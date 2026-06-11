Actrița și prezentatoarea TV Patrizia Caselli a murit la 66 de ani

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Televiziunea și lumea artistică din Italia sunt în doliu după vestea tragică a dispariției Patriziei Caselli. Actriță, prezentatoare TV de succes, cântăreață și un simbol al eleganței din anii ’80 și ’90, Caselli s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani.

Anunțul dureros a fost făcut public în cursul nopții prin intermediul rețelelor sale de socializare, lăsând în urmă o comunitate profund îndurerată și amintirea unei cariere complexe care a traversat și a definit epoci diferite ale micului ecran.

Lupta discretă cu o boală necruțătoare

În spatele zâmbetului cald și al carismei care au cucerit milioane de telespectatori se ascundea, în ultimii ani, o suferință profundă. Patrizia Caselli fusese diagnosticată cu o afecțiune gravă împotriva căreia a luptat cu demnitate, dar și cu o teamă profund umană pe care a avut curajul să o verbalizeze public.

Într-un interviu tulburător acordat publicației Corriere della Sera, vedeta vorbise deschis despre cumpăna prin care trecea: „Am cancer în stadiul trei. Îmi este frică”. Această confesiune sinceră a declanșat un val uriaș de solidaritate din partea fanilor și a colegilor de breaslă, care au sperat până în ultima clipă într-o minune ce, din păcate, nu a mai avut loc.

De la succesul în televiziune la marile iubiri ale vieții

Născută la Udine în mai 1960, Caselli și-a început parcursul artistic la o vârstă foarte fragedă, impunându-se rapid în lumea publicității și a cinematografiei. Colaborările sale timpurii, inclusiv cea cu regizorul Nanni Loy, i-au deschis porțile către marile rețele de televiziune, unde a devenit gazda unora dintre cele mai urmărite formate de divertisment și actualități, precum Detto tra noi (devenit ulterior La vita in diretta) sau emisiunea estivală Bella d’estate.

Dincolo de lumina reflectoarelor, viața Patriziei Caselli a fost marcată de legături intense care au ținut adesea prima pagină a ziarelor. Pe lângă povestea de lungă durată cu actorul Walter Chiari, Caselli a rămas în istoria publică a Italiei pentru devotamentul arătat fostului prim-ministru Bettino Craxi, pe care l-a urmat în exilul din Tunisia, la Hammamet, și i-a fost alături în cele mai negre perioade ale scandalului politic „Mani Pulite”.

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Privind înapoi la acei ani de izolare și presiune mediatică, ea mărturisea cu mândrie și loialitate: „I-am fost mereu alături”. După moartea lui Craxi în anul 2000, actrița și-a reconstruit viața alături de medicul Alberto Bossi, dedicându-se familiei și adoptând un fiu, François.

Dispariția Patriziei Caselli închide un capitol important din istoria televiziunii italiene. Ea a fost una dintre puținele figuri feminine capabile să facă tranziția cu o eleganță nativă de la efervescența emisiunilor de varietăți și muzică la sobrietatea programelor de știri și dezbateri sociale.

Foto – Profimedia / captură Youtube

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