Casă şi grădină > Cum se păstrează zacusca după deschidere și cât rezistă

Cum se păstrează zacusca după deschidere și cât rezistă

Adina Zamfir
.

Borcanele cu zacuscă pot fi păstrate aproape un an de zile într-o cămară rece și bine aerisită. Dar cât de mult mai rezistă zacusca după deschidere? Află care sunt cele mai bune condiții să depozitezi zacusca și cât timp rezistă după ce ai deschis borcanul.

Gospodinele cu experiență știu că zacusca este cea mai delicată conservă din cămară. Spre deosebire de gemuri, dulcețuri sau murături, zacusca rezistă cel mai puțin. Cu toate acestea, dacă borcanele de zacuscă au fost bine sterilizate și dacă au fost depozitate corect, zacusca poate fi bună de consum timp de aproape un an de zile.

Dar este important să știi cum se păstrează zacusca după ce ai deschis borcanul și cât de repede trebuie consumată. Nu de puține ori am uitat, poate, de un borcan deschis de zacuscă prin frigider și l-am descoperit abia după ce a făcut mucegai.

La ce temperatură trebuie păstrată zacusca

Zacusca este una dintre cele mai delicioase preparate de care ne putem bucura pe timp de iarnă. Pentru a rezista cât mai mult timp, zacusca se fierbe bine și se pune fierbinte în borcane curate, care au fost sterilizate în prealabil. Multe gospodine aleg să fiarbă borcanele cu zacuscă timp de cel puțin 20 de minute la bain-marie pentru a fi sigure că rezistă toată iarna, fără să mucegăiască.

Borcanele cu zacuscă de iarnă se depozitează într-o cămară rece și întunecoasă. Este bine ca temperatura să fie constantă, cuprinsă între 5 și 6 grade Celsius. Condițiile din beci sau dintr-o cămară foarte rece sunt ideale. Este important ca lumina naturală să nu ajungă la zacuscă, deoarece poate favoriza apariția mucegaiului sau un fenomen mai rar de oxidare, în urma căruia zacusca se înnegrește și nu mai este bună de consum.

Așadar, un loc întunecos și foarte rece este cel mai potrivit pentru conservele de zacuscă. Pentru un plus de siguranță, înainte de a pune capacele borcanelor cu zacuscă, se pun câteva linguri de ulei deasupra, pentru a preveni mucegaiul. Uleiul este un foarte bun conservant mai ales pentru zacuscă și pasta de roșii păstrate la borcane.

Depozitarea corectă este importantă nu doar pentru siguranță, ci și pentru calitatea gustului. Zacusca care a fost ferită de lumină și căldură își păstrează mai bine aroma legumelor coapte și culoarea naturală, fără să se oxideze. Uleiul rămâne limpede, iar textura rămâne uniformă. În schimb, dacă este expusă la soare sau depozitată în spații umede, poate deveni amară sau râncedă.

De ce ce înnegrește zacusca din borcane

Verifică borcanele cu zacuscă periodic. Uneori se poate întâmpla ca acestea să capete o pojghiță uscată și închisă la culoare deasupra. Umplutura din borcanele cu zacuscă se usucă și se înnegrește deoarece oxidează. Iar acest lucru este posibil deoarece ai lăsat, poate, prea mult spațiu liber sub capac. Oxigenul oxidează conținutul și partea de deasupra se usucă. Se întâmplă mai ales la borcanele cu gem, zacuscă și pastă de roșii.

Partea înnegrită nu prezintă un pericol pentru consum. În schimb, este neplăcut să o vezi în farfurie. De obicei, partea uscată și înnegrită se îndepărtează și restul borcanului se poate consuma fără probleme. Riscuri apar doar dacă vezi mucegai negru sau alb sub capac. În acest caz, nu mai este vorba doar de oxidare, ci de alterarea conținutului și este bine să îl arunci.

Data viitoare când mai pregătești borcane cu gem, cu zacuscă sau alte preparate de casă, nu mai lăsa mult spațiu între alimente și capac. Încearcă să umpli borcanul până la filet, să pui un strat de ulei la zacuscă sau mai mult sirop de zahăr în borcanele cu dulcețuri.

De asemenea, oricât de bine ai strânge capacele, este recomandat să fierbi borcanele la bain – marie într-o oală încăpătoare timp de 25 – 30 de minute din momentul în care a dat apa în clocot. Procesul de sterilizare poate distruge cea mai mare parte a bacteriilor care pot favoriza apariția mucegaiului.

Cum se păstrează zacusca după deschidere

zacusca de legume

Spuneam că un beci sau o cămară foarte rece sunt spațiile ideale pentru conservele de iarnă, inclusiv pentru borcanele de zacuscă. Dar, după ce ai deschis un borcan și ai consumat o parte din conținutul lui, acesta nu mai rezistă bine în cămară. Este vorba despre toate conservele de iarnă. Nici murăturile nu mai rezistă bine, după ce ai deschis borcanele, oricât de sărate ar fi. Cu atât mai puțin zacusca!

După ce ai deschis un borcan de zacuscă și ai consumat o parte din conținut, el trebuie depozitat la rece, în frigider. Doar în frigider mai poate rezista câteva zile pentru a fi consumată în siguranță.

