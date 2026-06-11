Naomi Hedman, dezvăluiri fără perdea despre fostele relații. „Ce m-a dezamăgit cel mai mult!” Ce spune despre actualul iubit

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Naomi Hedman a vorbit deschis despre trecutul ei, despre drumul de la Londra la România și despre lecțiile dure pe care le-a învățat în relații și în mediul online. Într-un interviu sincer, Naomi a rememorat copilăria dificilă, ambiția care a împins-o mereu înainte și modul în care a învățat să gestioneze presiunea lumii digitale.

Lecțiile dure învățate din relațiile trecute

Naomi a rememorat parcursul ei personal, marcat de provocări încă din copilărie. Deși nu a avut un început ușor, spune că tocmai acele momente au construit determinarea care o definește astăzi. Mutarea în România a reprezentat pentru ea o schimbare majoră, dar și o oportunitate de a se reinventa.

Întrebată ce a dezamăgit-o cel mai des în relații, Naomi a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre lucrurile pe care nu le-ar mai accepta niciodată.

„Cred că ceea ce m-a dezamăgit cel mai mult este lipsa de sinceritate și atunci când oamenii nu sunt autentici. Prefer ca lucrurile să fie clare și reale de la început, fără măști sau jocuri”, a spus ea pentru viva.ro.

Pentru Naomi, încrederea este esențială, iar odată pierdută, spune că este extrem de greu de reconstruit.

Cum a gestionat Naomi valul de hate din mediul online

Ca multe persoane vizibile în spațiul public, Naomi s-a confruntat cu hate și bullying în online. Deși la început a fost afectată, în timp a învățat să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

„Am învățat să privesc lucrurile mai detașat și să înțeleg că, de multe ori, reacțiile oamenilor nu au legătură directă cu mine, ci cu propriile lor trăiri și frustrări”, a explicat ea.

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Naomi consideră că rețelele sociale amplifică aceste comportamente, iar oamenii ajung uneori să își verse frustrările asupra altora fără să conștientizeze impactul.

Pentru Naomi, cheia a fost să își protejeze liniștea interioară. „Important pentru mine a fost să-mi păstrez echilibrul și liniștea interioară, pentru că de acolo vine, de fapt, protecția reală față de tot zgomotul din exterior”, a mărturisit ea.

Această perspectivă a ajutat-o să nu mai ia personal atacurile și să își păstreze direcția.

Viața personală: Naomi confirmă că este într-o relație

În final, Naomi a vorbit și despre prezentul ei sentimental. Fără să ofere detalii, a confirmat că nu este singură. „Da, mă văd cu cineva în acest moment”, a spus ea, păstrând discreția care o caracterizează.

Foto – Facebook / Instagram

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