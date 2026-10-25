Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Pregătirea casei pentru sezonul rece nu înseamnă doar pornirea centralei sau curățarea caloriferelor. Înainte de primele zile reci este bine să verifici ferestrele, ușile, garniturile și zonele prin care poate intra aer rece.

Multe case vechi pierd căldura pe timp de iarnă din cauza tâmplăriei deteriorate. Până și locuințele cu geamuri termopan pot pierde căldură dacă feroneria s-a dereglat, garniturile s-au uzat sau există spații între toc și perete. Câteva verificări făcute din timp te pot ajuta să descoperi problemele înainte ca acestea să se reflecte în confortul din casă și în consumul de energie. Iată ce trebuie să verifici, pas cu pas.

Cum pregătești casa pentru sezonul rece

Înainte să pornești încălzirea pentru o perioadă mai lungă, fă o verificare generală a locuinței. Nu este nevoie să începi direct cu lucrări costisitoare. Multe probleme pot fi depistate ușor, cu o foaie de hârtie, cu o lumânare sau un bețișor parfumat.

În primul rând, verifică:

ferestrele și ușile;

garniturile de etanșare;

închiderea geamurilor termopan;

zona dintre toc și perete;

spațiul de sub ușa de la intrare;

caloriferele și robineții;

eventualele zone cu condens sau mucegai;

gurile de aerisire.

O locuință poate părea rece chiar dacă centrala funcționează normal. Dacă aerul cald este pierdut constant prin rosturi și fante, încălzirea va trebui să funcționeze mai mult pentru a menține aceeași temperatură.

Verifică mai întâi caloriferele

Înainte să cauți probleme la ferestre, asigură-te că sistemul de încălzire funcționează corect. Dacă un calorifer se încălzește doar parțial sau rămâne rece în partea superioară, poate fi necesară aerisirea lui. Un calorifer eficient trebuie să poată transmite căldura în încăpere fără să fie acoperit.

Ce poți verifica rapid

dacă robinetul se deschide și se închide normal;

dacă radiatorul se încălzește uniform;

dacă există aer în instalație;

dacă nu există scurgeri;

dacă mobilierul sau draperiile blochează circulația aerului cald.

Evită să pui draperii lungi peste calorifer. Aerul cald poate rămâne prins între radiator și material, iar încăperea se va încălzi mai greu. O soluție simplă este să lași spațiu liber în fața caloriferului. Și o folie reflectorizantă montată în spatele radiatorului, pe un perete exterior, poate contribui la limitarea pierderilor către perete.

Cum setezi geamurile termopan pentru iarnă

Multe ferestre din PVC permit ajustarea presiunii cu care canatul apasă pe garnitură. Așa-numitul „regim de iarnă” nu este însă disponibil sau identic la toate modelele. Pe marginea canatului pot exista mici elemente metalice, numite came. Acestea pot permite modificarea presiunii de închidere. La unele modele, reglajul se face cu o cheie imbus sau cu altă unealtă potrivită.

Cum verifici dacă geamul are nevoie de reglaj

Închide fereastra și observă dacă:

mânerul se închide foarte ușor;

simți aer rece pe lângă garnitură;

foaia de hârtie poate fi trasă foarte ușor;

canatul nu pare să preseze suficient garnitura.

Testul cu foaia de hârtie: una dintre cele mai simple verificări

Nu ai nevoie de aparate speciale pentru a afla dacă o fereastră se închide perfect. Ia o foaie de hârtie și așaz-o între garnitura ferestrei și toc. Închide fereastra, apoi încearcă să tragi foaia. Dacă hârtia este prinsă ferm și opune rezistență, închiderea este, în principiu, suficient de strânsă în acea zonă.

Dacă foaia iese foarte ușor, fără aproape nicio rezistență, poate exista o problemă de etanșare sau de reglaj. Repetă testul în mai multe puncte ale ferestrei, pentru că problema poate apărea doar pe o anumită porțiune. Testul foii este recomandat și pentru identificarea zonelor unde garnitura nu mai presează corespunzător.

Testul cu lumânarea: cum afli pe unde intră aerul rece

Un alt test simplu poate fi făcut într-o zi rece și, ideal, cu puțin vânt. Închide fereastra sau ușa și apropie cu grijă o lumânare aprinsă de marginea acesteia. Nu apropia flacăra de perdele, materiale textile sau alte obiecte inflamabile. Urmărește flacăra în timp ce o deplasezi încet de-a lungul ramei.

Dacă flacăra:

pâlpâie puternic;

se înclină într-o anumită direcție;

își schimbă direcția într-un anumit punct, este posibil să existe o infiltrație de aer.

Poți face același lucru în jurul ușii de la intrare, în special în partea de jos și în dreptul tocului. O alternativă este un bețișor parfumat, al cărui fum poate indica mai ușor direcția curentului de aer.

Verifică garniturile ferestrelor

Garnitura este una dintre primele componente pe care trebuie să le verifici. În timp, cauciucul se poate întări, crăpa, deforma sau desprinde.

