Naomi Hedman nu recunoaște relația cu Andrew Barabancea: „Nu știu cine este”

Oana Savin
Naomi Hedman și Andrew Barabancea au trăit o poveste scurtă de iubire, dar care s-a terminat brusc. După ce s-au afișat în ipostaze romantice pe rețelele sociale, cei doi s-au despărțit rapid. Niciunul nu a făcut nicio declarație cu privire la acest subiect, iar acum modelul a uimit când a afirmat că nu îl cunoaște pe cel care i-a fost iubit.

Naomi Hedman nu recunoaște relația cu Andrew Barabancea

Naomi Hedman a avut două relații cu doi români cunoscuți: Andrew Barabancea și Florin Ristei, cu acesta din urmă ajungând și la logodnă. Însă, anbele relații s-au încheiat brusc, iar acum modelul recunoaște că ea este cea care pune de obicei punct poveștilor sale de iubire.

La scurt timp după ce s-au încheiat filmările la „X Factor”, unde a participat în calitate de concurentă, Naomi Hedman a început o relație cu juratul Florin Ristei, povestea lor durând câțiva ani. Cei doi au ales să își trăiască iubirea departe de ochii curioșilor, astfel că despărțirea lor a luat prin surprindere întreaga lume.

Modelul a plecat apoi în Marea Britanie, dar a revenit în România după câteva luni. Atunci, ea l-a cunoscut pe Andrew Barabancea, cu care a început să se afișeze în mediul online. Niciunul nu a vorbit deschis despre această relație, care s-a încheiat la fel de brusc cum a început.

„Prefer o relație sănătoasă. Nu contează…Dacă este o “situație “ sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice”, a afirmat Naomi Hedman pentru Cancan.

Citește și: Florin Ristei, adevărul despre despărțirea de Naomi Hedman: „Mi-a schimbat viața”

Modelul, despre relațiile cu Florin Ristei și Andrew Barabancea

Naomi Hedman a precizat că a avut mai multe relații toxice cărora le-a pus punct atunci când a simțit că nu le mai poate gestiona.

„La un moment dat simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine”, a precizat modelul, subliniind faptul că ea este cea care obișnuiește să încheie o relație.

Întrebată dacă preferă să fie singură sau într-o relație, Naomi Hedman a spus: „Dacă compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură”.

Acela a fost momentul în care modelul a spus că nu îl cunoaște pe Andrew Barabancea.

Întrebată de relația cu fiul Ozanei Barabancea, Naomi a afirmat: „Nu știu cine este!”

În ceea ce privește relația cu Florin Ristei, Naomi Hedman a recunoscut că au avut o legătură puternică, artistul oferindu-i acesteia și inelul de logodnă. Însă, din cauza distanței, cei doi au ales să pună punct.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Naomi Hedman și Andrew Barabancea

Sursă foto: Instagram

