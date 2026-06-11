Naomi Hedman, dezvăluiri fără perdea despre fostele relații. „Ce m-a dezamăgit cel mai mult!” Ce spune despre actualul iubit

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Naomi Hedman a vorbit deschis despre trecutul ei, despre drumul de la Londra la România și despre lecțiile dure pe care le-a învățat în relații și în mediul online. Într-un interviu sincer, Naomi a rememorat copilăria dificilă, ambiția care a împins-o mereu înainte și modul în care a învățat să gestioneze presiunea lumii digitale.
Naomi a rememorat parcursul ei personal, marcat de provocări încă din copilărie. Deși nu a avut un început ușor, spune că tocmai acele momente au construit determinarea care o definește astăzi. Mutarea în România a reprezentat pentru ea o schimbare majoră, dar și o oportunitate de a se reinventa.
Întrebată ce a dezamăgit-o cel mai des în relații, Naomi a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre lucrurile pe care nu le-ar mai accepta niciodată.
„Cred că ceea ce m-a dezamăgit cel mai mult este lipsa de sinceritate și atunci când oamenii nu sunt autentici. Prefer ca lucrurile să fie clare și reale de la început, fără măști sau jocuri”, a spus ea pentru viva.ro.
Pentru Naomi, cheia a fost să își protejeze liniștea interioară. „Important pentru mine a fost să-mi păstrez echilibrul și liniștea interioară, pentru că de acolo vine, de fapt, protecția reală față de tot zgomotul din exterior”, a mărturisit ea.
Această perspectivă a ajutat-o să nu mai ia personal atacurile și să își păstreze direcția.
Viața personală: Naomi confirmă că este într-o relație
În final, Naomi a vorbit și despre prezentul ei sentimental. Fără să ofere detalii, a confirmat că nu este singură. „Da, mă văd cu cineva în acest moment”, a spus ea, păstrând discreția care o caracterizează.