Treci ușor degetul pe întreaga garnitură și caută:

crăpături;

zone întărite;

porțiuni desprinse;

deformări;

goluri;

bucăți lipsă.

Dacă garnitura nu mai este elastică și nu mai asigură o închidere bună, simplul reglaj al ferestrei s-ar putea să nu rezolve problema. În unele cazuri, garnitura poate fi înlocuită fără schimbarea întregii ferestre. Pentru modelele vechi sau pentru anumite ferestre din lemn există și benzi autoadezive de etanșare, disponibile în mai multe dimensiuni și profile.

Cum verifici dacă ușa pierde căldură

Ușa de la intrare poate fi o sursă importantă de curent rece, mai ales dacă dă către o scară neîncălzită, un hol rece sau direct către exterior.

Verifică în special:

partea de jos a ușii; colțurile; garnitura de pe toc; zona balamalelor; închiderea broaștei; eventualele spații din jurul tocului; gaura cheii, dacă nu există protecție; fanta pentru corespondență, dacă ușa are una.

Dacă aerul rece intră pe sub ușă, o perie de etanșare sau un profil special pentru partea inferioară poate fi o soluție simplă. Pentru o problemă minoră poate fi folosit și un opritor textil de curent.

Cum îți dai seama că o fereastră pierde căldură

Există câteva semne pe care nu ar trebui să le ignori.

Semne că trebuie verificată fereastra:

simți curent rece deși geamul este închis;

perdeaua se mișcă fără să fie geamul deschis;

apare condens excesiv;

garnitura este crăpată;

se aude vântul prin zona ferestrei;

hârtia iese foarte ușor la test;

există diferențe mari de temperatură lângă fereastră;

apare umezeală în jurul tocului;

fereastra nu se închide corect;

mânerul se mișcă foarte greu sau, dimpotrivă, prea ușor.

Un singur semn nu înseamnă automat că trebuie schimbată tâmplăria. În multe situații problema poate fi rezolvată prin reglaj, înlocuirea garniturii sau repararea etanșării.

Draperiile pot ajuta, dar trebuie folosite corect

Draperiile groase pot contribui la reducerea senzației de frig provenite de la ferestre, mai ales noaptea.

Un truc simplu este să:

lași perdelele și draperiile deschise în timpul zilei, când soarele poate încălzi încăperea;

le tragi seara, după ce se întunecă;

nu le lași să acopere complet caloriferul;

nu le înghesui între radiator și fereastră.

În acest fel, folosești lumina solară în avantajul tău și reduci pierderile în timpul nopții.

Cum păstrezi căldura în casă iarna

După ce ai verificat ferestrele și ușile, există și alte măsuri simple care pot contribui la menținerea temperaturii. Iatâ câteva sfaturi simple să păstrezi mai bine căldura în casă pe timp de iarnă.

1. Aerisește scurt și eficient

Nu ține fereastra întredeschisă ore întregi. În schimb, aerisește scurt, cu fereastra larg deschisă, apoi închide-o.

Aerisirea este importantă pentru reducerea umezelii și a condensului. O casă foarte etanșată, dar insuficient aerisită, poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului.

2. Nu bloca sursele de căldură

Evită să așezi mobilier voluminos chiar în fața caloriferelor. Aerul cald trebuie să poată circula prin cameră.

3. Verifică ușa către balcon

Dacă ai balcon închis sau neîncălzit, verifică foarte atent ușa și fereastra care separă camera de balcon. Garniturile uzate pot permite apariția curenților reci.

4. Închide draperiile seara

Este una dintre cele mai simple măsuri și nu implică nicio investiție.

5. Verifică rulourile

Dacă ai rulouri exterioare, controlează și cutia acestora. În unele situații, aceasta poate deveni o zonă prin care aerul rece pătrunde în interior.

6. Repară problemele mici înainte să devină probleme mari

O garnitură deteriorată este mult mai simplu de schimbat decât o problemă de umezeală apărută după luni de condens.

Nu astupa gurile de ventilație pentru a opri frigul

Un lucru foarte important: nu încerca să elimini curenții de aer prin blocarea grilelor de ventilație. Acestea au un rol important, mai ales în bucătării și băi. Dacă locuința are centrală termică, boiler sau aragaz pe gaz, ventilația corespunzătoare este esențială. Blocarea gurilor de aerisire poate crește riscul acumulării de monoxid de carbon.

Checklist pentru pregătirea casei înainte de iarnă

Înainte să înceapă sezonul rece, poți face rapid această verificare:

am verificat toate caloriferele;

am aerisit caloriferele, dacă este necesar;

am verificat garniturile ferestrelor;

am făcut testul cu foaia de hârtie;

am verificat dacă intră aer pe lângă rame;

am controlat închiderea geamurilor termopan;

am verificat reglajele ferestrelor;

am verificat ușa de la intrare;

am controlat spațiul de sub ușă;

am verificat rosturile dintre toc și perete;

am controlat cutiile de rulouri;

am verificat dacă există condens sau umezeală;

am eliberat caloriferele de obiectele care blochează căldura;

am verificat sistemul de ventilație;

am pregătit draperiile pentru serile reci.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News