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Mihaela Bilic a terminat construcția casei din pădure. Cum arată locul de poveste al nutriționistului, de pe Valea Prahovei

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După doi ani în care și-a dedicat timpul liber construcției casei din pădure, Mihaela Bilic și-a văzut visul cu ochii. Celebrul medic nutriționist se poate bucura acum din plin de fiecare colțișor al unei căsuțe ridicate cu mult drag, pe Valea Prahovei.

Cum arată casa din pădure a Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști din România, surprinde din nou. De data aceasta, însă, nu prin sfaturi de sănătate, ci printr-un proiect personal inedit: transformarea unei anexe dărăpănate din curtea sa de pe Valea Prahovei într-o cochetă casă de oaspeți. Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe Facebook, unde a împărtășit un clip video ce arată pașii făcuți pentru construcția căsuței.

anexa mihaela bilicIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

„Anexa… înainte și după! Când am cumpărat locul de la pădure, în curte era o anexă din zid dărăpănată și fermecătoare, pe care mi-a fost milă să o dărâm. Așa că m-am apucat să-i pun un acoperiș mai mare ca ea, ca să am și prispă și loc de dormit în pod. De la teorie la practică a fost cale lungă și cheltuială mare. Au trecut aproape doi ani și am regretat de zeci de ori că n-am dărâmat-o!”, a scris Mihaela Bilic, dezvăluind provocările prin care a trecut.

Cu toate acestea, rezultatul o încântă și pe ea.

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„Când mi-am pierdut și răbdarea și optimismul, s-a produs minunea! Anexa mea s-a transformat în cea mai cochetă casă de oaspeți. Am îmbrăcat-o în saiding de plastic bej și i-am pus lambriu de pin nordic asortat. Încă nu s-a terminat, dar este o frumusețe dacă ne uităm de la ce am plecat”, a adăugat ea, entuziasmată de reușită.

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Nutriționista a revenit în locul în care a copilărit

Legătura specială a Mihaelei Bilic cu natura nu este o surpriză pentru cei care o urmăresc. Încă din 2024, vedeta povestea despre locul său de refugiu.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit! Și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea? Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie”, spunea ea atunci.

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Pe lângă casă, Mihaela Bilic și-a creat un adevărat colț de rai, unde și-a luat un cățel și o pisică, iar hamacul său preferat, cu o priveliște de 360 de grade, devine locul perfect pentru evadarea din cotidian.

„Cabana mea nu e gata, însă am un hamac cu priveliște de 360 de grade, așa că întorc spatele civilizației și asfaltului și pâș-pâș mă întorc cu fața spre pădure și spre Valea Rea. Așa se numea în copilărie râpa asta, însă pentru mine tare e bună. Aici uiți de toate!”, mărturisea ea în urmă cu doi ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată casa din pădure a Mihaelei Bilic

Sursă foto: Facebook

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