiția englezească ce sugerează ca mireasa să aibă „ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru”. Printre creațiile alese s-au numărat și piese semnate de brandul Matières Fécales, renumit pentru design-urile sale extravagante.

Imaginile de la nuntă, publicate de Gabbriette pe rețelele de socializare, au stârnit o adevărată efervescență. Într-una dintre fotografii, modelul apare purtând doar un voal, iar într-o alta își etalează cu mândrie ținuta de nuntă, completată de o mască albă, subliniind și mai mult preferința sa pentru elementele gotice și teatrale.

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Gabbriette, controverse și laude după un nou pictorial îndrăzneț

Recent, Gabbriette a revenit în atenția publicului cu o ședință foto realizată pentru prestigioasa revistă CR Fashion Book, creată de Carine Roitfeld. În imagini, modelul pozează în lenjerie intimă și nud, punând în valoare estetica sa gotică și un stil care, deși provocator, vorbește despre libertatea de exprimare. Pictorialul, care reinterpretează frumusețea punk, a atras rapid atenția online.

Comentariile nu au întârziat să apară. „Cât de inovator”, a scris un internaut. „Ai redefinit ce înseamnă punk”, a remarcat altul, în timp ce un alt fan a adăugat: „Îmi place. De parcă s-a întors vechiul Vogue Franța”.

Cu toate acestea, nu au lipsit nici opiniile critice.

„Nu mai folosiți corpurile femeilor ca mărfuri”, a comentat cineva, în timp ce un alt utilizator a subliniat: „Chiar nu putem propune altceva în afară de eterna femeie-obiect? Nu e un concept puțin cam depășit?”.

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Sursă foto: Instagram, Getty, Profimedia

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