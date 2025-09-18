Naomi Hedman nu recunoaște relația cu Andrew Barabancea: „Nu știu cine este”

Naomi Hedman și Andrew Barabancea au trăit o poveste scurtă de iubire, dar care s-a terminat brusc. După ce s-au afișat în ipostaze romantice pe rețelele sociale, cei doi s-au despărțit rapid. Niciunul nu a făcut nicio declarație cu privire la acest subiect, iar acum modelul a uimit când a afirmat că nu îl cunoaște pe cel care i-a fost iubit.

Naomi Hedman nu recunoaște relația cu Andrew Barabancea

Naomi Hedman a avut două relații cu doi români cunoscuți: Andrew Barabancea și Florin Ristei, cu acesta din urmă ajungând și la logodnă. Însă, anbele relații s-au încheiat brusc, iar acum modelul recunoaște că ea este cea care pune de obicei punct poveștilor sale de iubire.

La scurt timp după ce s-au încheiat filmările la „X Factor”, unde a participat în calitate de concurentă, Naomi Hedman a început o relație cu juratul Florin Ristei, povestea lor durând câțiva ani. Cei doi au ales să își trăiască iubirea departe de ochii curioșilor, astfel că despărțirea lor a luat prin surprindere întreaga lume.

Modelul a plecat apoi în Marea Britanie, dar a revenit în România după câteva luni. Atunci, ea l-a cunoscut pe Andrew Barabancea, cu care a început să se afișeze în mediul online. Niciunul nu a vorbit deschis despre această relație, care s-a încheiat la fel de brusc cum a început.

„Prefer o relație sănătoasă. Nu contează…Dacă este o “situație “ sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice”, a afirmat Naomi Hedman pentru Cancan.

Modelul, despre relațiile cu Florin Ristei și Andrew Barabancea

Naomi Hedman a precizat că a avut mai multe relații toxice cărora le-a pus punct atunci când a simțit că nu le mai poate gestiona.

„La un moment dat simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine”, a precizat modelul, subliniind faptul că ea este cea care obișnuiește să încheie o relație.

Întrebată dacă preferă să fie singură sau într-o relație, Naomi Hedman a spus: „Dacă compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură”.

Acela a fost momentul în care modelul a spus că nu îl cunoaște pe Andrew Barabancea.

Întrebată de relația cu fiul Ozanei Barabancea, Naomi a afirmat: „Nu știu cine este!”

În ceea ce privește relația cu Florin Ristei, Naomi Hedman a recunoscut că au avut o legătură puternică, artistul oferindu-i acesteia și inelul de logodnă. Însă, din cauza distanței, cei doi au ales să pună punct.

