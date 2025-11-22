Ce faci dacă ţi s-a pierdut bagajul în timpul unei călătorii cu avionul

Numeroși călători au avut de înfruntat obstacole birocratice și probleme de comunicare după ce li s-au pierdut bagajele prin aeroporturi. Unele nu au fost etichetate corect, altele au ajuns pe banda greșită sau în alt avion, după escală. Iată ce ai de făcut dacă ți s-a pierdut bagajul în timpul călătoriei cu avionul și cum îl poți recupera.

Tot mai mulți călători cu experiență ne sfătuiesc să evităm să lăsăm în bagajele de cală lucrurile de mare valoare, hainele foarte scumpe sau bijuteriile, precum și aparatura electronică valoroasă. Când pierzi bagaje în care ai lucruri de preț, le poți recupera cu greu, unele dintre ele deteriorate.

Cine este de vină pentru pierderea bagajelor în aeroporturi

Pierderea bagajelor înseamnă că ele nu au mai ajuns pe bandă sau nu au mai fost trimise la adresa indicată de tine. De obicei este vorba de eroare umană. Fie că nu au fost etichetate corect la check-in, deși este mult mai rară această situație, fie că au fost rătăcite printre numeroasele bagaje care se acumulează de la mai multe zboruri și au fost greșit sortate de către manipulatori. Mai există și situația nefericită în care eticheta bagajului se rupe deoarece este manipulat neglijent.

În alte situații excepționale, tehnologia poate fi responsabilă de acest inconvenient, deoarece chiar și sistemele de scanare a codurilor de bare pentru sortarea automată pot genera erori.

În plus, bagajele se pot pierde din cauza unor factori externi, cum ar fi condițiile meteorologice nefavorabile sau grevele angajaților aeroportului. În cele mai grave cazuri, acestea pot fi sustrase sau luate din greșeală de un alt pasager. Indiferent de cauză, dacă ți s-a pierdut bagajul în timpul unui zbor, este o experiență neplăcută și stresantă pentru persoanele aflate în această situație.

Pierderea unui bagaj poate influența puternic experiența oricărui călător. Pe lângă disconfortul provocat de absența obiectelor personale, pot apărea dificultăți în desfășurarea planurilor stabilite, precum participarea la întâlniri de afaceri sau la alte evenimente importante. În plus, dispariția documentelor sau a medicamentelor necesare poate crea situații serioase. Astfel, pierderea bagajelor afectează atât confortul material, cât și echilibrul emoțional al celor implicați.

Companiile aeriene au obligația de a manipula corect bagajele și de a le livra în siguranță la destinație. De aceea, în caz de pierdere, trebuie să ofere pasagerilor sprijin rapid și eficient, prin serviciile de relații cu clienții și departamentele specializate în gestionarea bagajelor. Totodată, acestea trebuie să respecte regulamentele și prevederile internaționale privind drepturile pasagerilor în situațiile de pierdere a bagajelor.

Cum îți protejezi bagajele să nu fie pierdute la aeroport

Bagajul fiecărui călător este foarte important, fie că deține obiecte de valoare sau doar obiecte strict personale precum haine, încălțăminte, suveniruri, poze de familie sau cărți. Uneori poate conține lucruri de maximă necesitate sau medicamente ori un cadou deosebit pe care îl aduci cuiva drag.

Iată câteva sfaturi care te ajută să îți protejezi bagajele, să nu se piardă la aeroport.

Notează adresa și numărul de telefon pe etichet a bagajului sau adaugă una în locul special destinat etichetelor.

Etichetează-ți bagajul corect. Scrie clar numele tău complet, numărul de telefon (cu prefix internațional), o adresă de email și, opțional, adresa de destinație.

Scrie clar numele tău complet, numărul de telefon (cu prefix internațional), o adresă de email și, opțional, adresa de destinație. Pune în interiorul bagajului o copie a biletului de avion, o carte de vizită sau o etichetă suplimentară – în caz că cea exterioară se deteriorează.

Fă-i o poză bagajului tău înainte de a-l preda — te ajută să-l descrii dacă se rătăcește.

Evită panglicile și accesoriile agățate de mâner, care pot încurca benzile de scanare.

Scoate toate etichetele vechi de la alte zboruri – pot provoca erori în sistem.

de la alte zboruri – pot provoca erori în sistem. pune în bagaj un dispozitiv de urmărire gen Apple AirTag, Samsung SmartTag sau Tile. Acestea folosesc tehnologie Bluetooth sau GPS și îți pot arăta în timp real unde se află bagajul tău, oriunde în lume, ne recomandă Tarom.

În plus, verifică înainte de predare ca fermoarele să fie închise, curelele fixate, iar bagajul să nu fie deteriorat – se poate desface în timpul manipulării.

Un bagaj bine etichetat cu datele tale personale scrise vizibil și cu o eticheta de rezervă în interior este cel mai ușor de găsit și de returnat.

Ce ai de făcut dacă nu găsești bagajul pe bandă

Dacă bagajul tău nu apare deloc pe bandă, verifică încă o dată dacă aștepți în locul potrivit. Uneori, chiar noi încurcăm benzile pe care trebuie să ajungă bagajele. Dacă ești sigură că ai așteptat la banda potrivită, verifică și celelalte benzi vecine, unde au sosit bagaje de la zborurile sosite la scurt timp după zborul tău. Dintr-o eroare, poate fi pus la banda vecină.

