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De ce curge apă de sub mașina de spălat

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O mașină de spălat care începe să piardă apă nu este doar o problemă neplăcută, ci și un semnal că există undeva o defecțiune. Uneori, cauza este simplă și poate fi rezolvată acasă. În alte situații, scurgerea poate indica o garnitură deteriorată, o problemă la pompa de evacuare sau o defecțiune internă care necesită intervenția unui specialist.

În momentul în care începe să curgă apă sub mașina de spălat, verifică de unde vine apa. Locul în care apare apa este unul dintre cele mai importante indicii. Dacă apa se adună în partea din față, problema poate fi la ușă, la garnitură, la sertarul pentru detergent sau la filtrul de evacuare. Dacă apa apare în spatele mașinii, trebuie verificate în primul rând furtunurile și racordurile.

De ce curge apa de sub mașina de spălat. Cele mai frecvente cauze

Printre cauzele frecvente se numără furtunurile deteriorate sau conectate necorespunzător, garniturile și sigiliile uzate, filtrele înfundate, folosirea unei cantități prea mari de detergent, suprasolicitarea mașinii și instalarea incorectă a aparatului.

Înainte de a încerca orice verificare, este important să oprești programul, să scoți mașina din priză și, dacă este posibil, să închizi robinetul de alimentare cu apă. Nu este recomandat să desfaci componente electrice sau să intervii în interiorul aparatului dacă nu ai experiență.

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Furtunul de alimentare cu apă poate fi deteriorat

Unul dintre primele lucruri care trebuie verificate atunci când mașina de spălat pierde apă este furtunul prin care aparatul primește apă. Acesta se află, de regulă, în partea din spate și este conectat la robinet și la mașina de spălat.

În timp, materialul furtunului se poate uza și crăpa. Chiar și o fisură foarte mică poate produce o scurgere importantă atunci când mașina se umple cu apă și presiunea crește. De asemenea, racordul se poate slăbi, mai ales dacă aparatul a fost mutat sau dacă mașina vibrează puternic în timpul centrifugării.

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Verifică dacă apa apare în momentul în care mașina se umple. Uită-te atent la ambele capete ale furtunului și la zona robinetului. Dacă observi umezeală, picături sau urme de calcar, racordul trebuie verificat și, dacă furtunul este deteriorat, înlocuit.

Furtunul de evacuare poate provoca scurgeri

O altă cauză frecventă este furtunul de evacuare. Acesta transportă apa murdară din mașină către sistemul de canalizare. Dacă furtunul este îndoit, fisurat, desprins sau montat incorect, apa poate ajunge pe podea. Problema poate fi observată mai ales în timpul evacuării apei sau la centrifugare.

Verifică traseul furtunului și asigură-te că nu este strivit între mașină și perete. Un furtun îndoit poate împiedica evacuarea normală a apei și poate contribui la apariția unor probleme de drenaj. Dacă scurgerea apare doar atunci când mașina evacuează apa, furtunul de evacuare, filtrul și pompa sunt printre primele componente care trebuie verificate.

Garnitura ușii este murdară sau uzată

De ce curge apă de sub mașina de spălat

La mașinile de spălat cu încărcare frontală, garnitura de cauciuc din jurul hubloului are un rol esențial: împiedică apa să iasă din cuvă. În pliurile garniturii se pot acumula scame, fire de păr, obiecte mici, reziduuri de detergent și murdărie. Acestea pot împiedica etanșarea corectă a ușii. În timp, cauciucul se poate fisura, iar apa începe să se scurgă în timpul spălării.

Curăță periodic garnitura cu o lavetă umedă și verifică atent toate pliurile. Dacă observi o fisură sau o porțiune ruptă, garnitura trebuie înlocuită. De asemenea, înainte de pornirea programului, verifică dacă nu a rămas o haină prinsă între garnitură și ușă. Un material prins în această zonă poate împiedica închiderea și etanșarea corectă a hubloului.

Prea mult detergent produce pagube

Cantitatea de detergent este mai importantă decât pare. Folosirea unei doze prea mari poate produce o cantitate excesivă de spumă, iar aceasta se poate scurge prin anumite zone din interiorul cuvei. Mai mult detergent nu înseamnă haine mai curate. Dimpotrivă, excesul poate lăsa reziduuri pe țesături, în sertar și în interiorul mașinii.

Sertarul pentru detergent poate fi înfundat

Apa care intră în mașină trece prin sertarul pentru detergent. Dacă orificiile prin care circulă apa sunt blocate de detergent întărit sau de depuneri, fluxul apei poate fi perturbat. În anumite situații, apa poate ieși prin partea frontală a sertarului, în loc să ajungă în interiorul cuvei.

Scoate sertarul, dacă modelul mașinii permite acest lucru, și spală-l cu apă călduță. Curăță cu atenție și zonele în care se acumulează detergent. Nu folosi obiecte ascuțite care ar putea deteriora componentele din plastic.

Filtrul mașinii de spălat este înfundat

Filtrul de evacuare are rolul de a reține obiectele și impuritățile care ajung accidental în sistemul de evacuare: monede, nasturi, scame, fire de păr sau alte mici obiecte. Atunci când filtrul se înfundă, apa nu mai poate fi evacuată corespunzător. Pot apărea scurgeri, mirosuri neplăcute, programe care se prelungesc sau probleme la centrifugare.

Filtrul se află de obicei în partea inferioară a mașinii, însă poziția exactă diferă în funcție de model. Consultă manualul aparatului înainte de curățare.

