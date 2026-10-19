Cântăreață din România, trimisă acasă în mijlocul nunții: „Nu am pățit niciodată”

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O situație inedită a avut loc la o nuntă din România, unde o cântăreață a fost rugată de miri să plece acasă în toiul evenimentului. Deși ar fi fost de așteptat să fie vorba de o nemulțumire, realitatea a fost complet diferită.

Cântăreață, trimisă acasă în mijlocul nunții

Miruna Lazea, care se confrunta cu probleme de sănătate în acea perioadă, a reușit să cânte în prima parte a serii, dar în jurul orei 02.00, cuplul fericit i-a transmis că poate încheia programul și să se odihnească.

Decizia lor a fost motivată de empatie, știind că artista abia se recuperase după o boală și că urma să participe la un alt eveniment în aceeași noapte.

„Nu am pățit ca nici măcar o dată mirii să vină la ora 01.50 și să spună: «Ești liberă, poți să pleci acasă». Cred că colegii dacă văd TikTok-ul ăsta înțeleg, pentru că ți se pare wow să vină la 01.50 mirii să spună că nu mai trebuie să cânți. Te sperii, crezi că nu a fost ceva în regulă cu tine și că nu le-a plăcut, nu că a fost bine și că poți să mergi liniștită acasă”, a mărturisit Miruna Lazea.

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Artista, cât pe ce să anuleze cântarea

Această experiență a venit într-un moment dificil pentru cântăreață, care a recunoscut că aproape anulase participarea la nuntă din cauza stării de sănătate precare.

„Eu sunt foarte rău cu vocea. Am luat un virus groaznic și m-a dărâmat. Vineri rămăsesem fără voce și eram aproape să îi sun seara să le explic că nu pot să ajung la eveniment în condițiile în care sunt cu vocea. Mi-am luat toate măsurile de precauție (…) Am dat la ficatul meu medicamente cât să ajung la evenimentul acesta și să fiu prezentă. Știu ce înseamnă. Ai nunta o dată în viață și să lipsească exact cântărețul care trebuie să fie prezent (…) Eu empatizez foarte tare cu oamenii care mă cheamă. Fac tot ce se poate și ce ține de mine ca să fiu prezentă”, a adăugat aceasta.

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Gestul mirilor, de o sensibilitate aparte, a impresionat-o profund pe artistă, care a subliniat că astfel de momente sunt rare în cariera unui cântăreț.

Sursă foto: Facebook

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