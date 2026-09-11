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Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile

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Zacusca este unul dintre gusturile care ne duc imediat cu gândul la cămara bunicilor, la toamnele bogate și la mesele în familie. Puține preparate tradiționale reușesc să adune într-un singur borcan atâtea arome: de vinete coapte, ardei dulci și roșii suculente.

Delicioasă pe o felie de pâine proaspătă, nelipsită dintre aperitive și tratație gustoasă pe mesele de sărbătoare, zacusca este un deliciu foarte popular printre români. Dar zacusca cere multă muncă, răbdare și atenție. Iar bunicile știau cel mai bine un semn simplu care arăta că preparatul este, în sfârșit, gata de pus în borcane.

Ce legume se folosesc la zacuscă și cum se pregătesc înainte de fierbere

Rețeta clasică de zacuscă are la bază câteva ingrediente simple, specifice toamnei: vinete, ardei kapia sau gogoșari, ceapă, roșii sau suc de roșii, ulei și condimente. Proporțiile diferă de la o zonă la alta, iar fiecare gospodină are propriul secret pentru gustul perfect. Unele preferă zacusca mai dulce, cu mai mulți gogoșari, în timp ce altele pun accent pe aroma ușor afumată a vinetelor coapte.

Totul începe cu alegerea legumelor. Vinetele trebuie să fie bine coapte, ferme și lucioase, fără zone moi sau lovituri. Ardeii și gogoșarii trebuie să fie cărnoși și sănătoși, iar ceapa trebuie să fie mare, aurie și dulceagă.

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Borcan cu zacuscă

Vinetele se coc, de preferat, pe o tablă, pe grătar sau direct pe flacără, dacă există această posibilitate. Coaja arsă și aroma ușor afumată oferă zacuştii gustul inconfundabil pe care mulți și-l amintesc din copilărie. După coacere, vinetele se pun într-un vas și se acoperă pentru câteva minute, astfel încât să se curețe mai ușor. Apoi se curăță de coajă, se lasă la scurs și se toacă.

Și ardeii sau gogoșarii se coc înainte de a fi adăugați în zacuscă. După ce sunt copți pe toate părțile, se pun într-un vas acoperit sau într-o pungă, pentru a se desprinde mai ușor coaja. Se curăță apoi cu grijă, se îndepărtează cotoarele și semințele și se lasă să se scurgă de excesul de lichid.

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Ceapa se curăță, se spală și se toacă, de regulă, mai mărunt. În multe rețete tradiționale, aceasta este călită ușor în ulei înainte de a fi combinată cu restul ingredientelor. Roșiile pot fi opărite, curățate de pieliță și transformate în suc sau bulion, însă multe gospodine folosesc suc de roșii pregătit din timp.

Variante regionale de zacuscă

Există și numeroase variante regionale ale acestui preparat. În anumite zone din România se pregătește zacuscă de ghebe, o specialitate apreciată mai ales în Moldova, Bucovina și Transilvania, unde ciupercile de pădure sunt culese toamna. Ghebele trebuie alese și curățate cu mare atenție, deoarece sunt ciuperci care necesită o pregătire termică corespunzătoare. Se spală, se fierb separat în apă, iar apa în care au fiert se aruncă. Abia apoi sunt tocate și adăugate în compoziția de zacuscă, alături de ceapă, ardei și sos de roșii.

O altă specialitate este zacusca de pește, întâlnită mai ales în zonele apropiate de Dunăre și în Dobrogea. Pentru aceasta se folosește pește curățat și gătit înainte de a fi incorporat în sosul de legume. Carnea trebuie verificată cu grijă pentru a fi îndepărtate toate oasele. Peștele este apoi mărunțit și adăugat spre finalul procesului de preparare, pentru a-și păstra textura și aroma.

Cum se pregătește zacusca

După ce toate ingredientele au fost pregătite, începe partea care cere cea mai multă răbdare: fierberea propriu-zisă. Într-un vas încăpător, cu fund gros, se pune mai întâi ceapa și se gătește în ulei până când devine sticloasă și moale.

Se adaugă apoi ardeii sau gogoșarii copți și tocați, vinetele pregătite în prealabil și sucul de roșii. Compoziția se amestecă foarte bine și se lasă să fiarbă la foc mic. Tocmai fierberea lentă este unul dintre secretele unui preparat reușit. Dar zacusca nu trebuie abandonată pe foc. Fiind o compoziție groasă, aceasta se poate lipi foarte ușor de fundul vasului. De aceea, trebuie amestecată periodic, iar pe măsură ce devine mai densă, amestecarea trebuie făcută mai des.

În timpul fierberii se adaugă sarea și, în funcție de rețetă, piperul, foile de dafin sau alte condimente. Unele gospodine preferă să pună condimentele spre final, pentru a putea ajusta gustul după ce lichidul s-a redus și aromele s-au concentrat.

Cât timp se fierbe zacusca

Zacusca de ghebe

Nu există un număr exact de minute sau de ore care să garanteze că zacusca este gata. Timpul de fierbere depinde de cantitatea preparată, de cât lichid conțin legumele, de vasul folosit și de intensitatea focului. În general, zacusca poate fierbe între două și patru ore, uneori chiar mai mult atunci când este pregătită în cantități mari. Important nu este doar timpul petrecut pe foc, ci mai ales felul în care se schimbă compoziția.

