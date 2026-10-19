Divorț șoc în tenisul mondial: Elina Svitolina și Gaël Monfils își spun adio după 5 ani de căsnicie. „Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit să îl împărtășesc!”

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Lumea tenisului mondial este în șoc după ce Elina Svitolina și Gaël Monfils, unul dintre cele mai îndrăgite și admirate cupluri din sportul de performanță, au anunțat că pun capăt mariajului lor. După mai bine de cinci ani de căsnicie și o poveste de dragoste urmărită cu sufletul la gură de fanii din întreaga lume, jucătoarea din Ucraina a confirmat separarea printr-un mesaj extrem de dureros, mărturisind că lupta cu suferința psihică provocată de războiul din țara sa natală i-a afectat profunzimea relației.

O spovedanie tulburătoare despre bătăliile interioare

Într-o declarație încărcată de emoție, Elina Svitolina a ales să vorbească deschis despre motivele din spatele acestei decizii dureroase, dezvăluind traumele invizibile pe care le poartă de la izbucnirea conflictului din Ucraina.

„Acesta este cel mai dificil lucru pe care a trebuit să îl împărtășesc vreodată. Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Ceea ce am spus rareori este modul în care războiul m-a afectat în interior. Anul trecut v-am spus că trebuie să iau o pauză de pe teren pentru că nu eram într-o stare emoțională potrivită.

Astăzi vreau să mă deschid puțin mai mult. Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile albe, îndoielile și senzația că mă pierd încet pe mine însămi”, a mărturisit sportiva de 32 de ani.

Svitolina a explicat că, deși soțul ei i-a fost alături necondiționat, povara emoțională a devenit prea grea pentru a mai putea fi purtată în cadrul căsniciei.

„Gaël a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună împotriva acestui lucru pentru o lungă perioadă de timp, cu tot ce am avut. Însă unele bătălii se dau adânc în interiorul tău și nicio cantitate de dragoste din partea altcuiva nu le poate câștiga în locul tău. Cu timpul, am ajuns să înțeleg că trebuie să-mi găsesc drumul înapoi către mine însămi și că nu pot face asta în cadrul căsniciei noastre.

Este cel mai greu adevăr cu care a trebuit să mă confrunt vreodată și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun vreodată persoanei pe care o iubesc. Gaël a ascultat. A respectat de ce am nevoie, cu o forță și o eleganță pe care nu le voi uita niciodată”, a adăugat jucătoarea.

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Prioritatea absolută rămâne fiica lor, Skai

Membrii cuplului, care au trăit clipe de neuitat pe terenul de tenis și au devenit părinți în anul 2022, au ținut să sublinieze că separarea lor legală nu va distruge legătura de familie creată în jurul fetiței lor. Svitolina a insistat asupra faptului că decizia nu a fost provocată de existența unui vinovat, ci de transformarea firească a unei povești de dragoste.

„Gaël m-a iubit în cele mai mari bucurii ale mele și în cele mai întunecate momente, iar eu l-am iubit din toată inima. Împreună am construit o viață frumoasă și am primit cel mai prețios dar dintre toate, pe fiica noastră, Skai. Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi mereu părinții ei, alături unul de celălalt, la fiecare pas din viața ei. Vă rog să știți că nu există niciun vinovat aici. Sunt doar doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care își schimbă forma”, a precizat Svitolina.

Respect reciproc și amintirea unor anii de aur

Povestea lor a reprezentat un reper de eleganță și susținere reciprocă în circuitul profesionist. În trecut, tenismenul francez Gaël Monfils vorbea mereu la superlativ despre partenera sa, evidențiind calitățile ei umane mai presus de performanțele din teren.

„În primul rând este o mamă grozavă. Asta e cel mai important. Oamenii vor să pună tenisul pe primul loc, dar eu cred că ea este în primul rând o mamă minunată. Acest lucru este cel mai important pentru mine ca soț al ei, pentru că, sigur, suntem un cuplu din tenis, dar viața este dincolo de sportul nostru. Sunt surprins de cât de bine a revenit, de cât de puternică este din punct de vedere mental și fizic. Este de-a dreptul uimitor”, declara Monfils despre soția sa.

Cei doi jucători de top au cerut intimitate și înțelegere din partea presei și a publicului în această perioadă delicată de tranziție și vindecare personală.

Foto – Instagram

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