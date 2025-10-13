  MENIU  
Cum verifici o bijuterie pentru a afla dacă este de argint

Adina Zamfir
Argintul este un metal nobil și elegant, cu o strălucire misterioasă, care atrage de la prima vedere. În Antichitate, argintul era deosebit de rar și prețios. Pe măsură ce a devenit tot mai popular, piața bijuteriilor a fost inundată de aliaje ieftine sau de imitații. Iată cum verifici o bijuterie dacă este din argint de calitate sau este doar o imitație.

Argintul a fost descoperit cu mult timp înaintea aurului, iar cele mai vechi artefacte din argint datează din anii 4000 înainte de Hristos. Folosit inițial pentru monede, argintul a devenit metalul prețios al nobilimii și a început să fie folosit încă din Antichitate pentru schimburi comerciale, pentru bijuterii și obiecte decorative.

Descoperirea aliajelor profitabile cu argint a dus cu timpul la popularizarea bijuteriilor realizate din aceste aliaje, dar și la scăderea prețului, care este mult mai accesibil decât cel al aurului. Piața este inundată acum de imitații sau bijuterii din aliaje cu argint de calitate inferioară. Dacă vrei să cumperi bijuterii din argint, află cum să verifici o bijuterie acasă și cum poți face diferența dintre argintul de calitate și gablonțuri.

Marcajele standard pentru argint

Cum verifici o bijuterie pentru a afla dacă este de argint

Primul lucru pe care trebuie să îl faci dacă vrei să verifici o bijuterie din argint este acela de a verifica marcajul, acea ștanță adânc imprimată pe partea anterioară a bijuteriei. Ține cont de faptul că multe bijuterii vechi din argint, pe care le poți achiziționa din consignații, pot avea marcaje surprinzătoare. Spre exemplu, bijuteriile realizate în Anglia acum două secole erau marcate printr-un cap de leu – un simbol specific pentru argintul britanic sau argintul sterling. În Franța se foloseau marcaje sub formă de numere, dar și un cap de Minervă care indica autenticitatea argintului.

Marcajele standard, folosite în zilele noastre cam peste tot în Uniunea Europeană sau America sunt următoarele:

– „925”, care semnifică o puritate de 92,5% (argint sterling). Acesta este cel mai comun marcaj pentru bijuteriile și obiectele decorative din aliaj de argint.

– „800”, care indică o concentrație de argint de 80%, restul fiind alte metale precum nichel sau cupru;

– „999”, care indică o concentrație de argint de 99,9%, cea mai mare concentrație de argint dintr-un aliaj.

– ”AG 925”, care indică atât numele metalului, cât și puritatea de 92,5%.

Alte marcaje folosite pentru argint

Marca 925 este folosită pentru bijuteriile din argint de calitate, dar nu este întotdeauna o garanție sigură. Există și gablonțuri care imită argintul sau bijuterii din metale comune suflate cu argint vândute la prețuri prea mari pentru valoarea lor și ștanțate în mod fraudulos cu numerele ”925”.

Bijuteriile din argint de calitate sunt însoțite nu doar de marca 925, care înseamnă că au o concentrație de argint de 92,5%, ci și de un mic simbol al producătorului, înregistrat oficial.

Există și bijuterii din diverse aliaje cu argint, marcate tot cu 925, dar calitatea lor lasă de dorit, provoacă reacții alergice la foarte multă lume din cauza nichelului sau altor metale din componența lor și încep să se înnegrească la scurt timp după ce le-ai cumpărat.

În general, argintul bun este inscripționat cu Sterling Silver sau Silver 925. Când verifici marcajul, fii foarte atentă și la mărimea lui. Dacă este un marcaj 925 atât de mic, încât abia se vede, nu este deloc o bijuterie din argint autentic.

Marcajul 925 trebuie să fie bine ștanțat, ștanța să fie uniformă, să nu fie porțiuni din cifre mai adânci și altele mai șterse, iar mărimea lui trebuie să fie cât a unei mine de creion.

Orice marcaj 925 mult prea mic sau mai mare decât mina de creion este dubios și mai bine te abții să cumperi bijuteria respectivă

Ține minte că multe marcaje pot fi falsificate, mai ales în cazul ceasurilor și bijuteriilor care imită ceasurile din argint sau bijuteriile vechi, cu patină nobilă. Când vrei să cumperi un ceas sau o bijuterie presupusă din argint, cu un preț de milioane, verifică foarte atent marcajele, patina și greutatea bijuteriei. Ia o lupă cu tine la magazin, verifică bine bijuteria în lumină naturală cu lupa și cere cât mai multe detalii vânzătorului, de unde este adusă și ce știe despre atelierul în care a fost creată.

Argintul sterling versus argintul de înaltă calitate

Argintul pur este un metal moale, care nu poate fi folosit pentru bijuterii. De aceea, se folosesc aliajele din argint și cupru sau nichel. Cuprul este cel mai frecvent folosit, deoarece nu schimbă culoarea argintului și îi oferă stabilitate în timp. Argintul devine astfel mult mai rezistent la uzură.

Argintul sterling a fost denumit astfel în Marea Britanie, pe la începutul secolului al XVII-lea. Acesta este compus din 92,5% argint pur și 7,5% alte metale, de obicei cupru. Aceasta este norma standard pentru bijuterii și obiecte de argint în multe țări, fiind recunoscut pentru durabilitatea sa și rezistența la zgârieturi. Argintul sterling este adesea marcat cu numărul „925” sau cu ștanța Sterling Silver.