Atenție: în filtru sau în cuvă poate exista apă reziduală chiar dacă programul s-a încheiat. Pregătește un recipient și prosoape și urmează instrucțiunile producătorului pentru golirea și curățarea filtrului.

Mașina de spălat este prea încărcată

De ce curge apă de sub mașina de spălat

Supraincărcarea tamburului nu afectează doar calitatea spălării. O cantitate prea mare de haine poate produce dezechilibre și vibrații puternice, mai ales la centrifugare. Nu îndesa hainele în tambur! Lasă suficient spațiu pentru ca rufele să se miște liber și pentru ca apa și detergentul să ajungă la toate hainele.

Mașina nu este așezată corect

O mașină de spălat trebuie să fie instalată pe o suprafață stabilă și cât mai bine nivelată. Dacă aparatul este înclinat sau unul dintre picioare nu este reglat corect, vibrațiile din timpul centrifugării pot deveni mai puternice. În timp, aceste mișcări pot afecta stabilitatea aparatului și pot pune presiune pe furtunuri și conexiuni.

Pompa de evacuare poate avea o problemă

Pompa are rolul de a evacua apa din mașină. Dacă aceasta este blocată de un obiect sau dacă există o defecțiune, apa poate rămâne în aparat sau poate fi evacuată incorect. Un indiciu este faptul că problema apare în special la sfârșitul ciclului, când mașina ar trebui să elimine apa. Pot apărea simultan zgomote neobișnuite, apă rămasă în tambur sau erori afișate pe panoul aparatului.

Înainte de a suspecta o defecțiune a pompei, trebuie verificat filtrul și furtunul de evacuare. Dacă acestea sunt curate și problema persistă, este recomandată verificarea de către un tehnician.

Cuva sau o componentă internă poate fi deteriorată

Uneori, scurgerea nu provine de la o componentă ușor accesibilă. O garnitură internă, un racord, pompa, cuva sau un alt element poate fi deteriorat. În astfel de situații, apa poate apărea sub mașină fără să fie evident de unde provine. Dacă scurgerea este mare, apare indiferent de program sau se repetă după verificarea furtunurilor și filtrelor, nu este indicat să desfaci mașina de spălat singur.

Un specialist poate identifica sursa exactă și poate decide dacă este suficientă înlocuirea unei componente sau dacă este necesară o intervenție mai complexă.

Cum îți dai seama de unde curge apa

Un truc simplu este să urmărești momentul în care apare apa:

Dacă apa curge la începutul programului: verifică furtunul de alimentare, racordurile și sertarul pentru detergent.

Dacă apa apare în timpul spălării: verifică garnitura hubloului, cantitatea de detergent și eventualele probleme ale cuvei.

Dacă apa apare la evacuare: verifică filtrul, furtunul de evacuare și pompa.

Dacă apa apare în timpul centrifugării: verifică nivelarea aparatului, încărcătura tamburului și furtunurile.

Dacă apa se adună permanent sub mașină: poate exista o scurgere internă și este indicată verificarea tehnică.

Ce să faci imediat dacă mașina de spălat pierde apă

De ce curge apă de sub mașina de spălat

În primul rând, oprește programul și scoate aparatul din priză, mai ales dacă apa ajunge în apropierea cablului sau a prizei. Închide robinetul de alimentare cu apă pentru a preveni continuarea scurgerii. Șterge apa de pe podea și nu porni din nou mașina până când nu ai identificat cauza. Dacă scurgerea este puternică, nu încerca să testezi aparatul în mod repetat.

Dacă problema pare să fie un furtun slăbit, un filtru murdar sau un sertar pentru detergent înfundat, poți face verificările de bază numai după ce aparatul este în siguranță și conform instrucțiunilor din manual. Pentru componentele interne, cabluri, pompă, cuvă sau alte defecțiuni tehnice, este mai sigur să apelezi la un service autorizat.

Cum previi scurgerile de apă

Prevenția poate reduce semnificativ riscul apariției unor probleme. Curăță periodic filtrul, verifică furtunurile și garnitura hubloului, îndepărtează reziduurile din sertarul de detergent și folosește cantitatea recomandată de detergent.

Nu depăși capacitatea tamburului și nu ignora vibrațiile puternice sau zgomotele neobișnuite. Verifică periodic dacă aparatul este stabil și dacă furtunurile nu sunt îndoite sau tensionate.

Este util să inspectezi mașina și după mutare, după instalarea unui aparat nou sau după lucrări în zona în care se află mașina. Chiar și o conexiune care pare bine fixată poate necesita verificare după ce aparatul a fost deplasat.

Când trebuie să chemi un specialist

Dacă ai verificat furtunurile, filtrul, garnitura și sertarul pentru detergent, dar mașina continuă să piardă apă, problema poate fi una internă.

Apelează la un specialist dacă observi o cantitate mare de apă, scurgeri repetate, zgomote neobișnuite, miros de ars, erori pe display sau apă care ajunge în zona componentelor electrice. Nu este recomandată demontarea aparatului fără experiență.

Foto: Shutterstock

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1.000 de cheeseburgeri gratis la Cluj: rivalul McDonald’s pentru care clienții au stat la coadă de la 1:30 noaptea a deschis primul restaurant din România
1.000 de cheeseburgeri gratis la Cluj: rivalul McDonald’s pentru care clienții au stat la coadă de la 1:30 noaptea a deschis primul restaurant din România
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