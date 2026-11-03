Nicolas Cage a rămas fără casă: „Sunt puțin cam fără adăpost”. Ce s-a întâmplat cu vila de 10 milioane de dolari a actorului

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Viața bate filmul chiar și pentru cele mai mari legende ale Hollywood-ului. Nicolas Cage (62 ani) trece printr-un moment delicat, după ce locuința sa de lux din Malibu a devenit nelocuibilă în urma unui incident dramatic. Cu o sinceritate debordantă, starul internațional a dezvăluit că s-a văzut nevoit să se mute prin hoteluri alături de familie, lăsând în urmă o proprietate spectaculoasă afectată grav de un crater masiv.

Nicolas Cage a rămas fără casă

Nicolas Cage a surprins pe toată lumea în cadrul evenimentului Comic Con din Los Angeles, unde a venit îmbrăcat în spiritul sărbătorilor de toamnă, dar cu vești mai puțin plăcute despre viața sa personală.

Întrebat cum decurg zilele sale, câștigătorul premiului Oscar a făcut o declarație sinceră, cu o notă de autoironie: „În prezent sunt puțin cam fără adăpost. S-a întâmplat ceva cu casa mea din Malibu, așa că locuiesc mai mult prin hoteluri”.

Situația i-a perturbat inclusiv planurile pe care le stabilise cu micuța August, fetița de patru ani pe care o are alături de soția sa, Riko Shibata. Fără o locuință stabilă în această perioadă, starul a trebuit să improvizeze.

„Nu am parte de colindătorii obișnuiți de Halloween de care mi-ar plăcea să mă bucur. O voi duce pe fiica mea la colindat undeva în Santa Monica, dar în seara aceasta voi urmări un film al cărui regizor a fost nominalizat la categoria Cel mai slab regizor la premiile Zmeura de Aur – se numește The Shining. A regizat extraordinar acel film. O să îl urmăresc în seara aceasta. După ce îmi culc fiica, o să pun The Shining”, a mai spus Nicolas Cage pentru eonline.

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Un dezastru natural a distrus terasa de lux a actorului

Necazurile au început în luna septembrie, când un fenomen geologic extrem a lovit comunitatea exclusivistă din Malibu. În pământ a apărut o groapă colosală, cu o lățime de aproximativ 18 metri și o adâncime de peste 7 metri, fenomen care a forțat autoritățile locale să declare stare de urgență și să emită ordine de evacuare pentru mai bine de 30 de imobile.

Vila impresionantă pe malul oceanului, achiziționată de Nicolas Cage în 2024 contra sumei de 10,5 milioane de dolari și întinsă pe 372 de metri pătrați, a suferit daune considerabile: aleea principală a fost sfărâmată, iar terasa cu panoramă s-a prăbușit direct în crater. În plus, o avarie la conductele de gaze a făcut zona complet nesigură pentru locuit.

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Nicolas Cage și trecutul tumultuos legat de proprietățile spectaculoase

Pentru starul de la Hollywood, instabilitatea imobiliară nu este o noutate absolută. În urmă cu un deceniu și jumătate, din cauza unor probleme financiare și a sechestrelor impuse de fisc, el a fost nevoit să renunțe la un portofoliu impresionant de proprietăți extravagante din întreaga lume.

Printre cele mai dureroase pierderi de atunci s-a numărat Castelul Neidstein din Germania, o bijuterie istorică cu 28 de camere.

La momentul vânzării din 2009, artistul mărturisea cu regret pentru publicația Bunte: „Din cauza situației economice dificile, din păcate, nu am mai putut să îl păstrez. Chiar dacă Castelul Neidstein nu mai este în posesia mea, va avea întotdeauna un loc special în amintirile mele”.

Până când experții vor stabiliza terenul din Malibu, Nicolas Cage rămâne dependent de confortul hotelurilor de lux.

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Sursă foto: Profimedia

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