În unele cazuri, bagajele pot fi lăsate în altă zonă sau pot ajunge mai târziu, din cauza unor întârzieri în procesul de transfer. Dacă, după o verificare atentă, nu găsești bagajul în zona de colectare, este esențial să raportezi imediat pierderea la biroul de servicii pentru clienți al companiei aeriene. Cu cât raportezi mai repede, cu atât procesul de recuperare poate începe mai devreme.

Cum îți recuperezi bagajul pierdut – rapid și eficient

în urma unei verificări atente în zona de preluare bagaje, dacă ți s-a pierdut bagajul în timpul călătoriei cu avionul, primul pas pe care trebuie să îl faci este să mergi imediat la biroul „Bagaje pierdute” din aeroport.

Completează formularul PIR (Property Irregularity Report) și păstrează numărul de referință.

Oferă detalii concrete despre bagaj: culoare, dimensiune, marcă, conținut, eventuale semne distinctive.

Vei primi un număr de urmărire. Cu acest cod poți verifica online ce se întâmplă cu bagajul tău (WorldTracer sau echivalent).

Dacă trebuie să cumperi lucruri esențiale între timp, precum haine sau încălțăminte sau obiecte de igienă personală care se aflau în bagaj, păstrează bonurile – ai dreptul la rambursare parțială de la compania aeriană.

Un alt sfat practic: în cazul în care călătorești cu cineva din familie sau cu un prieten apropiat, împărțiți hainele și obiectele personale în ambele bagaje – în caz că unul se pierde, celălalt conține strictul necesar. Evitați să lăsați obiecte de valoare sau documente importante în bagajul de cală. Acestea trebuie transportate în bagajul de mână.

În majoritatea cazurilor, bagajele întârziate ajung în 24 – 72 de ore. Dar depinde și de tine să fie ușor de identificat. O valiză fără nicio informație despre proprietar este greu de returnat. O valiză cu un simplu număr de telefon scris în interior — poate fi găsită în câteva ore, precizează Tarom.

Ce presupune procedura de raportare a pierderii bagajului

Reprezentanții companiei aeriene îți vor solicita să completezi un formular de pierdere a bagajului. Acesta conține datele de contact ale pasagerului, detaliile cursei (zbor cu escală, zbor charter etc) și o descriere cât mai detaliată a bagajului pierdut. Asigură-te că furnizezi celor de la birou cât mai multe informații despre bagajul tău, referitoare la: culoare, dimensiune, marcă. Aceste detalii vor ajuta compania aeriană să localizeze mai ușor bagajul și să îl recupereze cât mai curând posibil.

După raportarea pierderii, compania aeriană va iniția un proces de urmărire a bagajului. Este important să înțelegi cum funcționează acest proces pentru a ști când și cum poți primi informațiile de care ai nevoie pentru recuperarea bagajului. În funcție de procesul implementat de operatorul cu care ai ales să zbori, poate furniza un număr de referință sau un cod de urmărire, pe care îl puteți utiliza pentru a verifica stadiul recuperării bagajului.

FOARTE IMPORTANT: Este esențial să păstrezi o copie a tuturor documentelor pe care le completezi sau le primești în legătură cu pierderea bagajului. Acestea pot include formularul de raportare a pierderii, chitanțe sau dovezi ale comunicării cu reprezentanții companiei aeriene. Acestea pot fi necesare în viitor pentru a susține eventualele reclamații sau cereri privind despăgubirea.

Ce drepturi ai dacă ai pierdut definitiv bagajul

Potrivit Convenției de la Montreal, există drepturi bine definite pentru pasagerii afectați de această situație neplăcută:

1. Dreptul la compensație

Pasagerii au dreptul la o compensație financiară, atunci când bagajul lor este pierdut sau deteriorat. Valoarea compensației poate varia în funcție de intervalul de timp în care bagajul a fost pierdut, precum și de valoarea conținutului. De exemplu, dacă bagajul este recuperat în termen de 24 de ore, compensația poate fi mai mică decât dacă acesta este pierdut pentru o perioadă mai lungă de timp. Este important să poți dovedi valoarea bunurilor pierdute, în cazul unei posibile solicitări de compensare, cu ajutorul unor fotografii făcute din timp.

2. Dreptul la asistență

Companiile aeriene sunt obligate să ofere asistență pasagerilor care și-au pierdut bagajul. Aceasta poate include furnizarea de articole de primă necesitate, cum ar fi haine sau produse de igienă personală, dacă bagajul nu este recuperat într-un timp rezonabil. De asemenea, pasagerii pot solicita companiei aeriene să suporte costurile suplimentare aferente achiziționării acestor articole.

3. Dreptul la informații

Pasagerii au dreptul să fie informați în mod clar și prompt despre procedurile ce trebuie urmate, în cazul în care bagajele sunt pierdute. Companiile aeriene trebuie să ofere informații despre cum trebuie urmărit stadiul recuperării acestora. În cazul unei informări improprii, riscul de nerecuperare este unul mult mai ridicat.

4. Dreptul la reclamație

Dacă pasagerii nu sunt mulțumiți de modul în care o companie aeriană a gestionat pierderea bagajului, au dreptul să depună o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere. Aceasta poate investiga cazul și poate decide asupra eventualelor sancțiuni sau despăgubiri suplimentare.