Argintul pur este marcat cu „999”, conține 99,9% argint și este considerat deosebit de valoros. Acest tip de argint este mai moale, dar este mult mai frumos, mai strălucitor și luminos. Cu toate acestea, se găsesc deosebit de rar bijuterii din argint pur.

Cum să verifici o bijuterie din argint cu oțet

Unul dintre cele mai simple și sigure teste pe care îl poți face acasă este testul cu oțet. Verificarea cu oțet presupune doi pași foarte simpli.

1. Curăță bine bijuteria sau doar o parte din ea cu o pastă pe bază de bicarbonat și apă. Astfel, vei înlătura depunerile și stratul oxidat.

2. Folosește apoi un bețișor de urechi îmbibat în oțet și șterge cu el partea de bijuterie bine curățată, care lucește. Dacă bijuteria sau obiectul este cu adevărat din argint, acesta nu va reacționa cu oțetul și nu va apărea niciun fel de schimbare de culoare. Oțetul nu va lăsa pete, iar zona respectivă va rămâne curată, albă și lucioasă.

3. Dacă observi că obiectul sau bijuteria capătă o tentă verzuie sau își schimbă culoarea, este posibil să fie o imitație realizată din cupru sau un alt metal placat cu argint. Această modificare de culoare este un indiciu al faptului că, cel mai probabil, nu este argint autentic, deoarece alte metale reacționează cu aciditatea oțetului.

Cum se verifică argintul cu ajutorul clorului

Verificarea argintului cu ajutorul clorului este o metodă mult mai sigură, decât testul cu oțet. Argintul reacționează rapid cu clorul, formând o patină de culoare închisă specifică (negricioasă) atunci când este autentic, deoarece clorul accelerează oxidarea. Iată cum se face verificarea pe bază de clor, pas cu pas.

1. Curăță bijuteria din argint, fie cu o soluție specială din comerț, fie cu o pastă de bicarbonat și apă. Folosește o lavetă moale să lustruiești bine bijuterie, astfel încât argintul să fie cât mai alb și lucios.

2. Folosește un bețișor de urechi îmbibat în clor și tamponează ușor bijuterie pe o zonă mai puțin vizibilă, dar care a fost curățată temeinic. Este important ca argintul curat să fie expus direct la contactul cu clorul. Poți folosi clor medicinal, dar și clor de rufe.

3. Observă reacția acolo unde clorul a atins bijuteria. Zona respectivă va începe să se coloreze în câteva minute și va căpăta o nuanță cenușie – negricioasă, dacă este argint autentic.

4. Dacă zona respectivă nu își schimbă culoarea sau capătă o tentă verzuie, este foarte probabil ca bijuteria să fie realizată dintr-un alt metal, doar placat cu argint sau suflat cu un aliaj care imită patina argintului.

5. După efectuarea testului, șterge bine bijuteria cu o lavetă și apă curată. Este important ca argintul să nu fie lăsat mult timp în contact cu clorul, deoarece acesta din urmă va lăsa pete negricioase greu de curățat.

Testul cu clor este mult mai concludent decât cel cu oțet, dar dacă este vorba de o bijuterie sau de un obiect prețios din argint, ar fi mult mai bine să mergi la un specialist. Clorul poate lăsa pete pentru totdeauna pe bijuterie.

Alte teste ușor de făcut acasă pentru argint

Nu folosi bijuteria din argint pe perete. Este un test fals! Multe alte metale lasă urme pe pereți, nu doar argintul. Se crede că doar argintul lasă o urmă ca de creion pe peretele alb, dar nu este valabil de fiecare dată. Multe alte metale lasă urme ca de creion.

Folosește un magnet de frigider

Cum verifici o bijuterie pentru a afla dacă este de argint

Un test bun se poate face cu o bucată de magnet. Dacă bijuteria atrage magnetul, atunci nu este din argint, ci din fier în combinație cu metale care dau un luciu specific argintului. Argintul nu reacționează deloc cu magnetul. Poți lua un mic magnet cu tine la magazin, atunci când vrei să cumperi o bijuterie din argint sau chiar din aur. Poți folosi un simplu magnet de frigider. Dacă bijuteria este atrasă de magnet, ori este o imitație cu fier, ori este un aliaj doar suflat cu argint.

Pregătește o baie cu bicarbonat

Testul cu bicarbonat este și mai sigur și îți arată dacă bijuteriile tale din argint chiar sunt de calitate. Lasă bijuteria pe care vrei să o testezi în apă cu bicarbonat de sodiu timp de câteva ore, apoi curăță zonele înnegrite cu o lavetă moale. Argintul își ca recăpăta culoarea deschisă și luciul specific.

Dacă este un gablonț din metale obișnuite, bicarbonatul le înegrește și nu mai pot fi curățate. Din păcate, acest test nu poate fi făcut decât după ce ai cumpărat bijuteria, dar te poți întoarce cu ea la magazinul de unde ai luat-o pentru a cere banii înapoi.

Folosește testul cu creta

Poți lua oricând cu tine o bucată mică de cretă albă, dacă mergi să îți cumperi bijuterii din argint. Dacă nu ai încredere în ceea ce îți spune vânzătorul și dacă bijuteria respectivă nu are un marcaj vizibil sau un certificat de calitate, este bine să o verifici singură. Trage o linie cu bijuteria pe cretă. Dacă lasă urme gri, este argint. Dacă nu lasă nicio urmă, înseamnă că este un aliaj care imită argintul.

Foto: Shutterstock

Citește și...