În cât timp trebuie consumată zacusca după deschidere

Zacusca deschisă trebuie păstrată la frigider, în borcanul ei, închis cu un capac. Ideal ar fi să consumi tot borcanul în cel mult 4 – 5 zile. Dacă a fost bine sterilizată la bain-marie, zacusca începută poate rezista aproape o săptămână, dar nu mai mult.

După ce ai deschis borcanul, contactul cu aerul accelerează oxidarea și crește riscul de dezvoltare a mucegaiului. Dacă vezi o peliculă albă, bule de aer sau simți un miros acru, este semn că preparatul s-a stricat. În astfel de cazuri, nu se recomandă consumul, chiar dacă numai partea de deasupra pare afectată.

Durata de valabilitate depinde de ingrediente

Vei fi surprinsă să afli că zacusca bogată în bulion și roșii rezistă mai mult decât cea care are preponderent vinete și ardei. Valabilitatea ei depinde foarte mult de ingredientele folosite.

Ține cont de ingrediente, dacă vrei să știi cât timp mai rezistă zacusca după deschidere. Dacă are mai multe roșii, este o zacuscă mai acidă și mai rezistentă față de mucegai. Dar are mai multe vinete, este o zacuscă mai dulce și mai puțin acidă, iar riscul de mucegai crește.

O zacuscă cu o aciditate ridicată este cea care are multe roșii, o cantitate mai mare bulion și posibil mai multă sare sau oțet. În acest caz, borcanul de zacuscă deschis rezistă mai bine la frigider și poate fi consumat timp de o săptămână.

O zacuscă cu o aciditate scăzută este mai bogată în vinete, ardei, ciuperci sau cartofi. Aceasta este mai dulce la gust, dar se strică mai repede zacusca după deschidere. Ea trebuie consumată cel mult în 4 zile de la deschiderea borcanului.

Cum se păstrează corect zacusca la frigider

Verifică periodic borcanele de zacuscă din cămară. Uită-te atent la capac și la sticlă. Dacă observi că sunt umflate, că lichidul se scurge pe margini sau dacă sunt culori neobișnuite în interior, nu deschide borcanul și nu gusta. Acestea sunt semne clare că zacusca nu mai este bună.

În momentul deschiderii, fii atentă la reacții neobișnuite. Spuma, gazele sau un miros neplăcut indică faptul că produsul trebuie aruncat. Regula este simplă: dacă ai cea mai mică îndoială, nu gusta.

Pune un strat subțire de ulei

Dacă zacusca ta este curată și gustoasă, dacă s-a păstrat bine în cămară, o poți păstra la frigider după deschiderea borcanului. Pune la loc un capac care se închide bine. Păstreaz-o la frigider, ideal în zona cea mai rece. Pentru a fi sigură că rezistă mai mult timp, toarnă un strat subțire de ulei deasupra. O lingură mare de ulei este suficientă pentru un borcan de 400 de grame. Uleiul ajută la protejarea ei de aer și încetinește apariția mucegaiului.

Folosește doar tacâmuri curate

Zacusca rezistă cel mai puțin dintre toate conservele făcute în casă toamna. Ea trebuie consumată în decurs de 4 – 7 zile de la deschidere, așa cum am menționat mai sus. De câte ori te servești din borcan, folosește doar tacâmuri curate. Nu folosi furculița cu urme de la alte preparate sau alimente. Cu cât păstrezi mai bine igiena, cu atât zacusca se va păstra și ea bine în frigider.

Împarte zacusca în porții mici

Dacă borcanul este prea mare și nu reușești să-l termini repede, împarte zacusca în porții mai mici, în borcane de 400 de grame. Pune deasupra un strat de ulei, capsează bine borcanul și păstrează-l la frigider.

Dacă nu ești sigură că vei consuma prea repede zacusca după deschidere, pune o parte din ea în pungi alimentare la congelator. Notează data congelării, pentru a ști exact cât timp se poate păstra, deoarece nu se recomandă să o ții la congelator mai mult de trei luni de zile. După decongelare, zacusca va avea o textură mai moale și un gust mai puțin apetisant, dar poate fi în continuare consumată fără niciun risc.

Cum știi că zacusca nu mai este bună de consum

De multe ori, borcanul cu zacuscă pare să fie în stare perfectă, dar copacul bombat sau mirosul înțepător dă de gândit. Așadar, iată semnele evidente că zacusca ta s-a stricat.

  • Capacul este umflat sau slăbit. În acest caz, deja sunt gaze la interior și zacusca este stricată. Aruncă imediat conținutul, deoarece poți avea probleme mari de sănătate, de la intoxicație alimentară la botulism.
  • Iese spumă la deschiderea capacului. Este un semn clar de contaminare cu bacterii periculoase.
  • Apare mucegai. Apariția mucegaiului alb, verde ori negru indică faptul că preparatul s-a stricat. La fel și mirosul neplăcut sau consistența lipicioasă.
  • Se sime un miros sau gust modificat. O zacuscă cu miros înțepător, prea acru sau metalic nu mai trebuie consumată. Aceste schimbări apar din cauza bacteriilor și drojdiilor care produc gaze și acizi.

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