La început, zacusca este mai apoasă, iar ingredientele par separate. Pe măsură ce fierbe, apa din legume se evaporă, aromele devin mai intense, iar compoziția se leagă. Culoarea capătă profunzime, iar textura devine cremoasă și omogenă. Una dintre greșelile frecvente este oprirea focului prea devreme. O zacuscă insuficient fiartă poate avea prea mult lichid și se poate păstra mai greu. În schimb, o zacuscă lăsată prea mult pe foc și fără suficientă atenție se poate prinde sau poate deveni excesiv de groasă. De aceea, timpul orientativ este util, dar adevăratul indicator îl reprezintă aspectul preparatului.

Cum știau bunicile că zacusca este gata

Bunicile nu aveau nevoie de ceas sau termometru pentru a ști când zacusca era suficient de fiartă. Ele urmăreau cu atenție schimbarea compoziției și unul dintre cele mai cunoscute semne era apariția uleiului la suprafață. Pe măsură ce apa din legume se evaporă, zacusca se îngroașă, iar uleiul începe să se separe ușor și să formeze o peliculă fină la suprafață sau pe marginea vasului. Acesta este unul dintre indiciile tradiționale că preparatul a ajuns la consistența potrivită.

Desigur, nu trebuie așteptat ca zacusca să fie acoperită de un strat gros de ulei. Ideea este ca acesta să înceapă să se distingă ușor de masa legumelor, semn că excesul de apă s-a redus și compoziția s-a legat. Un alt indiciu este urma lăsată de lingura de lemn. Când treci lingura prin zacuscă, aceasta ar trebui să lase pentru scurt timp o urmă pe fundul vasului, înainte ca preparatul să se așeze la loc. Textura trebuie să fie densă și cremoasă, nu apoasă.

Zacusca bine fiartă are și un aspect lucios, omogen, iar aromele legumelor sunt bine îmbinate. Gustul trebuie verificat înainte de oprirea focului, pentru a putea ajusta sarea sau condimentele.

Cum se pune zacusca în borcane pentru iarnă

Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile

După ce zacusca este suficient de fiartă, urmează un pas la fel de important: conservarea. Borcanele trebuie să fie foarte curate și sterilizate, iar capacele trebuie să fie în stare bună, fără urme de rugină sau deformări. Zacusca se pune fierbinte în borcane, fără a umple recipientul până la margine. Se lasă un mic spațiu sub capac, apoi marginile borcanului se șterg foarte bine, pentru ca închiderea să fie etanșă.

Capacele se strâng ferm, însă fără a deteriora filetul. După umplere, borcanele pot fi sterilizate suplimentar într-un vas cu apă, prin fierbere, sau pot fi supuse unei metode tradiționale de răcire lentă, în funcție de rețeta și tehnica folosită.

Sterilizarea este importantă pentru păstrarea preparatului pe termen lung. Timpul poate varia în funcție de dimensiunea borcanelor și metoda aleasă, însă scopul este același: crearea unor condiții sigure pentru conservarea produsului. După sterilizare, borcanele se lasă să se răcească treptat. Multe gospodine le învelesc în pături groase și le lasă acoperite până a doua zi. Răcirea lentă ajută la stabilizarea conținutului și este una dintre metodele tradiționale folosite pentru conservele de iarnă.

Unde și cum se păstrează borcanele cu zacuscă

După ce s-au răcit complet, borcanele trebuie verificate. Capacele trebuie să fie bine fixate, fără scurgeri, iar recipientele trebuie etichetate cu data preparării. Este un detaliu simplu, dar foarte util, mai ales atunci când în cămară există mai multe tipuri de conserve.

Zacusca se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros, uscat și întunecat. O cămară, un beci bine ventilat sau o pivniță pot fi spații potrivite, atât timp cât temperatura este relativ constantă și borcanele nu sunt expuse direct la soare sau la surse de căldură. Lumina și temperaturile ridicate pot afecta calitatea preparatului în timp. De asemenea, borcanele nu trebuie păstrate în locuri cu umiditate excesivă, deoarece capacele pot rugini.

Este recomandat ca borcanele să fie verificate periodic. Dacă un capac se umflă, apar scurgeri, bule neobișnuite, modificări de miros, culoare sau mucegai, produsul nu trebuie consumat. După deschiderea unui borcan, zacusca trebuie păstrată la frigider și consumată într-un interval rezonabil, folosind de fiecare dată o lingură curată.

Zacusca este mai mult decât o simplă conservă pentru iarnă. Este un preparat care adună în el munca unei zile întregi, mirosul legumelor coapte și răbdarea cu care bunicile stăteau lângă ceaun. Iar semnul pe care îl urmăreau pentru a ști că este gata rămâne unul dintre cele mai simple secrete ale gospodăriei tradiționale: atunci când zacusca s-a legat frumos, apa s-a evaporat, iar uleiul începe să se ridice ușor la suprafață, e momentul să pregătești borcanele pentru cămară.

Foto: Shutterstock

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